Intensivlege: – Skremmende å se unge, friske bli så syke

Personer som kommer inn på intensivavdelingen har ofte gått lenge med pustevansker, forteller OUS-overlege Knut Erik Hovda.

De fleste som smittes av coronavirus får milde eller ingen symptomer og kan ta vare på seg selv, som ved en forkjølelse eller influensa.

Men hos noen får kroppen en voldsom betennelsesreaksjon, og de sykeste corona-pasientene får alvorlige luftveisplager.

– Vi er vant med veldig, veldig syke pasienter til vanlig på avdelingen, men ikke så mange som vi ser nå, sier overlege ved akuttmedisinsk avdeling på Oslo universitetssykehus Knut Erik Hovda til VG.

Hovda anslår at han har tatt imot rundt 30–40 corona-pasienter på sengepost og intensivavdelingen.

I tillegg er det en ny situasjon å jobbe så uoversiktlig, og i varme beskyttelsesdrakter i mange timer i strekk, hvor det i tillegg er fare for deg selv, forteller Hovda.

– Det er et annet preg over dette enn noe annet vi har sett før. Dette passer liksom ikke inn i de vante populasjonene vi vanligvis ser.

Lørdag er 216 personer innlagt på sykehus med coronavirus, hvor 64 av disse ligger på respirator.

– Skremmende

– Vi opplever at de som kommer hit er ganske dårlige. Det er også ofte unge – som i under 50 år – som har ligget lenge hjemme og blitt tyngre og tyngre i pusten, sier Hovda.

– Det er skremmende å se så unge, friske folk bli så syke som de gjør.

NYE FORHOLD: – Det er et annet preg over dette enn noe annet vi har sett før, sier OUS-overlege Knut Erik Hovda. Foto: Privat

Ofte opplever den smittede lette symptomer som ligner forkjølelse eller influensa som strekker seg ut første uken. Så kan det komme en «andrebølge» andre uken, og den smittede kan oppleve å bli veldig mye dårligere. Da kommer de inn til oss, forteller Hovda.

En fjerdedel av pasientene i den sykeste gruppen har behov for respiratorbehandling, viser erfaringer fra Norge og andre land.

VG skrev forrige uke at flere av de hardest rammede corona-pasientene kan få varige lungeproblemer.

Overlegen forklarer at det kan være vanskelig å skille på dem som er smittede og ikke, fordi det også kommer inn pasienter med andre symptomer enn de mest «klassiske» pustevanskene.

– Noen har ikke pustevansker i det hele tatt, og er mer preget av vondt i magen og kvalme. Det er også eldre som kun har kommet inn og vært forvirret som eneste symptom.

Det gjør at svært mange må behandles som smittepasienter.

– Da blir det jo viktig å ikke bringe den eventuelle smitten videre, og i det ligger det en tilleggsbyrde, sier Hovda.

Nevrologiske symptomer

Flere nevrologer forteller at enkelte pasienter kan utvikle alvorlige nevrologiske symptomer etter å ha blitt smittet med coronaviruset.

– Pasientene kan ha ulike nevrologiske tilstander på grunn av Covid-19 infeksjon. Det kan være vanlige tilstander som hodepine og svimmelhet, men også nedsatt bevissthet, hjerneslag, epilepsi og påvirket koordinasjon, sa overlege og leder i Norsk nevrologisk forening Anne Hege Aamodt til VG en uke tilbake.

Hun viser også til en studie fra Wuhan-provinsen i Kina. Om lag en av tre av pasienter som ble innlagt på sykehus med covid-19 i denne studien, hadde nevrologiske symptomer.

Folkehelseinstituttet hadde tirsdag mottatt til sammen 51.456 meldinger om mulige virus-symptomer etter at de søndag forrige uke åpnet en selvrapporteringstjeneste på nett.

Trine Hessevik Paulsen, lege ved Folkehelseinstituttet viser til at testingen av folk med symptomer som så langt er gjort i Norge, har avdekket en smitteprosent på under 5 prosent. Det skulle tilsi at under 2.500 av dem som har registrert seg, faktisk har fått corona.

