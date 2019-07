JORDRAS: Store nedbørmengder førte til flere jordras langs E39 i Sogn og Fjordane tirsdag ettermiddag. Foto: Hallstein Dvergsdal / Firda Tidend / NTB scanpix

Opptil 200 fanget av jordmassene: Frakter inn forsyninger og medisiner

Etter at flere jordras rammet Jølster etter styrtregn tirsdag ettermiddag har mellom 150 til 200 personer vært fanget av ødelagte veier. Også i Førde kommune er 50 personer innesperret av ras. Onsdag ble det fraktet inn både mat og medisiner til de rammede.

Mindre enn 10 minutter siden

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Vegvesenet fikk onsdag klarsignal fra geologene til å gå i gang med å rydde hovedfartsåren E39, men status for dette arbeidet er foreløpig usikkert. Det betyr at 150 til 200 personer fortsatt er fanget av raset og ikke får evakuert området, forteller varaordfører i Jølster kommune, Jakob Andre Sandal til VG.

– De vil bli værende så lenge veien er stengt på begge sider, sier Sandal.

les også Bil tatt av jordskred i Jølster: Mann i 50-årene savnet

Frakter inn mat og medisiner

Sandal forteller at det også er minst to broer som er rammet av raset, og at ødeleggelsene her foreløpig er ukjente.

– Det er i hvert fall et par broer mellom Skei og Vassenden som kan være skadet, men hvor alvorlig det er vet jeg ikke. Det har tettet seg med masser fra raset fordi elven har gått oppunder broen, og raset har også tatt med seg tre og stokker, forteller han.

STORE ØDELEGGELSER: Tverrelva bro i Jølster-området i Sogn og Fjordane. Foto: Statens Vegvesen

Kommunen har opprettet et senter for de evakuerte ved Vassenden skule, der de kan få forsyninger som mat og medisiner.

– Kommunen har bistått med matforsyninger fra både Skei og den lokale butikken i Vassenden. Dette har blitt fraktet inn både i dag og i går kveld, sier Sandal.

– Det som har gått fra Skei er tørrmat som knekkebrød, i tillegg til frukt og drikke. Så har matbutikkene i Vassenden supplert med det de har.

Les også: Familie var på vei til hus i rasområdet: – Redd for at bilen skulle havne i elven

Medisiner har også blitt brakt inn i området.

Disse veiene er stengt i Sogn og Fjordane E 39 Førde - Skei, på strekningen Føre - Nordfjordeid. Anbefalt omkjøring via Fv 55 og Rv 5. Blir ikke åpnet onsdag.

E 39 Førde - Moskog. Blir ikke åpnet i dag.

Fv 13 Eldalsosen - Dragsvik ferjekai, på strekningen Dragsvik - Moskog. Åpnet for trafikk like etter klokken ni.

Fv 13 Holsen, på strekningen Dragsvik - Moskog. Ny vurdering klokken 12.

Fv 451 Vassenden - Kjøsnes, på strekningen Vassenden - Kjøsnes. Blir ikke åpnet i dag.

Fv 569 Nord for Slottsportentunnelen, mellom Dalseid - Romarheim. Ny vurdering torsdag klokken 10.

Fv 610 Sande - Eldalsosen, på strekningen Osen bru - Eldalosen. Åpnet for trafikk like etter klokken ni.

Fv 615 Skarpsvoratunnelen, på strekningen Storebru - Sandane. Blir ikke åpnet i dag.

Fv 691 Tverrelva bru, på strekningen Gjengedal - Aa bru. Ny vurdering klokken 12. Kilde: Statens vegvesen, Vegtrafikksentralen Vest på Twitter Vis mer

– Helsepersonell har fraktet inn medisiner og nødvendig utstyr med båt. Kommunen har også hatt personell som har reist rundt til eldrehjem som trenger medisiner, og sørger for at de blir ivaretatt.

I tillegg blir både personell fra Røde Kors og brannvesenet fraktet inn og ut av området med båt.

40 til 50 personer fanget på Moskog

Også i Førde kommune er det satt krisestab etter regnmassene som kom tirsdag ettermiddag. Her er rundt 50 personer fanget av ras ved en jordbruksskole på Moskog, forteller Ole John Østenstad prosjektleder i Førde kommune til VG.

– Situasjonen her er ikke på langt nær så dramatisk som på Jølster, men vi har rundt 40 til 50 personer som sitter fast ettersom raset har gått på tre forskjellige kanter. Vi venter på at noen av rasene skal bli åpnet opp slik at vi kan få sluset ut disse folkene, sier Østenstad.

Lokale butikker har bidratt med å pakke mat til de rammede, og dette har blitt fraktet inn med båt.

– Det er ingen som lider noen nød, men det er klart at det å sitte og vente aldri er noe gøy. De har fått mat via båt. Det er ikke snakk om noe luksusmåltid, men det er ingen som lider, sier han.

Hva gjelder medisiner har ikke Østenstad fått beskjed om at det er noen som trenger bistand med dette på jordbruksskolen.

Onsdag ettermiddag ble det også bekreftet at en bil ble tatt av et jordskred ved Årnes i Jølster kommune, og at en mann i 50-årene er meldt savnet.

Så mye som 94 millimeter med regn ble målt ved Botnen nord for Førde, ikke langt fra Vassenden i Jølstravatnet, på bare fire timer tirsdag.

Publisert: 31.07.19 kl. 15:33