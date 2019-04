METALFESTIVAL: Her spiller bandet Djerv for publikumet på Karmøygeddon for noen år siden. Foto: Jørgen Freim

Festival risikerer å miste 11 band på grunn av streiken: – Provoserende

Festivalen Karmøygeddon, som går av stabelen på torsdag, frykter at de vil miste store deler av både lineup og publikummere på grunn av SAS-pilotenes pågående streik.

Nå nettopp







– Dette er en festival som har blitt arrangert på dugnad og frivillighet i 16 år. Jeg vet at de har rett til å streike, men det er provoserende at partene ikke snakker sammen en gang. Streik er greit, men en løsning krever dialog, sier Johnny Angelund, festivalsjef i Karmøygeddon Metal Festival til VG.

Det var Haugesunds Avis som først omtalte saken.

SAS-pilotenes streik er mandag inne i sin fjerde dag, og det ser ikke ut til at det er noen løsning like om hjørnet. Både flyselskapets pressesjef, Knut Morten Hansen, og Christian Laulund, leder i Norske SAS-flygeres forening, bekreftet mandag overfor E24 at det ikke har blitt innledet noen nye samtaler siden streikestart.

Har streiken fått store konsekvenser for deg? Tips VGs journalister her

les også SAS-streiken: Klassetur til Hellas kan gå i vasken

– Ekstreme påvirkninger

Karmøygeddon, som arrangeres i Kopervik på Karmøy fra 2. til 4. mai, ser det dermed mørkt ut.

– Det vi vet per nå er at det er 11 av 14 band som spiller på storscenen som fly SAS. Det sier jo ganske mye, forteller Angelund.

– Det får ekstreme påvirkninger for oss.

Blant bandene som kan bli rammet av streiken er Dimmu Borgir og Wintersun, som begge troner på toppen av lineup-oversikten.

– I Dimmu Borgir er syv i crewet fra utlandet, men det skal vi nok klare å få til ved å hente de med bil et annet sted. Wintersun vet ikke om de kommer seg fra Finland.

I tillegg henger festivalhelgen i en tynn tråd for publikummere fra hele verden.

Viktig informasjon Her inner du rettighetene dine Her kan du ringe SAS Og her finner kan du klage Dessuten har Forbrukerrådet laget en veiledning som viser deg hvilke rettigheter du har ved flystreik. Dersom flyet blir innstilt, har du rett på å velge mellom å få penger tilbake, ombooke flybilletten, eller reise på et annet tidspunkt.

Dersom flyet blir forsinket i mer enn fem timer, har du også rett på å få penger tilbake, ombooke eller reise på et annet tidspunkt.

Reisende kan ha krav på standardkompensasjon.

Reisende har rett til å bli tatt hånd om, som mat og hotell, mens reisende venter på at flyet skal komme i luften eller ved ombooking. (Kilde: Forbrukerrådet) Vis mer vg-expand-down

– De kommer fra hele verden. Sør-Amerika, Japan, Israel, USA og hele Europa, i tillegg til nordmenn fra rundt om i landet. Vi har hørt fra mange, mange publikummere som har booket med SAS og ikke vet om de kommer seg hit, sier festivalsjefen.

OPPGITT: Festivalsjef i Karmøygeddon Metal Festival, Johnny Angelund, sier festivalen flere ganger tidligere har blitt rammet av streik i luftfartsnæringen. Foto: Gunnlaug Broshaug

Tusenvis rammet

Mandag er 667 SAS-avganger kansellert, noe som resulterer i at 60.813 passasjerer rammes. Tirsdag er det varslet at antall kansellerte avganger vil være 546, og at nærmere 49.000 passasjerer vil rammes.

Enn så lenge har selskapet ikke gått ut med eventuelle kanselleringer onsdag.

SAS-pilotene streiker for både bedre lønn og for en mer forutsigbar arbeidsdag.

Publisert: 29.04.19 kl. 20:34