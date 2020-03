VIL HA FULLMAKT: Statsminister Erna Solberg (H), her sammen med finansminister Jan Tore Sanner (H), næringsminister Iselin Nybø (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Foto: Ørn E. Borgen

Kilder til VG: Regjeringen ønsker store krise-fullmakter – skriver ny kriselov

Solberg-regjeringen skal ha sikret flertall for å kunne iverksette store tiltak uten å gå til Stortinget, ifølge VGs opplysninger. En ny kriselov kan bli fremmet for Kongen i statsråd allerede i dag onsdag.

Kongen skal lede et ekstraordinært statsråd på Slottet klokken 17 onsdag, ifølge Slottet.

VG er kjent med at regjeringen over flere dager har konsultert med partilederne i Stortinget om å få på plass en slik kriselov som vil gi regjeringen store fullmakter.

– Jeg håper VGs opplysninger stemmer. Det er virkelig et ekstremt behov for raske politiske beslutninger akkurat nå, sier Stein Lier-Hansen, toppsjef i NHO-foreningen Norsk Industri, til VG onsdag ettermiddag.

Går for sakte

Regjeringen skal ha argumentert med at vanlig lovgivning nå tar for lang tid, og at konsekvensene av forsinkede vedtak er enorme.

Regjeringens forslag til endinger i permitteringsreglene, som skal sikre full lønn og en kortere arbeidsgiver-periode, vil ikke bli vedtatt formelt av Stortinget før i morgen torsdag, under andre gangs behandling.

En rekke andre krisetiltak. som endringer i luftfartsavgiftene for å hindre at flyselskapene går over ende, er heller ikke endelig vedtatt.

Flere kilder forteller VG at regjeringen nå har behov for å rulle ut tiltak, store og små, i et helt annet tempo enn tidligere.

De sier at Stortinget vil kunne kontrollere hvordan regjeringen håndterer disse fullmaktene, i etterkant.

Trenger handlekraft

– Det er et enormt behov for handlekraft, eller kan samfunnet bli påført skade som går langt ut over de direkte følgene av corona-epidemien, sier Stein Lier- Hansen til VG.

Han ber regjeringen rydde opp i det han kaller for klart lovstridige lokale vedtak om å stenge kommune- og fylkesgrenser for å hindre smittespredning.

– Det kan også bli nødvendig å lempe på arbeidsmiljølovens krav, for eksempel til arbeidstid og overtid. Nøkkelbedrifter som smelteverk kan bli rammet hardt og kriser kan utløses ved at nøkkelpersonell blir syke. Da må det være mulig å kjøre krisebemanning ut over arbeidsmiljølovens krav. sier Norsk Industri-sjefen.

Kortere fullmakt

Regjeringens opprinnelige forslag var at loven skulle gjelde til 31. desember 2021, forteller kilder tett på prosessen.

De andre partiene er forberedt på å godta en kortere fullmakt på seks måneder, som kan fornyes. I tillegg er et viktig krav for opposisjonspartiene at en kriseforskrift på hvilket som helst tidspunkt skal kunne oppheves i Stortinget, hvis et mindretall på en tredjedel av representantene stemmer for dette.

Kronprinsen vil være til stede på slottet klokken 17, mens kongen vil lede statsrådet via telefon.

