MUNNBIND: Markedssjef Frederik Aune Guttormsen i Netthandelsgruppen tester munnbind bestilt fra en leverandør i Kina, og som videre ble levert til Oslo universitetssykehus.

Netthandelaktør: En million masker glapp for Norge

Netthandelsgruppen sier de har mistet bestillinger på en million masker som kunne gått ut til sykehus og kommuner med akutt behov for smittevernutstyr.

– Over en million masker som kunne vært levert til Norge, har kokt bort i manglende beslutninger hos flere titalls innkjøpere av smittevernutstyr i Norge, sier markedssjef Frederik Aune Guttormsen i Netthandelsgruppen.

Selskapet handler jevnlig med tekstilprodusenter i Kina, som leverer smittevernutstyr som masker og beskyttelsesdrakter til hele verden. Med coronaviruset har etterspørselen eksplodert.

– Derfor avhenger bestillingene av raske beslutninger, sier Guttormsen.

– Hamar mistet 50.000

Han sier at Hamar kommune mistet 50.000 masker torsdag.

– De ville ha bestillingen, men fordi ingen andre hadde sagt ja til de resterende 50.000 i bestillingen på totalt 100.000 masker, røk hele bestillingen, forteller Guttormsen.

Kommunalsjefen for by, miljø og arbeid i Hamar opplyser at Netthandelsgruppen er en av mange som tok kontakt etter at kommunen gikk ut i lokale medier og ba innbyggere som har smittevernutstyr, ta kontakt.

– Det er klart at det ville vært betryggende å vite at vi fikk inn en stor mengde smittevernutstyr, men vi jobber med flere alternativer, så dette er ingen katastrofe for oss, sier kommunalsjef Kjetil Wold Henriksen.

10.000 masker til OUS

Oslo universitetssykehus (OUS) bestilte 10.000 masker fra Netthandelsgruppen, som ble innkjøpt for to uker siden.

– De 10.000 maskene tok vi en risiko på for to uker siden, så har OUS kjøpt disse i ettertid. Men når det er snakk om millionbeløp, kan ikke vi drive med slik risiko, sier Guttormsen.

Leder for innkjøpsavdelingen ved OUS Sissel Taklo bekrefter innkjøpet, men vil ikke kommentere saken ytterligere.

Hansen Protection AS i Moss tilbød helsemyndighetene 500–600 ferdigproduserte beskyttelsesdrakter 6. mars, men har ikke fått svar, skriver Dagsavisen Moss Dagblad.

Helsedirektoratet videresendte tilbudet til Sykehusinnkjøp HF, som ifølge avisen svarte at de jobber på spreng med å følge opp henvendelser fra leverandører.

Unnskyldning og takk

Helseminister Bent Høie sier at veldig mange har henvendt seg til myndighetene med ønske om å bidra til å dekke etterspørselen etter smittevernutstyr.

– Det er så mange at ikke alle har fått et skikkelig svar. Til dem vil jeg si unnskyld for at vi ikke har klart det, men også tusen, tusen takk til alle de som har engasjert seg, sier Høie.

Helseministeren opplyser fredag at de nasjonale lagrene torsdag fikk påfyll både av munnbind og åndedrettsvern, som vil bli fordelt til sykehus og kommunehelsetjenesten.

– Vi arbeider målrettet og på veldig mange måter for å skaffe smittevernutstyr. En av mine aller viktigste jobbe er å sørge for at de som står i front, skal kunne gå på jobb og være trygge på at de har god beskyttelse, sier helseministeren.

Han legger til at bedrifter som omstiller seg til å produsere smittevernutstyr, gjør en stor og viktig innsats for arbeidstakere, lokalsamfunnet og helsetjenesten

Logistikk og transport problemet

Helse Sør-Øst har fått nasjonalt ansvar for å samordne innkjøp av smittevernutstyr.

– Nå finnes det mange aktører som påstår at de har munnbind både her og der, svarte helseforetakets administrerende direktør Cathrine M. Lofthus, da hun ble foreholdt påstanden om at det går for sakte med bestillingene.

Hun sier at Sykehusinnkjøp tar beslutninger om innkjøp «samme dag, gjerne samme time og noen gang etter to minutter».

– Det er veldig utfordrende og har vår høyeste prioritet. Det jobbes iherdig med å få utstyr til Norge og samle det som finnes i Norge, sier Lofthus torsdag.

Hun sier etterspørselen eksploderte i en periode da produksjonen var redusert i Kina.

– Fortsatt er det kaotiske forhold i Kina. De har ikke logistikken på store volumer og det er krise i flytrafikken internasjonalt, sier sjefen for Helse Sør-Øst.

Hun påpeker også at EUs forbud mot eksport av smittevernutstyr, gjør situasjonen krevende. Forbudet innebærer at myndighetene i det aktuelle EU-landet må godkjenne eksport av slikt utstyr til Norge.

