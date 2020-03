SPRING BREAK: Tusenvis av unge amerikanere har valfartet til Florida og delstatens strender for den tradisjonelle feiringen. Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Amerikansk studie: Unge voksne kan bli sykere enn først antatt

Nesten en tredjedel av amerikanske coronavirus-smittede er mellom 20 og 44 år gamle. Samtidig nekter mange unge amerikanere å lytte til helsemyndighetenes advarsler.

Av de 508 pasientene som var innlagt på sykehus i USA 16. mars, var 38 prosent mellom 20 og 54 år. Hele 29 prosent var under 44 år, kommer det frem i en ny studie fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA, en etat underlagt det amerikanske helsedepartementet.

Studien viser at de eldste pasientene sto i størst fare for å bli alvorlig syke eller dø.

Samtidig har en rekke rapporter de siste dagene vist at mange unge amerikanere ikke har tatt pandemi-trusselen alvorlig. Bilder viser tusenvis av mennesker som feirer «spring break» på strendene i Florida.

– Hvis jeg får corona, får jeg corona, sier en av festdeltakerne til Reuters.

Torsdag fikk Florida-guvernør Ron DeSantis nok og stengte alle festligheter i delstaten offisielt, ifølge nyhetsbyrået AP.

Allerede var alle barer og nattklubber stengt i 30 dager, men nå skal også alle de kjente strendene Miami Beach, Fort Lauderdale og Clearwater Beach stenges.

– Festen er over i Florida, uttalte guvernøren på «Fox and Friends» torsdag morgen.

Mange av de som blir alvorlig syke av coronaviruset har samtidig underliggende sykdommer: Det italienske folkehelseinstituttet har undersøkt sykdomshistorikken til 355 pasienter som døde med coronaviruset, og fant at 352 av dem, det vil si 99 prosent, hadde underliggende sykdommer.

– Unge ikke forsiktige nok

Nå går amerikanske myndigheter ut med en advarsel til de unge voksne:

– Det kommer foruroligende informasjon fra Frankrike og Italia om at noen unge voksne er alvorlig og svært alvorlig syke på intensivavdelingene, sier Dr. Deborah Birx som koordinerer den amerikanske regjeringens coronavirus-respons.

Hun frykter at unge mennesker ikke har vært forsiktige nok.

– Vi tror at deler av årsaken kan være at tok hensyn til at den første informasjonen som kom fra Kina og Sør-Korea viste at gamle og de med underliggende helsetilstander var spesielt utsatt for risiko. Det kan være at det er en overvekt av smittetilfeller blant unge voksne, sier Birx.

Eldre hardt rammet

Tallene fra CDC, som er oppdaterte frem til 16. mars, viser at amerikanere i alle aldre har blitt alvorlig syke av coronaviruset. Forskerne har sett på nesten 2500 smittetilfeller i USA, skriver CBC News.

Av disse var 31 prosent av de smittede over 65 år, 36 prosent var mellom 45 og 65 år gamle, mens 29 prosent var mellom 20 og 44 år. Bare 5 prosent av smittetilfellene i rapporten rammet barn eller tenåringer.

Studien konkluderer med at halvparten av de 121 sykeste pasientene - alle innlagt på intensivavdelingen - var voksne under 65 år.

– Jeg tror alle bør følge med på dette. Det kommer ikke kun til å være de eldre, sier Stephen S. Morse, epidemiologiprofessor ved Columbia University, til New York Times.

Rapporten viser også at 20 prosent av pasientene som var innlagt på sykehus, og 12 prosent av de som lå på intensivavdelingen, alle var mellom 20 og 44 år gamle.

Selv om amerikanske myndigheter gjentar at eldre er de mest sårbare, roper de nå varsko til unge voksne, og ber dem stoppe å sosialisere i grupper, for å ta vare på seg selv og andre.

– Du har potensiale til å smitte det videre til noen som har en underliggende sykdom som ingen visste om, og gjøre at det rammes med katastrofalt utfall, sier Birx.

