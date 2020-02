VÅRSTEMNING: Det milde januarværet har gjort at det allerede er blitt rimelig grønt på Huk i Oslo. Foto: Gøran Bohlin, VG

Oslo-rekord: Varmeste januar siden 1816

I januar lå gjennomsnittstemperaturen i hovedstaden hele syv grader over det som er normalt for årstiden. Mildværet ser ut til å fortsette også i februar.

Nå nettopp

– Vi har gjort værmålinger siden 1816, og dette er det varmeste snittet vi noen sinne har registrert for Oslo i januar, sier vakthavende meteorolog Eldbjørg Moksnes ved Meteorologisk institutt.

– Normaltemperaturen for hovedstaden er minus 4,3. I år endte snittet på 2,7 plussgrader. Det er ganske mange grader over normalen, sier hun.

Den nye rekorden slår målingene fra 1989, da snittemperaturenfor måneden i Oslo lå på 2,4 grader celcius.

– Tilfeldig, men viser tendens

Meterolog Moksnes forklarer at det er litt tilfeldig at snittemperaturen hopper så mye som den gjør i år, men at temperaturen likevel er en del av en trend mot stadig varmere klima.

– Det er ikke å forvente en så stor stigning i temperatur år for år, men det er klart at tendensene går i denne retningen: mot et varmere klima, sier Moksnes.

Fremdeles mildt

Selv om temperaturene de siste dagene har gjort et lite stup, skal de bli mildere igjen utover februar.

– Fra onsdag av vil det bli mildere igjen. Februar ser også ut til å by på temperaturer over normalen, sier meteorologen.

Samtidig som været i hovedstaden holder seg relativt lett og stabilt, blir det lavtrykk flere steder ellers i landet. På Sør-Vestlandet, Trøndelag og nordover, vil det komme inn et lavtrykk som byr på snøbyger og vanskelige kjøreforhold.

Vakthavende meteorolog hos StormGeo, Camilla Albertsen melder også om mildere vær, men også mer nedbør.

– Til helga kommer det et massivt lavtrykk inn fra vest som vil gjøre at det kommer en del nedbør over store deler av landet.

Publisert: 04.02.20 kl. 09:54

Les også

Flere artikler

Fra andre aviser