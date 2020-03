TOMME BUTIKKER: Sel kommune er hardt berørt av coronaviruset og nær 1 av 6 av innbyggerne sitter i karantene. Foto: Geir Olsen

Sel kommune kritiserer regjeringen - sitter igjen med en dårlig opplevelse

I Sel kommune sitter nær en av seks innbyggere i karantene. Kommunen mener tiltakene fra regjeringen kom sent.

I Sel kommune har 26 personer testet positivt for coronasmitte, og rundt 1000 av kommunens 5700 innbyggere er i karantene. Dette er en stor utfordring for den lille kommunen, som reagerer på at hvordan regjeringen taklet situasjonen.

– Tidligere og nødvendige avklaringer fra regjeringen ville ha gjort situasjonen mindre utfordrende. Det var på tide at de tiltakene kom torsdag, sier kommunedirektør Ola Helstad til VG.

Han forteller videre at det har vært spesielt utfordrende når man har samarbeider med andre kommuner:

– Det er svært mange kommuner som har interkommunalt samarbeid, når praksisen utviklet seg i ulik retning for kommunene som samarbeidet, og de handlet på ulik måte, så blir det en spredt uorden i Kommune-Norge, sier Helstad.

Kommunedirektøren sier de nå sitter igjen med en dårlig opplevelse:

– De burde håndtert dette på et mye tidligere tidspunkt og på en tydeligere måte.

REAGERER: Kommunedirektør Ola Helstad i Sel kommune. Foto: LVK

Han sier at Sel har vært tydelig på sine karanteneregler, stengte skoler tidlig og vært opptatt av strenge tiltak som i andre land for å forhindre smitte, mens andre kommuner rundt hadde andre regler.

– Det er forvirrende dersom kommunegrensen går mellom deg og naboen din, og den andre kommunen har en ulik måte å håndtere det på.

Helstad er bekymret for fremtiden til næringslivet i området og han er redd de vil møte på utfordringer som er så store at næringslivet ikke vil kunne holde hjulene igang.

Det er derfor viktig at nasjonal overordna myndighet følger denne utviklingen kontinuerlig og iverksetter nødvendige tiltak.

– Forstår det er krevende

Helseminister Bent Høie forteller til VG at Norge var tidlig ute med å forberede at smitten kunne ankomme Norge. Allerede før verdens helseorganisasjon erklærte global folkehelsekrise var det møtevirksomhet i beredskapsrådet for biologiske hendelser.

– Dette var nesten en måned før første positive test i Norge. Regjeringen har gjennomført alle de tiltakene nasjonale faglige myndigheter har anbefalt, på det tidspunktet de ble anbefalt. Jeg forstår dette er krevende for en kommune å håndtere, men vi må også ha mulighet for kommuner å bestemme strengere tiltak enn det som gjøres i hele landet. Dette fordi situasjonen er ulik mellom kommunene i den første fasen, noe situasjonen i Sel kommune viser.

Og legger til:

– Når vi er igjennom dette skal vi selvsagt evaluere alt, og jeg er sikker på at vi også denne gangen vil ha lært noe som kan gjøre oss enda bedre forberedt i fremtiden.

