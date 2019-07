HVIT TRANSPORTER: Paret skal ha blitt fraranet denne hvite og svarte varebilen.

Tre personer pågrepet etter antatt bilkapring på Minnesund

Tre personer er pågrepet siktet for trusler etter etter en antatt bilkapring på Minnesund i Akershus lørdag.

Mandag ettermiddag gikk politiet ut med bilder av tre biler, som de jaktet etter en angivelig bilkapring. På bildene ser man en hvit og svart Volkswagen Transporter, som skal ha blitt fratatt paret, og en Audi A5 og en Volkswagen Caddy, som skal ha tilhørt ranerne.

Øst politidistrikt melder mandag kveld at tre personer er pågrepet og at de har kontroll på to av bilene, men ikke Caddy-en.

– Vi har fått en viss oversikt over saken. De tre personene er mistenkt for delaktighet i hendelsen på bensinstasjonen. De er siktet for trusler. Tidligere er saken omtalt som et ran, men etterforskningen får vise om det er tilfelle, opplyser politiadvokat Dag-Fredrik Reymert til VG.

Det var lørdag kveld at en en kvinne fortalte politiet at hun var blitt truet til å gi fra seg den hvite og svarte Transporter-en. En skal ha vist frem en pistollignende gjenstand i forbindelse med den antatte bilkapringen. Alt skal ha skjedd veldig raskt, forklarte politiets operasjonsleder lørdag.

MULIG KAPRING: Det var på Circle K-stasjonen på Minnesund et par lørdag kveld skal ha blitt fraranet en bil. Bildet er tatt senere lørdag kveld, og bilene på bildet har ingenting med hendelsen å gjøre. Foto: Martin Benedikt Sjue

Politiet har sett videoopptak fra bensinstasjonen, som viser at det var fem menn i alderen 30–35 år i to biler, som skal ha snakket gebrokkent norsk.

Det litauiske paret er avhørt om saken, og det skal ikke ha vært store verdier i bilen.

