– Jeg er glad for at Knut Arild vil bidra i regjeringen, og jeg tror det vil være med på å styrke oppslutningen om prosjektet i de tre regjeringspartiene, sier statsminister Erna Solberg. Foto: Frode Hansen

Solberg møter pressen: Tror på «Hareide-effekt»

SLOTTSPLASSEN (VG) Fredag presenterte Erna Solberg sin nye trepartiregjering for Kongen i statsråd. Statsministeren tror på en «Hareide-effekt» når den tidligere KrF-lederen nå går inn i regjeringen.

Oppdatert nå nettopp

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide blir samferdselsminister i Solbergs nye regjeringsprosjekt.

– Det vet jeg er overraskende for mange etter KrFs retningsvalg. Men jeg er glad for at Knut Arild vil bidra i regjeringen, og jeg tror det vil være med på å styrke oppslutningen om prosjektet i de tre regjeringspartiene, sier statsministeren.

Det var en blid Erna Solberg som tok sine nye statsråder med ut på Slottsplassen fredag formiddag, for å vise de frem for de rundt 400 fremmøtte i formiddagssolen. Der mottok de blomster og klemmer fra familie og venner.

På statsministerens pressekonferanse etter presentasjonen takket Erna Solberg de avgåtte statsrådene for innsatsen, og ønsket de nye velkommen.

– Vi er klare for de store utfordringene og de små hverdagsutfordringene, sier Solberg.

Med Frps retrett er det duket for rokeringer på statsrådsplassene, og VG hadde på forhånd fått bekreftet hvilke nye ansikter som ville figurere i landets nye regjering, som igjen blir en mindretallsregjering.

– Det blir nå flere åpne diskusjoner uten at alt er bestemt på forhånd. Men vi har en tradisjon i Norge for at flere partier går sammen for å finne løsninger. Dette er Norge på sitt beste, sier Erna Solberg på pressekonferansen.

Jensen: - Ingen forbedring

Frp-leder og avtroppende finansminister Siv Jensen sa tidligere fredag i en uttalelse at innsettelsen av Knut Arild Hareide vil gjøre regjeringen «litt rødere», og at hun ikke ser på det som en forbedring.

Se oversikt: Regjeringskabalen

























NYKOMMER: Abid Raja (V) er ett av de nye innslagene i regjeringen, og mottok gode klemmer etter presentasjonen. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

– Det er ingen samarbeidsinvitasjon til FrP å utnevne han som ny samferdselsminister, sier Siv Jensen.

På pressekonferansen svarer Solberg at enkeltpersoner ikke kan være avgjørende for om politikere samarbeider godt.

– Det regner jeg med at også Frp ser, sier hun.

– Litt vemodig

Senere fredag blir det fortløpende nøkkeloverrekkelser i de ulike departementene utover formiddagen.

Det blir fortsatt en regjering på 19 statsråder, i tillegg til statsminister Erna Solberg. Mens Venstre og KrF får fire regjeringsmedlemmer hver, går Høyre fra åtte til elleve.











Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H), som fortsetter i samme posisjon, sier til VG at han setter pris på å få en ny nordlending inn i regjeringsapparatet.

– Det er litt vemodig, når man jobber så tett med andre statsråder. Men vi må takke for samarbeidet og ta i mot de nye som kommer, sier Bakke-Jensen om rokeringene i regjeringen.

Blant nykommerne i regjeringen er stortingsrepresentant Abid Raja og statssekretær Sveinung Rotevatn fra Venstre, i tillegg til tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide.

Særlig Raja og Hareide ble gjort stor stas på av venner og familie på Slottsplassen, og fikk flere blomsterbuketter enn de klarte å bære. Raja selv så ut til å være i storhumør, og måtte ty til en liten dans før han mottok klemmer fra familie og venner.

Fra Høyre blir Tina Bru ny olje- og energiminister, mens Linda Hofstad Helleland gjør comeback som distrikts- og digitaliseringsminister. Henrik Asheim tar over som minister for høyere utdanning for Iselin Nybø (H), som blir næringsminister.

– Knut Arild Hareide er ny i en regjering han opprinnelig var imot, hvordan ser du på det?

– Det handler om lagarbeid. Når han påtar seg det vervet påtar han seg også ansvaret for å bygge et godt lag, og det tror jeg går helt fint, sier Bakke-Jensen.

Solberg valgte også å takke avtroppende arbeidsminister Anniken Hauglie.

– Hun har stått stødig gjennom Nav-saken, sier Solberg, og ønsket også velkommen til Torbjørn Røe Isaksen, som tar over ansvaret for saken.

Disse 20 utgjør Erna Solbergs oppdaterte og Frp-frie regjering:

Statsministeren selv, Erna Solberg (H).

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide (KrF) skal inn som samferdselsminister.

Jan Tore Sanner (H) blir finansminister. Han var kunnskapsminister.

Stortingsrepresentant Abid Raja (V) blir kultur- og likestillingsminister.

Trine Skei Grande (V) blir kunnskaps- og integreringsminister, og kommer fra Kulturdepartementet.

Sveinung Rotevatn (V) blir klima- og miljøminister. Han var statssekretær samme sted.

Ny næringsminister blir Iselin Nybø (V), som var forskning- og høyere utdanningsminister.

Tina Bru (H), fra før av stortingsrepresentant, er ny olje- og energiminister.

Linda Hofstad Helleland (H) blir distrikts- og digitalminister i Kommunaldepartementet.

Henrik Asheim (H) blir minister for høyere utdanning i Kunnskapsdepartementet.

Nikolai Astrup (H) skal også til Kommunaldepartementet, og blir kommunal- og moderniseringsminister.

Monica Mæland (H) blir ny justis- og beredskapsminister. Hun kommer fra rollen som kommunal- og moderniseringsminister.

Torbjørn Røe Isaksen (H) blir arbeids- og sosialminister, og flytter fra Næringsdepartementet.

Fiskeri- og sjømatministeren blir Geir-Inge Sivertsen (H), tidligere ordfører i Lenvik som i to måneder har vært statssekretær i Næringsdepartementet.

Ine Eriksen Søreide (H) fortsetter som utenriksminister.

Bent Høie (H) fortsetter som helse- og omsorgsminister.

Frank Bakke-Jensen (H) fortsetter som forsvarsminister.

Dag Inge Ulstein (KrF) fortsetter som utviklingsminister.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) fortsetter som barne- og familieminister.

Olaug Bollestad (KrF) fortsetter som landbruks- og matminister.

Høyre, KrF og Venstre har gjort det klart at det ikke vil forhandles frem en ny regjeringsplattform, men at de vil fortsette å styre etter Granavolden-plattformen.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 24.01.20 kl. 11:24 Oppdatert: 24.01.20 kl. 13:02

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser