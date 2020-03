Dette er den nye corona-krisepakken

Partiene på Stortinget ble torsdag enige om andre del av pakken med tiltak som skal begrense det økonomiske tapet som følge av coronaviruset.

Torsdag morgen klokken 9 møttes finanskomiteen for å diskutere de siste detaljene i del to av corona-krisepakken, før vedtak i Stortinget klokken 10.

Litt over klokken 10 presenterte partiene krisepakken. Hadia Tajik (Ap) åpnet med å takke for godt samarbeid.

– Den enigheten vi har kommet fram til, handler om folk, om hverdagen deres, om å sikre arbeidsplasser og trygge fremtiden, sa Tajik.

Her er hovedpunktene fra enigheten:

Arbeidsgiveravgiften senkes med fire prosentpoeng i to måneder, noe som utgjør ti milliarder kroner.

Nav, kommuner og helsevesenet skal kompenseres økonomisk for ekstrakostnader som følge av pandemien.

Regjeringen skal komme tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av corona-epidemien.

Regjeringen skal komme tilbake med forslag som kan sikre reduserte takster på riksveiferger for en avgrenset periode

Nettundervisning fra voksenopplæring, universiteter, høgskoler og fagskoler skal tilgjengeliggjøres

Det etableres en kompensasjonsordning for bortfall av inntekter med 300 millioner til kultursektoren og 600 millioner til idretten og frivilligheten.

Regjeringen bes sikre at forskyvning av inntekt og dermed midlertidig inntektsløsning som følge av de midlertidige corona-tiltakene ikke går til fradrag i bostøtten. De skal også umiddelbart fremme forslag som er nødvendig for å sikre dette. Bostøtte som er utbetalt i påvente av senere ytelse, må også avgrenses mot senere utbetalinger.

Barn som har det vanskelig hjemme må sikres hjelp og oppfølging, enten gjennom barnevern, skole eller krisesenter.

Det er også enighet om at flyselskaper med såkalte FOT-ruter (forpliktelser til offentlig tjenesteyting, journ.anm.), hovedsakelig Widerøe, vil få kompensasjon for å komme seg gjennom krisen.

Regjeringspartiene og opposisjonspartiene forhandlet sent onsdag kveld og inn i natten om den nye krisepakken. Nattens forhandlinger ble avsluttet like før halv to, skriver NTB.

Første del av krisepakken ble vedtatt i Stortinget og lagt frem mandag denne uken. Blant hovedpunktene som ble lagt frem er at permitterte får lønn i 20 dager, mot 15 tidligere.

Regjeringen varsler at de vil komme med ytterligere økonomiske tiltak 20. mars og 27. mars.

