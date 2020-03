KLEM: I ti år har Trine Skei Grande og Ola Elvestuen jobbet sammen som leder og nestleder i Venstre. Nå vurderer Elvestuen å utfordre partilederen på Venstres landsmøte, ifølge VGs kilder. Foto: Frode Hansen

Elvestuen åpner for kampvotering mot Grande

Ola Elvestuen ble torsdag vraket som nestleder i valgkomiteens innstilling til ny ledelse i Venstre. Nå bekrefter han til VG at han vurderer å utfordre Trine Skei Grande i en åpen kamp på landsmøtet.

Torsdag leverte valgkomiteen i Venstre innstillingen til ny ledelse i Venstre – uten de to nåværende nestlederne Ola Elvestuen og Terje Breivik.

Kun én av dem fikk et plaster på såret fra valgkomiteen: Elvestuen ble tilbudt og takket ja til en av de fire direktevalgte plassene i landsstyret.

Samtidig kom ham med et forbehold: At han kunne komme til å utfordre Trine Skei Grande i en kampvotering på landsmøtet, men måtte undersøke hvor støtte han har i partiet, ifølge VGs opplysninger.

Det bekrefter Elvestuen.

– Jeg er ikke enig i den innstillingen som valgkomiteen har lagt fram. Fram mot landsmøtet vil jeg vurdere innstillingen. Jeg vurdere å utfordre en mer sentral posisjon enn den valgkomiteen har foreslått meg til, sier Elvestuen til VG.

– Gjelder det også ledervervet?

– Det gjelder alle sentrale posisjoner, inklusive ledervervet. Men det er for tidlig å gi klare svar nå, bare noen timer etter at valgkomiteens innstilling er lagt fram, sier Elvestuen til VG.

Valgkomiteen har tilbudt han en plass som direktevalgt medlem av landsstyret. Elvestuen bekrefter at han har takket ja til det:

– Jeg skal ikke ut av Venstre. Jeg meldte meg inn for å være med og redde klimaet. Jeg ønsker fortsatt å være en del av dette partiet, sier han.

IKKE INVITERT MED VIDERE: Nestlederne Terje Breivik og Ola Elvestuen ble vraket i valgkomiteens innstilling til ny Venstre-ledelse. Her med Guri Melby (bak), som er innstilt til sentralstyret, og partileder Trine Skei Grande. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Det var Per A. Thorbjørnsen, leder av Venstres valgkomité, som tok telefonsamtalen til Elvestuen der og ga beskjed om at han ble vraket som nestleder etter 12 år.

– Dette var en fortrolig samtale, så jeg sier det sånn: Han fikk ingen påbud fra oss om å ikke ta kampen opp. Det står han helt fritt til å gjøre. Vi understreket betydningen av at det er ønsket at han fortsatt er med.

Elvestuen bekrefter fremstillingen som valgkomiteens leder har gitt til VG, at det ikke var knyttet vilkår til det vervet han er enstemmig innstilt til.

– Jeg har tatt et forbehold om å utfordre en mer sentral posisjon. Blant annet fordi jeg ikke ble presentert for valgkomiteens endelige forslag til ny partiledelse

– Jeg er uenig i innstillingen. Jeg ønsker ikke å si noe mer enn det jeg har sagt nå.

Venstres landsmøte avholdes 17.–19. april på Gardermoen.

INN I LEDELSEN: Valgkomiteen i Venstre har innstilt på en ledertrio bestående av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, kulturminister Abid Raja og kunnskapsminister Trine Skei Grande. Foto: Tore Kristiansen

Grande vraket Elvestuen

Nestlederen har vært en av Grandes nærmeste støttespillere. Men dagen før valgkomiteen la frem sin innstilling rettet han hard skyts mot partilederen:

– Trine har nok først og fremst lyttet til seg selv, for å sikre egen posisjon, sa Elvestuen til TV 2.

Grande gjorde store endringer i Venstres regjeringslag etter Fremskrittspartiets exit. En av dem som måtte gå var klima- og miljøminister Elvestuen. Nestlederen sier at han ikke ble rådført før han fikk beskjed om Grandes valg.

Samtidig hentet partilederen sine to argeste utfordrere inn i regjeringen. Etter at de ble statsråder trakk Abid Raja og Sveinung Rotevatn seg fra lederkampen. En kilde med kjennskap til prosessen forteller VG at det skal ha blitt etablert en forståelse mellom Grande og de to om hva de skulle si til valgkomiteen.

INNSTILTE PÅ GRANDE: Per A. Thorbjørnsen (t.v.) og resten av valgkomiteen, inkludert varaer. Videre fra venstre: Eva Kvelland (Agder), Astrid Hårstad Knutsen (Venstrekvinnelaget), Gunn Berit Gjerde (Møre og Romsdal), Arne Ivar Mikalsen (Nordland), Sondre Hansmark Persen (Unge Venstre), Anne Mette Hjelle (Vestland), Espen Ophaug (Oslo), Arjo van Genderen (Viken), nestleder Irene Dahl (Troms og Finnmark), Sjur Skjævesland (Innlandet), Karin Virik (Vestfold og Telemark), Trond Åm (Trøndelag) og sekretær Morten A. Hagen. Foto: Hallgeir Vågenes

Valgkomitéleder: Står fritt til å ta kampen

Valgkomitéleder Thorbjørnsen forteller at telefonsamtalen med Elvestuen var krevende.

– Jeg hadde en vanskelig samtale med Ola. Det å skulle si at han ikke lenger er aktuell, sånt kan det sjeldent bli en god telefonsamtale av. Det var vanskelig personalpolitisk, men ellers en grei samtale, sier Thorbjørnsen til VG.

Han understreker at Elvestuen står fritt til å utfordre Trine Skei Grande, og at valgkomiteen ønsker å ha ham med på Venstre-laget som direktevalgt landsstyremedlem.

– Jeg sa til valgkomiteen at jeg ikke stilte noen forutsetninger om at han ikke skulle ta kampen opp. Det er valgkomiteen selv informert om.

Det samme sier Arjo van Genderen, som representerer Viken i valgkomiteen.

– Absolutt ingen er blitt fortalt hva de skal gjøre eller ikke gjøre, hverken de som er innstilt eller ikke. Vi har gitt vår klare anbefaling. Nå er det opp til landsmøtet å bestemme, sier han.

