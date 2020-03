DILEMMA: Norske barn holdes nå hjemme, men advares mot å leke med hverandre. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Helsedirektoratet til foreldre: Dette bør dere ikke gjøre nå

Opphold dere minst mulig på kjøpesenter og la barna og ungdommene omgås maksimalt to-tre venner. Det er også lov å si fra hvis man ser andre forsømme seg.

Det mener Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

– Utsett familieselskap til senere. Målet i denne perioden er å unngå mange kontakter. De samme retningslinjene gjelder for ungdom som for yngre barn. Ungdommen må også ta ansvar. De får heller være sammen på sosiale medier, over Facetime og sånne ting akkurat nå, sier Carlsen til VG.

– Hvis alle gjøre dette, så vil vi klare å få ned smitten, legger hun til.

Folk må få handle varer og reise kollektivt med barn når det er nødvendig.

– Men man bør i minst mulig grad oppsøke steder der det ferdes mange, som kjøpesenter.

Lov å si fra

Myndighetenes beslutning om å stenge skoler og barnehager for å bremse spredningen av corona-smitten, innebærer at 600.000 barn nå holdes hjemme også på dagtid.

AVDELINGSDIREKTØR: Ellen Margrethe Carlsen. Foto: PRIVAT

Helsedirektoratet har kommet med klare retningslinjer til foreldre. Likevel diskuteres det i sosiale medier hvor grensene går, og hva som er «innafor» og ikke.

– Er det lov å si fra hvis man mener at andre foreldre og ungdom ikke opptrer etter retningslinjene?

– Alle må ta dugnadinnstillingen. Vi må tenke på risikogruppen og ta hensyn, svarer Carlsen.

– Så hvis flertallet i boligblokken eller nabolaget sender ungene ut i bakgården eller på lekeplassen, så er det lov å si fra?

– Ja, da er det lov å si fra, mener avdelingsdirektøren.

Ordfører-reprimande

En som sier fra, er ordfører i Lørenskog, Ragnhild Bergheim.

«FÅ UNGENE HJEM! Hei folkens! Det er ganske nytteløst å stenge skoler, idrettsanlegg og fritidsklubber, hvis ungene samles i store flokker allikevel! Viruset sprer seg, ta ansvar – få ungene hjem!», skriver hun på Facebook.

– Idrettsklubbene i Lørenskog har forsøkt å opplyse om at banene ikke skal brukes, men de blir ikke hørt. Så da tenkte jeg at jeg bruker min ordførerside på Facebook. Kanskje de hører på meg, sier Bergheim til VG.

Hun forteller at posten er blitt delt mye, så hun tror den har truffet noe i befolkningen.

– Det er først og fremst foreldre som må ta ansvar. De tor kanskje at barna ikke blir syke, men de kan være smittebærere.

Foto: Skjermdump

En bekymret forelder har kontaktet VG med spørsmål om hvem har ansvaret for å desinfisere eller stenge lekeplasser og skolegårder med tanke på at barna berører de samme apparatene.

– Det er nok ingen som vil gå rundt for å desinfisere lekeapparater. Men det som er viktig, er at alle vasker hendene etter at de har lekt. Det er det viktigste. Og så bør man ha med seg antibak hvis man skal spise utendørs, forklarer Carlsen.

Helsedirektøren: – Én eller to kamerater

Helsedirektør Bjørn Guldvog, som selv sitter i karantene fordi en ansatt i Helsedirektoratet er smittet, har stor forståelse for at folk synes retningslinjene rundt barn er uklare.

Han påpeker overfor VG at det er lagt ut informasjon om akkurat dette på helsenorge.no. Helsedirektoratets råd går ut på at alle bør være mest mulig hjemme.

– Vi veileder så godt vi kan og ber om at man leser veiledningen, sier Guldvog.

– Poenget her er at barn kan overføre smitte. Derfor er det en fordel at vi får så få smittekontakter som mulig i denne perioden vi nå står i. Når barn leker sammen ute, bør de holde én meters avstand. Men det er veldig vanskelig å håndheve i praksis, medgir Guldvog.

«Lekeplasser med mange barn samtidig bør unngås. Anbefalingen om en meters avstand gjelder også her», står det i retningslinjene. Akkurat hvor mange barn som kan samles, er helsedirektoratet forsiktig med å konkretisere.

– Her må jeg be om foreldrenes alminnelige sunne fornuft, sier Guldvog.

Guldvogs råd går ut på at det kan være lurt at barnet ha én eller to kamerater de kan være sammen med litt fast akkurat nå.

– De bør ikke endre hvem de leker med til stadig nye barn.

Vil hindre familiekarantener

Helsedirektøren sier at søskenflokker selvsagt må få sammen i 14-dagersperioden vi nå er inne i. Dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem, står det på helsenorge.no.

– Vi vet at alle barn har behov for å være sammen med andre barn.

HELSEDIREKTØR: Bjørn Guldvog, her på en presssekonferanse tidligere i uken. Foto: Frode Hansen, VG

Hvis man finner smitte i én av familiene som har barn som leker sammen, da må alle familiene som har hatt barn i gruppen i karantene, opplyser Helsedirektoratet.

– Noe av poenget med retningslinjene er nettopp å hindre at vi får mange familier i karantene, sier Guldvog.

Samvær bør begrenses til få timer, og det er bedre å møtes utendørs enn innendørs. Lekeplasser med mange barn samtidig bør unngås. Bursdagsselskaper bør utsettes. Overnattingsbesøk bør også begrenses.

Barn og ungdommer med symptomer på luftveisinfeksjon, skal holdes hjemme og bør ikke være sammen med andre barn og ungdommer utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer, heter det i retningslinjene.

Publisert: 15.03.20 kl. 07:49

