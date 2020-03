Hovedvannledning sprakk i Oslo: – Rant ut 2500 liter i sekundet

Bilder fra stedet viser at det pågår en stor vannlekkasje på Voldsløkka sentralt i Oslo.

Det oppsto onsdag formiddag en større lekkasje i krysset Stavangergata/Sarpsborggata i hovedstaden.

– Det er Oslo kommune som har drevet med vedlikeholdsarbeid, sier politiets innsatsleder på stedet Magnus Strande.







Kommunikasjonssjef Kjetil Bjørnsrud i vann- og avløpsetaten sier det er en stor hovedvannledning som har sprukket.

– Vi har folk på stedet. Det er en hovedvannledning på 450 millimeter, hvilket er en stor ledning som har mye vann i seg. Vi jobber med å begrense skaden, sier Bjørnsrud til VG.

Politiets innsatsleder på stedet sier til VG at lekkasjen ble stanset i 11.45-tiden.

– Det rant ut 2500 liter i sekunder, sier Strande.

Brannvesenet også er på plass for å bidra til å begrense skaden.

Flere vitner VG har snakket med sier at det fosser svært mye vann ut i gatene.

Lekkasjen får konsekvenser for trafikken. Oslo politidistrikt opplyser at Ring 2 vil bli sperret for privatbiler mellom Geitmyrsveien og Vogts gate. Bussen kan foreløpig passere.

I starten av februar skapte en stor lekkasje i samme område store oversvømmelser og trafikkaos.

Også forrige gang var det en hovedvannledning som hadde gått i området Stavangergata/Uelands gate.

Bjørnsrud vet foreløpig ikke om det er snakk om samme ledning.









Publisert: 04.03.20 kl. 11:05 Oppdatert: 04.03.20 kl. 12:20

