BLEK OM NEBBET: Morten Wiig så det hvite i øynene da han trakk opp denne ruggen av en gjedde på fisketur på Mjøsa forrige fredag. Foto: Jon Brenden

Morten (31) fikk hvit gjedde på kroken

Morten Wiig og svogeren Jon Brenden trodde ikke sine egne øyne da de så størrelsen på ørreten de hadde tatt. Men så var det heller ingen ørret, men en stor hvit gjedde!

– Jeg har aldri sett noe sånn i Mjøsa før. Mange jeg har snakket med trodde først ikke på det, og mente jeg hadde malt den, sier Wiig til VG og ler.

Han og svogeren Jon Brenden (34) ville i utgangspunktet prøve å fiske storørreten da de dro ut på Mjøsa forrige fredag, rett utenfor Vingrom.

Hele kvelden var det kun gjedde å få på kroken, men like før midnatt smalt det. Og det var noe stort.

– Jeg trodde jeg satt fast i en stokk. Båten snudde nesten 180 grader rundt, men når det begynte å nappe skjønte jeg at det var fisk, forteller Wiig.

Det var Hamar Arbeiderblad som først meldte om den bleke storfisken.

Trodde det var ørret

Etter et kvarters basketak med fangsten kom han seirende ut.

– Vi trodde først det var tidenes ørret. Men vi så jo at formen var helt feil, sier fiskepartner Jon Brenden.

– Det var mørkt, så vi dro den nærmere båten og skjønte raskt at det var en gjedde. Men jeg ble helt sjokka over at den var hvit, sier Wiig.

Han målte gjedda til 112 cm, og anslår vekten til opp mot 9 kilo. I tillegg forteller han at gjedda hadde et spesielt hode med uvanlig små, brune øyne.

Ingen av dem har noen gang sett en lignende gjedde, hverken i Mjøsa eller andre steder. De tok et raskt bilde, men det var ikke aktuelt å beholde fisken.

– Jeg tenkte på albinoelgen Albin, som ble så kjent for noen år tilbake. Da ble det veldig mye styr, og jeg ville ikke at det samme skulle skje nå, sier Wiig.

Elgen Albin ble raskt Norges mest populære hjortedyr på grunn av sin karakteristiske hvite ham tilbake i 2006. Dessverre måtte han bøte med livet under elgjakten i 2011, da en dansk jeger tok han av dage.

Oppringt av forskere

Vel tilbake på land la Wiig i stedet ut bildet på en gruppe for gjeddefiskere på sosiale medier. Det resulterte i telefonstorm.

– Jeg ble oppringt av andre gjeddefiskere som var nysgjerrige, og forskere som ville undersøke den nærmere. De spurte om nøyaktig hvor vi fisket, fordi de hadde lyst til å finne den igjen, så det kan nok bli et populært sted fremover, sier han.

Wiig har i ettertid forsøkt å søke seg frem til forklaringen på «albinogjeddas» blendahvite utseende, men har ikke blitt noe klokere.

Han foreslår nå å døpe fisken «Gjeddino».

– Kanskje jeg burde tatt vare på den, hvis den er så unik, grubler Wiig.

– Ikke hørt om dette

Ifølge Jon Museth, forskningsleder ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), er det et kjent fenomen at det kan forekomme hvite eller veldig lyse gjedder, men det er veldig sjelden.

– For å være ærlig, hadde jeg ikke hørt om fenomenet før jeg begynte å undersøke det, sier Museth når han ringer opp til VG igjen.

Han sier at han ikke har sett det dokumentert i Norge før, og spekulerer i om det kan være relatert til fiskens syn, som beskrevet av fiskeren. Det er et kjent fenomen at ørret som blir blind på det ene øyet kan miste farge på en side av kroppen, forteller forskeren.

– Dette eksemplaret hadde absolutt vært interessant å studere nærmere. Vi vet lite om sykdom hos ferskvannsfisk, sier han.

