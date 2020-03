HOSTER MINDRE: Erik Hakkim (79) og samboer Turid Andersen (72) er i Spania fra oktober til april. Influensa har preget oppholdet denne vinteren på campingplassen. Erik har Kols og hoster mindre i det spanske klimaet. Foto: Helge Mikalsen

Norske pensjonister i Spania: – Vi er ikke redde

ALBIR (VG) Fredag advarte dansk UD mot reiser til Spania. Men norske pensjonister på solkysten tar det helt med ro.

Oppdatert nå nettopp

Norske myndigheter har ingen spesielle reiseråd knyttet til Spania, men danske myndigheter har oppdatert sine reiseråd fredag. De ber sine borgere være ekstra forsiktige ved reiser til Tyskland, Frankrike, Spania eller Østerrike, melder NRK.

Coronavirusets dødelighet øker i de eldre aldersgruppene. Så langt er 259 bekreftet smittet i Spania, og tre personer har dødd. VG har snakket med flere nordmenn som oppholder seg i Albir, på den spanske solkysten.

– Hva skal man gjøre?

Erik Hakkim (79) og samboer Turid Andersen (72) er i Spania fra oktober til april. De lever stort sett som normalt, men er mer oppmerksomme på håndhygiene og hosting enn ellers. Paret sier de ikke er redde for coronaviruset, men et sted går grensen.

– Vi ville for eksempel ikke gått i Holmenkollen denne helgen. Jeg synes ikke det er nødvendig å utsette seg for ting, men vi gjør ikke noe spesielt her nede, sier Erik.

– Hva skal man gjøre da? Grave seg ned, skyter Turid inn.

Paret bor i bobilen mens de er i Spania, og den eneste bekymringen de har er om det skulle bli stengte grenser i Europa når de skal kjøre hjem til Norge. I så tilfelle har de fleipet med andre bobilturister om å lage en liten koloni ved norskegrensen.

FERIETID: På rullestensstranden i Albir sitter Else Stangeland (72) og Geir Stangeland (72) og nyter solen. På en måneds ferie, alltid til Albir. De har ikke endret noen planer på grunn av viruset. Foto: Helge Mikalsen

Ikke redde for sykdommen

Ekteparet Esle og Geir Stangeland, begge 72 år gamle, koser seg på stranden i Albir. De er ikke i risikogruppen for coronasykdom, annet enn at de er litt oppe i alder.

– Jeg er ikke spesielt redd for å bli syk, sier Else, som understreker at de holder seg i form.

Ekteparet ferierer ofte i Spania, og trives med at det er mange nordmenn i området.

– Det er som et lite mini-Norge, mener Geir, som lener seg tilbake i strandstolen og nyter solen.

Går lange turer

Elin (80) og Tor Dahlen (83) fra Risør går lange turer med staver nesten hver dag mens de er i Albir. De er mer oppmerksomme på håndhygiene nå som coronafrykten brer om seg, men er ikke skremt selv.

LIVSNYTERE: Elin Dahlen (80) og Tor Dahlen (83) fra Risør nyter dagene og går med staver. Lange turer nesten hver dag. Foto: Helge Mikalsen

Elin forteller at hun har like stor tiltro til helsevesenet i Spania som til det norske. Hun har tidligere hatt en sykehusinnleggelse i Bendiorm.

– Det var veldig bra. Jeg snakket med en norsk lege, og ble sendt rett på sykehuset.

– Det var som et femstjerners hotell, sier Tor. Han understreker at gjennomsnittlig levealder er høyere i Spania enn i Norge.

– Det overrasket meg.

Ekteparet sier de er mer aktive i Spania enn de ville vært i Norge, på grunn av det varme klimaet.

HILSER MINDRE: Norske turister og fasboende i Albir tar coronasmitten med fatning. Rene Nielsen (68) bor delvis på Toten, og halve året i Alfaz del Pi. Han er aktiv i den norske klubben som har cirka 1000 medlemmer. Han har selv begrenset håndhilsingen, for ikke å få eller smitte andre. Foto: Helge Mikalsen

Publisert: 06.03.20 kl. 12:56 Oppdatert: 06.03.20 kl. 13:25

