Støre-råd: – Nå håndhilser vi ikke lenger

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier regjeringen er for passive til å gi folk hverdagsråd i corona-krisen. – Jeg synes det er greit å si at nå håndhilser vi ikke lenger, sier han.

Støre møter oss med en albuehilsen når VG kommer til hans kontor for å få redegjort for Aps reaksjoner på regjeringens corona-tiltak.

– Når vi vet at håndhygiene er noe av de viktigste for å hindre spredning av virus, så synes jeg helsemyndighetene og regjeringen faktisk burde gi råd om at vi fremover viser hverandre respekt på en annen måte enn å håndhilse. Jeg synes det er fint å la være håndhilsing, i solidaritet med dem som er rammet og for å være med på å forebygge spredning, sier Støre.

I Danmark har regjeringen gått meget konkret til verks og anbefalt innbyggerne å unngå offentlig kommunikasjon i rushtiden.

– Jeg legger til grunn at norske helsemyndigheter kjenner det norske smittemønsteret og gir råd ut ifra det, men jeg må si at jeg er bekymret over at så mange mener at de ikke får svar på de praktiske spørsmålene de har; ordførere og leger er usikker på hvilke regler som bør gjelde for hvor store offentlige arrangementer man bør tillate og hvor tett det er greit å stå i kollektivtrafikken. Jeg etterspør en tydeligere ledelse og konkrete råd til folk der ute som er bekymret.

– Nasjonen vår er utfordret

Vi møter han og 1. nestleder Hadi Tajik, som i ettermiddag har gått gjennom regjeringens tiltak og satt opp sin egen tiltaksliste.

– Nasjonen vår er utfordret: Vi står foran en meget alvorlig situasjon både for landets folkehelse og for vår økonomi. Våre forslag til tiltak tar utgangspunkt i de to utfordringene, sier Støre.

– Vi må gi støtte til de som står i førstelinjen der ute, som jobber for å sikre folks helse. Forvirring rundt hvilke forholdsregler som må tas skaper mer usikkerhet og bygger opp under frykten som igjen skaper frys i økonomien. Hvis Folkehelseinstituttet (FHI) trenger mer penger må de få det. Regjeringen må ta ansvar for enhetlige råd, raskt.

– Kommunene trenger ekstrabevilgninger til å kontrollere smittespredning, og råd på felles planer for sykehjem og andre institusjoner med stor andel mennesker i risikogruppene. Dette er veldig viktig.

Støre sier de støtter regjeringens forslag til kortsiktige, midlertidige tiltak, inkludert de nye permitteringsreglene.

– Det er viktig at partene i næringslivet har direkte linje inn til myndighetene, slik at de raskt fanger opp behovet for tiltak. Vi støtter de fleste kortsiktige økonomiske tiltakene til regjeringen, men er mer i tvil om de langsiktige, som de foreløpig ikke har sagt så mye om, sier Tajik.

– Det er viktig i en tid hvor vi risikerer permitteringer og oppsigelser at det fremmes konkrete tiltak for å hjelpe de som havner i utenforskap. De må få hjelp til kompetansetiltak, som gjør at de ikke går ut i ledighet og blir der, sier hun.

Her er Aps tiltaksforslag:

Aps tiltak 1. Tydelige smittevernråd

Til nå: Ukoordinert, tilfeldig, sprikende. Forvirring rundt hvilke forholdsregler som må tas skaper mer usikkerhet og bygger opp under frykten som igjen skaper frys i økonomien. Hvis FHI trenger mer penger må de få det. Regjeringen må ta ansvar for enhetlige råd, raskt. 2. Behandling av syke Folkehelseinstituttet (FHI) presenterte i går et scenario som innebærer opptil 1 700 corona-innleggelser på sykehus på samme tid, og behov for opp mot 600 intensiv-innleggelser. Dette vil også få konsekvenser for planlagt behandling for andre pasienter som kan komme til å vente lenger på behandling enn normalt. Det er et krevende scenario for våre sykehus. Vi vil ha ekstraordinære bevillinger til sykehusene. 3. Utstyr og legemidler Testutstyr, legemidler og beskyttelsesutstyr: Vi mangler utstyr for å håndtere krisen, utstyr som sykehusene trenger for å håndtere mange pasienter med smitterisiko. Det er allerede mangel på sykepleiere og helsefagarbeidere, så vi trenger utstyr for å beskytte helsepersonell mot smitte. Det kan også bli utfordrende med legemiddelmangel. En har anslått et femdoblet behov av relevante legemidler for å håndtere Corona. Vi må få i gang egen produksjon og det er det regjeringen og nasjonale helsemyndigheter som må løse. 4. Styrke forebygging av smitte lokalt Kommunene trenger ekstrabevilgninger til å kontrollere smittespredning, og råd på felles planer for sykehjem og andre institusjoner med stor andel mennesker risikogruppene. Dette er veldig viktig. 5. Næringsliv og fagforeninger må få en direktelinje til besluttende myndigheter for å avklare praktisk håndtering av smittetiltak fortløpende. 6. Skoler og utdanningsinstitusjoner må ha planer for ev. stenging og karantener og bruk av alternative undervisningsopplegg og digitale læringsmidler. 7. Trygghet for foreldre som selv er i karantene eller har barn i karantene

Arbeiderpartiet ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag for foreldre som må bli hjemme med barn, hvor barnehager og skoler stenges pga. karantene. I dag er det slik at de ikke vil få sykepenger med mindre barna er syke. 8. Flere kvalifiserings og kompetansetiltak. Folk som står i fare for å bli permittert eller nedbemannet, må ha tilgang til kvalifiseringstiltak og kompetansebygging, slik at bedriftene har det som et alternativ til nedbemanning, og at permisjonsperioden kan brukes til å styrke kompetansen for at arbeidstager stiller sterkere på arbeidsmarkedet. 9. Målrettede tiltak for bransjene som sliter.

Arbeiderpartiet ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med vurdering om utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift for luftfart og reiselivsbedrifter (nedsatt merverdiavgift på 12 pst) Vis mer

E24 oppsummerer regjeringens tiltak slik. De kommer i tre ulike faser:

* Nødvendige strakstiltak for å unngå unødvendige konkurser og oppsigelser. Dette vil komme allerede på fredag.

* Ytterligere konkrete tiltak for bransjer og bedrifter som er spesielt hardt rammet.

* Mer generelle og langsiktige tiltak for å opprettholde aktiviteten i økonomien, om nødvendig.

Konkrete tiltak legges fram på fredag:

* Penger til helsevesenet for å håndtere den akutte situasjonen.

* Forslag om å endre permitteringsregelverket slik at bedriftene får redusert kostnadene sine i en vanskelig økonomisk situasjon.

Publisert: 10.03.20 kl. 17:53

