Tilsto drapet på Sigbjørn (44) i tre avhør – nå nekter han

23-åringen som er siktet for drapet på Sola i desember, sier i avhør at han utsatte offeret for vold og tente på ham. Han erkjenner ikke straffskyld for drap.

I starten av desember i fjor ble Sigbjørn Sveli funnet død i en sanddyne på Rægestranden i Sola kommune. 44-åringen var meldt savnet av familien etter at arbeidsgiveren hadde varslet dem om at han ikke hadde dukket opp på jobb.

Kort tid etter ble tre menn i 20-årene pågrepet. Den ene av dem ble senere løslatt, mens de to andre sitter varetektsfengslet, siktet for drap.

Ifølge en fersk fengslingskjennelse fra Jæren tingrett har en av de siktede, en 23-åring, i tre politiavhør i fjor forklart «at det var han som tok livet av avdøde, samt at det var han som utøvde vold og satte fyr på avdøde».

I sitt siste politiavhør 11. februar endret han imidlertid oppfatning:

Der forklarte han at han bare slo avdøde, og at han var sikker på at mannen allerede var død da han ble påtent.

OFFERETS BIL: Politiet mener en eller flere av de drapssiktede mennene dumpet bilen til offeret i sjøen ved Ølberg kai i Rogaland etter drapet. Foto: Marie von Krogh

VG har tidligere skrevet at den avdøde ble funnet med store brannskader på kroppen. I fengslingskjennelsen vises det til obduksjonsrapporten som konkluderer med at «døden antas å skyldes de påviste brannskadene».

– Min klient har tatt på seg skylden for mer enn det han trolig har gjort, sier 23-åringens forsvarer, Fredrik Brodwall, til VG.

Advokaten mener det fremdeles er uklarheter knyttet til hvem av de to siktede som har gjort hva.

Ifølge kjennelsen fra Jæren tingrett konkluderer den foreløpige rettspsykiatriske erklæringen med at siktede antas å ha vært tilregnelig på handlingstidspunktene. Forsvareren mener imidlertid at det er grunn til å sette spørsmålstegn ved konklusjonen.

– Min klient gikk på legemidler hvor en mulig bivirkning er psykose, sier Brodwall.

Den siktede 23-åringen erkjenner ikke straffskyld for drap.

Ifølge kjennelsen har han forklart at han sammen med den medsiktede møtte avdøde Sigbjørn Sveli ved togstasjonen på Varhaug, der de hadde gått av ved en feiltagelse.

23-åringen hevder at de avtalte at Sveli skulle kjøre dem hjem med sin bil.

Da de kom frem slo og sparket de den avdøde, før de la ham i bagasjerommet. De kjørte så til Rægestranden der de tok avdøde ut av bilen, helte bensin over ham og tente på, har 23-åringen forklart.

Jæren tingrett konkluderer der med at de mener det var 23-åringen, og ikke hans medsiktede, som begikk selve drapet.

«Ut fra en samlet vurdering av bevisene, mener retten det er meget sterk sannsynlighet for at siktede satte fyr på avdøde, og at det var dette som drepte avdøde. I tillegg er det meget sterk sannsynlighet for at siktede var klar over at avdøde var i live på dette tidspunktet, og at han handlet forsettlig da han drepte ham», heter det i kjennelsen.

Politiadvokat Sondre Hauge i Sør-Vest politidistrikt sier NRK at han har registrert det Jæren tingrett skriver om rollefordelingen mellom de to siktede. Han sier at siktelsen om medvirkning for drap likevel er uendret for Sandnes-mannen.

Advokat Inam Ghous Ali som forsvarer den medsiktede mannen sier til VG at hans klient erkjenner straffskyld for grov vold og frihetsberøvelse, men ikke for drap.

