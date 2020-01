DØDSULYKKE: Et tog krasjet tirsdag kveld med en personbil på en planovergang i Vikersund. Foto: Terje Bendiksby

En død etter togpåkjørsel i Vikersund: – Vet ikke hvordan dette kunne skje

En av de tre personene som satt i bilen på planovergangen i Vikersund, klarte ikke å komme seg ut da toget kom. Kommunen har satt kriseteam.

Det opplyser Modum-ordfører Sunni Grøndahl Aamodt til VG.

Passasjertoget på vei fra Bergen mot Drammen traff bilen i planovergangen i Vikersund i går kveld. Bilen hadde havnet mellom bommene på overgangen.

– Det pågår etterforskning av hva som har skjedd. Det eneste vi vet er at bilen har blitt stående mellom to bommer, og så har to klart å komme seg ut, mens den siste ikke klarte det og ble påkjørt av toget, operasjonsleder André Kråkenes i Sør-Øst politidistrikt til VG.

Ordføreren: – Det er fryktelig

Ordføreren var i kontakt med brannvesenet og rådmannen om ulykken i går kveld

– Vi har to planoverganger i Vikersund og begge er dekket opp med bommer, lys og bjelle. Jeg vet ikke hvordan dette kunne skje. Det undrer en seg jo over. Det er fryktelig når noen omkommer, sier ordfører Grøndahl Aamodt.

Kommunen satt i går kveld et kriseteam for å håndtere eventuelle pårørende og involverte.

– Kriseteamet ble rigget i går kveld og de er de første i kommunen som får vite hvem det er, så de kan støtte pårørende og de berørte. Vi har et psykososialt kriseteam som blir kontaktet av enten politi, helsevesen eller brannvesen når det er noe som skjer i vår kommune eller med våre innbyggere, påpeker ordføreren.

Ulykken etterforskes av politiet, av Bane NORs interne undersøkelses og analyseenhet og av Havarikommisjonen. Sistnevnte jobber med et lengre perspektiv med tanke på sikkerhet, og fordeler ikke skyld.

Sikret planovergang

Bane NORs presseansvarlige, Olav Nordli, sier det planovergangen er et helbom-anlegg som dekker begge kjørebaner med lyd- og lysanlegg.

– Fungerte de som de skulle?

– De har vært grundig undersøkt i natt, men det er for tidlig å si noe om hva undersøkelsene har kommet frem til.

På bildene ser man at bommene står oppe?

– Det kan være fordi et tog bruker flere hundre meter på å stanse, og at toget kan ha kjørt forbi så bommene kan ha gått opp igjen. Det kan være, men det er for tidlig å konkludere om. Den tekniske tilstanden er det for tidlig å si noe om.

Avdelingsdirektør for jernbanedivisjonen i Havarikommisjonen, Kurt A. Olsen, sier tre derfra har jobbet der i natt og kom til stedet rundt midnatt.

– De gjorde undersøkelsene det er mulig å gjøre: Sjekket vær og lysforhold. På stedet snakker vi med politi, lokfører og andre. Vi tar ut datalogger fra tog og signallogg fra Bane NOR. Og vi undersøker om det finnes kameraer som kan hjelpe oss. På toget var det ikke front-kamera, det er litt synd, sier han.

– Datalogger samholdes så med det vi har observert. Bomanlegget er interessant, det legger vi ikke skjul på sier han, som understreker at det er for tidlig å si noe om hva som forårsaket ulykken og om det var sikkerhetsbrudd.

Følger opp de ansatte

De Vy-ansatte som var om bord i toget blir tatt hånd opp, opplyste kommunikasjonssjef Gina Scholz til VG i går kveld.

– Vi har faste rutiner for oppfølging av egne ansatte og et apparat som følger opp de som var på jobb i toget, etter hva de selv har behov for, sa hun.

