Tilbyr handlehjelp til de som sitter i karantene: – Viktig at man er solidarisk

På sosiale medier florerer det av folk som tilbyr gratis hjelp til å lufte hunder, barnepass, handle mat og frakte medisiner til folk som sitter i karantene.

Mange i Oslo tilbyr gratis hjelp gjennom appen Nabohjelp. Folk som har hjemmekontor skriver at de ønsker å hjelpe folk i hjemmekarantene.

På Facebook strømmer også folk til for å hjelpe. Andreas Moe startet gruppen «Oslo hjelper Oslo» fredag, for at osloboere lettere kan hjelpe hverandre som følge av coronaspredningen. Medlemstallet øker raskt og nesten 12.000 har meldt seg inn på under et døgn.

– Jeg synes det er kjempebra at det er et stort engasjement. Mange melder seg for å hjelpe, sier Moe til VG.

Moe har selv sittet i hjemmekarantene de siste dagene på grunn av en utenlandsreise, etter at helsemyndighetene torsdag bestemte at alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i karantene i 14 dager. Tiltaket har tilbakevirkende kraft fra 27. februar, og er utvidet til også å gjelde Danmark og Island.

– Jeg tenkte at kanskje vi kan prøve å hjelpe hverandre litt. Først inviterte jeg bare noen venner til gruppen. Nå har det tatt helt av.

Han synes det er gøy å se at initiativet ser ut til å fungere, og at noen av oppdragene allerede er løst.

Initativtaker: Andreas Moe opprettet Facebook-gruppen «Oslo hjelper Oslo» i håp om at folk skal få nødvendig hjelp mens de sitter i hjemmekarantene. Foto: Privat

– Har du tatt stilling til hvordan folk som ønsker å hjelpe kan unngå å spre eventuell smitte?

– Betaling skjer elektronisk gjennom vipps, og bruk Antibac på butikken. Folk må ta ansvar selv for å ivareta smittevernet og ta alle forholdsregler.

Det er flere i gruppen som har tilbudt barnepass, men han oppfordrer folk til å ikke spørre om barnevakttjenester i gruppen.

– Det er jo flere som sikkert kunne trengt barnevakt, men det er sikkert best om slike ting ordnes privat og mellom familie og venner. Vi minner foreldre om at de må være aktsomme med hvem de overlater sine barn til, sier han.

– Bidrar til et varmere samfunn

Ingrid Liavaag bor på Grünerløkka og la fredag kveld ut et innlegg der hun tilbyr å hjelpe til med handling i området. Hun tar en mastergrad i teater med fordypning i film på Kunsthøgskolen i Oslo, men høyskolen er stengt som følge av de drastiske tiltakene statsminister Erna Solberg (H) presenterte torsdag. Hun skulle egentlig til Los Angeles for et jobboppdrag på torsdag, men det ble avlyst.

Dette gjør at hun kan hjelpe til i nærområdet.

– Vi må alle at ansvar for å bidra til at smitten ikke sprer seg til de eldre og de som er i risikogruppen. Det er fint å kunne hjelpe folk med å handle varer, eller gå en tur med hunden når man uansett har fri! Det er jo egentlig bare veldig hyggelig. Det er veldig viktig at man er solidarisk og bidrar til et varmere samfunn i en tid som dette, sier hun til VG.

Helsedirektør Bjørn Guldvog ba fredag ettermiddag om at folk må bli hjemme – og ikke å dra på hytta.

– Det er jo et hysteri rundt det som skjer nå, men man må ta sykdommen og smittefaren på alvor, og følge retningslinjene for ikke å spre smitten. Det er viktig å gjøre det man kan der man er. Det er sikkert mange i Oslo som trenger hjelp, og som ikke har noen å spørre om hjelp. Kanskje man kan forebygge angsten mange har for å være alene.

Avhengig av hjelp

Lørdag ettermiddag blir VG med på Liavaag sitt første «oppdrag» gjennom Facebook-gruppen. Hun handler mat på den lokale Kiwi-butikken og skal levere det til en som ikke kommer seg dit selv.

LEVERT PÅ DØREN: Ingrid Liavaag leverer poser med matvarer til personen som sitter i hjemmekarantene. Foto: Frode Hansen

Hun har også avtalt å handle for Kari-Mette Nymark, som ikke er i form til å dra på butikken selv, på mandag.

– Man kjenner jo ikke hverandre fra før av, men man er i samme situasjon og blir knyttet sammen på den måten. Det er fint å kunne bidra til samfunnet. Det er ikke så mye som skal til for å hjelpe andre, sier Liavaag.

Da VG tar en telefon til Nymark, er det en tydelig takknemlig dame som svarer.

– Ingrid var så søt, og tilbydde seg å hjelpe meg med å handle mat. Jeg går med to krykker, og har trøbbel med blodtrykk og alder, så jeg ønsker ikke å gå ut.

Nymark har forsøkt å bestille matvarer hjem via Kolonial, men de kunne ikke levere før på torsdag.

– Det er så lange bestillingskøer. Det er helt håpløst, sier hun.

– Det er kjempeflott at folk er solidariske. Dette er en forferdelig situasjon og en krise for landet, men jeg tror at dette bidrar til at vi står mer samlet som folk. Jeg håper vi kommer gjennom denne krisen som et sterkere folk, selv om det høres litt svulstig ut. Men jeg mener det!

Liavaag roser initiativet til å starte Facebookgruppen.

– Det er kjempefint- og det er jo dette sosiale medier er laget for! sier hun og ler. Med en mer alvorlig mine legger hun til:

– Det er jo en rar tid dette her. Man får tid til å tenke over situasjonen. Det er en veldig solidarisk stemning nå.

Råd fra smitteekspert

Kristin Greve-Isdahl Mohn er førsteamanuensis ved influensasenteret ved Universitetet i Bergen og overlege ved Haukeland universitetssykehus. Hun synes dette er et veldig bra tiltak.

– I dag kan man si at naboer og venner erstatter det som før var storfamilien i samfunnet. Men det forutsetter at de som hjelper er friske og ikke selv i karantene. De må også ha veldig god håndhygiene før og etter de hjelper noen. Det er også viktig at man holder seg i nærområdet sitt og hjelper de rundt der man bor.

Mohn vektlegger at man må være støttende, solidariske og dempe frykt og uro.

– Vi står i en veldig spesiell situasjon, og helsevesenet greier ikke å løse dette alene. Vi er helt avhengig av at alle bidrar der de kan, enten det er å bidra til å hindre smitte ved å overholde karanteneregler, eller å hjelpe andre dersom man er frisk. Det er viktig at befolkningen står sammen og beholder dugnadsånden.

Grendelag hjelper med handling

Det er ikke kun i hovedstaten folk ønsker å hjelpe. I Sel kommune sitter nær en av seks innbyggere i karantene. Dermed hjelper frivillige med å få handlet inn nødvendige dagligvarer.

Leder i Sel grendelag, Tor Reidar Dahl, ble kontaktet av en lokal dame på torsdag, som spurte om dette kunne være noe for dem.

– Det er det naturligvis- vi hjelper bygda. Vi kastet vi oss rundt med en gang, og folk begynte å melde seg til oss som frivillige. Folk er voldsomt flinke til å jobbe frivillig her når ting skjer. Alt fra yngre folk til pensjonister som melder seg for å hjelpe til, sier Dahl.

TOMME BUTIKKER: Sel kommune er hardt berørt av coronaviruset og nær 1 av 6 av innbyggerne sitter i karantene. Foto: Geir Olsen Foto: Geir Olsen

Grendelaget har en avtale med den lokale Coop-butikken om at de sender faktura til hver enkel kunde.

– Folk i karantene ringer oss og bestiller det de skal ha, så kontakter vi butikken. De pakker varene klare, så henter vi dem og leverer til hver enkel kunde.

Han oppfordrer folk til å hjelpe til i lokalsamfunnene sine, og at folk som trenger hjelp tar kontakt.

– Det sitter langt inne for gudbrandsdøler å be om hjelp.

