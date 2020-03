CORONA SMITTER SAMFUNNET: Ingvild Kjerkol (Ap) vil ha regjeringen på banen, og har en rekke spørsmål om beredskapen i Norge. Foto: TORE KRISTIANSEN

Ap utfordrer regjeringen: Ber om flere corona-tiltak

Arbeiderpartiet etterlyser Solberg-regjeringens mottiltak for å hindre alvorlige konsekvenser for Norge av corona-epidemien, etter børs-uro, permitteringer og sprikende reiseråd.

– Nå rammes også andre viktige deler av sivilsamfunnet, og det er ingenting som tyder på at regjeringen har aktivisert samfunnets totalberedskap, men at det foreløpig bare handler om helsetjenesten. Dette må regjeringen forklare, sier Ingvild Kjerkol, Aps fremste helsepolitiker, til VG.

Hun er spørrende til hvorfor statsminister Erna Solberg (H) ikke har iverksatt flere tiltak for å motvirke at coronaviruset Covid-19 «smitter» andre deler av samfunnet.

– Det virker som om regjeringen har tatt det mer med ro enn andre lands myndigheter. Jeg venter at de svarer Stortinget på dette, sier Kjerkol til VG.

Rammer utenfor helsevesenet

Næringslivet har allerede varslet om permitteringer fordi innsatsvarer fra Kina ikke blir levert.

Flyselskapene reduserer nå sitt rutetilbud.

Flere bedrifter har varslet strengere reiseråd enn de som myndighetene selv anbefaler, blant annet obligatorisk hjemme-karantene og et kraftig nedtrekk av jobbreiser.

Mens land som Frankrike og Sveits har stoppet arrangementer med store folkesamlinger, så har norske myndigheter foreløpig ikke satt i verk lignende tiltak.

– Jeg har merket meg at både EU og mange andre land har iverksatt beredskap på mange flere områder enn det vi har sett fra Solberg-regjeringen, sier hun.

Beredskapskontrakter

Men mest av alt er Ingvild Kjerkol bekymret for at helsevesenets lagre med smittevernutstyr og viktige legemidler er i ferd med å brukes opp, slik VG meldte tirsdag:

– I 2019 ba Arbeiderpartiet om at regjeringen måtte utrede hvilken kapasitet norsk industri har for å produsere kritiske legemidler og annet utstyr for å sikre forsyning og beredskap, Men det er ikke fulgt, sier Kjerkol.

– Nå er vi der vi fryktet: Norge konkurrerer med andre land om å få tak i produkter fra lavkostland som vi er avhengige av. Vi mener at helsevesenet må inngå beredskapskontrakter med norsk industri for å sikre slik produksjon ved en krise.

Viser til Forsvaret

Hun sier at det er prisverdig at helseminister Bent Høie (H) tok et slikt møte med industrien tirsdag, men mener at dette burde vært sikret for lenge siden.

– Forsvaret har gjort det. De har en opsjonsavtale om produksjon av såkalte generiske legemidler – der hvor patentet har gått ut – med en produsent på Elverum. Helsevesenet burde gjøre det samme. Dette gjelder ikke bare legemidler, men også medisinsk utstyr, smittevern og det som trengs i en krise hvor man trues av en pandemi, sier Ingvild Kjerkol.

Helseminister Bent Høie (H) har varslet en redegjørelse for Stortinget kommende tirsdag.

