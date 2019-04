LATTERLIGGJORT: Vy, her ved konsernsjef Geir Isaksen. Foto: Frode Hansen

Parodi overgår Vy-rkeligheten

Vy har forlatt sin gamle NSB-konto på Twitter, og startet en ny. Problemet er at en parodi på den nye kontoen har omtrent syvdobbelt antall følgere.

Navneskiftet fra NSB til Vy har vært gjenstand for mye kritikk, og ikke så rent lite humor.

Nå har dette nådd et nytt nivå på Twitter , der gapskratten går høyt over kontoen @VyTravel, som parodierer Vys offisielle konto @vygruppen.

Noe av det som diskuteres mest er hvordan Vy har bestemt seg for å droppe sin gamle NSB-konto, som har over 29.200 følgere – og starte en helt ny, som i skrivende stund har litt over 850 følgere.

Parodikontoen har til sammenligning over 6100.

– En grei tommelfingerregel er at det bør være god grunn til å forlate en Twitter-konto med mange følgere og begynne på scratch, sier Lene Pettersen, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og ekspert på digitalisering og entreprenørskap.

– En stor følgermasse er en slags kapital som tar lang tid å opparbeide, med mindre man er president i USA eller lignende.

Her er noen eksempler på parodien @VyTravel:

... og her er noen fra Vys nye, offisielle konto:

«Godt jobbet å først ta en galaksehjerneavgjørelse om å lage en helt ny konto, for deretter å gjøre den offisielle kontoen deres så teit at den er umulig å skille fra en faktisk parodikonto», heter det i en av etter hvert mange kritiske kommentarer på Twitter.

Konsulentselskapet Bekk skriver i et omfattende blogginnlegg om jobben de har gjort med lanseringen av Vy.

«Det har vært en lang og læringsrik reise å kjøre dette toget (og bussen) i mål (...) Vi har bistått Vy med å dele opp den store visjonen sin i teknisk håndterlige steg. Å svare, helt konkret, på hvordan de kunne bevise at Vy var mer enn bare tog – så fort som mulig.»

Mannen bak

Ifølge NRK, som først omtalte saken, er det Jonas Ali Ghanizadeh som står bak @VyTravel.

– Jeg startet kontoen mest av alt fordi jeg var overrasket over at ingen andre gjorde det, sier han, og røper at han sakser mange av sine «newspeak»-sitater fra avisartikler.

– Vy er på mange måter et utstillingsvindu for alt som er sykt med det norske språk og vår forvaltning.

Ghanizadeh forteller at han regnet med å bli saksøkt eller få kontoen sperret, men at dette så langt ikke har skjedd. Han skal ikke ha hørt noe fra Vy.

Liker dårlig

– Dette er ikke vår konto. Den bruker vår logo blant annet, og det liker vi dårlig, sier Vys pressesjef Åge-Christoffer Lundeby til NRK.

Pressesjefen påpeker at Ghanizadeh bevisst utgir seg for å være en annen, og at det kanskje er noen regler rundt det man bør tenke på.

Lundeby ønsker ikke å kommentere hvorvidt Vy kommer til å foreta seg noe overfor Ghanizadeh og @VyTravel.

– Det er klart at når du bruker 280 millioner på en smidig merkevareendring så var ikke selvinnsikt eller humor en del av pakken, melder Jonas Ali Ghanizadeh på Facebook.

