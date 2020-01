NYKOMMER: Abid Raja (V) er ett av de nye innslagene i regjeringen, og fikk en god klem fra kona Nadia Ansar etter presentasjonen.

Her er den nye regjeringen: Raja fikk bamseklem

SLOTTSPLASSEN (VG) Fredag presenterte Erna Solberg sin nye trepartiregjering for Kongen i statsråd. Klokken 12 holder statsministeren pressekonferanse.

Kort tid etter ledet Solberg sine nye statsråder ut på Slottsplassen for å vise seg frem for de rundt 400 fremmøtte i formiddagssolen på Slottsplassen, og for å motta blomster og klemmer fra familie og venner.

Statsministerens kontor har på forhånd varslet pressekonferanse klokken 12.00. Deretter blir det fortløpende nøkkeloverrekkelser i de ulike departementene utover formiddagen.

Med Frps retrett er det duket for rokeringer på statsrådsplassene, og VG hadde på forhånd fått bekreftet hvilke nye ansikter som ville figurere i landets nye mindretallsregjering.

Det blir fortsatt en regjering på 19 statsråder, i tillegg til statsminister Erna Solberg. Mens Venstre og KrF får fire regjeringsmedlemmer hver, går Høyre fra åtte til elleve.

















Blant nykommerne i regjeringen er stortingsrepresentant Abid Raja og statssekretær Sveinung Rotevatn fra Venstre, i tillegg til tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide. Særlig Raja og Hareide ble gjort stor stas på av venner og familie på Slottsplassen, og fikk flere blomsterbuketter enn de klarte å bære.

Fra Høyre blir Tina Bru ny olje- og energiminister, mens Linda Hofstad Helleland gjør comeback som distrikts- og digitaliseringsminister.

Disse 20 utgjør Erna Solbergs oppdaterte og Frp-frie regjering:

Statsministeren selv, Erna Solberg (H).

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide (KrF) skal inn som samferdselsminister.

Jan Tore Sanner (H) blir finansminister. Han var kunnskapsminister.

Stortingsrepresentant Abid Raja (V) blir kultur- og likestillingsminister.

Trine Skei Grande (V) blir kunnskaps- og integreringsminister, og kommer fra Kulturdepartementet.

Sveinung Rotevatn (V) blir klima- og miljøminister. Han var statssekretær samme sted.

Ny næringsminister blir Iselin Nybø (V), som var forskning- og høyere utdanningsminister.

Tina Bru (H), fra før av stortingsrepresentant, er ny olje- og energiminister.

Linda Hofstad Helleland (H) blir distrikts- og digitalminister i Kommunaldepartementet.

Henrik Asheim (H) blir minister for høyere utdanning i Kunnskapsdepartementet.

Nikolai Astrup (H) skal også til Kommunaldepartementet, og blir kommunal- og moderniseringsminister.

Monica Mæland (H) blir ny justis- og innvandringsminister. Hun kommer fra rollen som kommunal- og moderniseringsminister.

Torbjørn Røe Isaksen (H) blir arbeids- og sosialminister, og flytter fra Næringsdepartementet.

Fiskeri- og sjømatministeren blir Geir-Inge Sivertsen (H), tidligere ordfører i Lenvik som i to måneder har vært statssekretær i Næringsdepartementet.

Ine Eriksen Søreide (H) fortsetter som utenriksminister.

Bent Høie (H) fortsetter som helse- og omsorgsminister.

Frank Bakke-Jensen (H) fortsetter som forsvarsminister.

Dag Inge Ulstein (KrF) fortsetter som utviklingsminister.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) fortsetter som barne- og familieminister.

Olaug Bollestad (KrF) fortsetter som landbruks- og matminister.

Høyre, KrF og Venstre har gjort det klart at det ikke vil forhandles frem en ny regjeringsplattform, men at de vil fortsette å styre etter Granavolden-plattformen.

VG oppdaterer saken.





















