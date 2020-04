VALGTE HODEJEGERE: Sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Bank vet ikke hvem som spilte inn Nicolai Tangens navn til hodejegerne Russell Reynolds før han ble Oljefond-sjef. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Sentralbank-sjefen vet ikke hvordan Oljefond-Tangens navn kom opp

Norges Bank-sjef Øystein Olsen (68) valgte hodejegerfirmaet, men vet ikke hvem som spilte inn finansmannen Nicolai Tangen (53) i jakten på ny Oljefond-sjef.

VG fortalte lørdag hvordan Nicolai Tangen (53) brukte millioner av kroner på en spektakulær tre dagers konferanse for venner og bekjente i USA. Få måneder før han ble ansatt som ny sjef for Oljefondet.

Slyngstad hadde få uker før Tangen-turen i november offentliggjort at han ville gå av. Det skjedde 30. oktober.

Hodejegerfirmaet Russell Reynolds ledet prosessen med å finne hans etterfølger.

– Nicolai Tangen ble spilt inn. Vi vet ikke av hvem og hvordan den kontakten skjer, men Nicolai Tangen er jo en størrelse og en kapasitet. Russell Reynolds hadde åpenbart kjennskap til hans kvalifikasjoner. Nicolai Tangen kom tidlig inn i den vurderingsprosessen, Vi hadde et bredt søk gjennom det rekrutteringsfirmaet, sier Olsen til NRKs Politisk Kvarter.

Vel fire måneder etter Tangen-turen, 26. mars, offentliggjorde Norges Bank at Tangen skal overta etter Slyngstad.

Avviser kobling

VG kunne lørdag fortelle at daværende Oljefond-sjef Yngve Slyngstad fikk spandert opphold og transport hjem av Tangen på et chartret privatfly fra USA-seminaret. Norges Bank varslet lørdag kveld etter VGs artikler at de vil undersøke reisen.

Sentralbanksjef Olsen har hele tiden avvist noen som helst kobling mellom seminaret og ansettelsen.

– Hvem var det som plukket ut hodejegerne?

– Det var Norges Bank. Det var jeg og mine folk i Norges Bank som valgte hodejegerfirma, sier Olsen til NRK.

– Så du fikk ikke innspill fra for eksempel nåværende oljefondsjef på det?

– Svaret er nei. Yngve Slyngstad var ikke med i prosessen i å ansette sin etterfølger overhodet, sier han.

NY SJEF: Nicolai Tangen skal etter planen ta over som ny sjef for Oljefondet i september. Foto: Nina E. Rangoy

Tas opp i tilsynsorgan

Leder i representantskapet i Norges Bank, Julie Brodtkorb, bekreftet søndag overfor VG at også de vil ha ansettelsen av Nicolai Tangen på bordet tirsdag.

Representantskapet fører tilsyn med driften av banken og med at reglene for virksomheten blir fulgt. Brotkorp uttalte til VG at årsaken var artiklene VG og Dagens Næringsliv har skrevet om henholdsvis USA-seminaret og Tangens ansettelsesprosess og selskapsstrukturen til hans fond.

Tangen selv sa søndag til VG at han var glad for at diskusjonen rundt hans ansettelse nå skulle drøftes i formelle organer.

– Jeg synes det er veldig positivt at dette skal opp i tilsynsorganet slik at all forhold rundt min ansettelse blir belyst, sier Tangen.

Møttes i desember

Tangen har tidligere sagt til VG at han ble invitert på lunsj i London av Russell Reynolds tidlig i desember 2019.

– I denne samtalen ble det konkrete frøet sådd for min del, om den pågående prosessen og den konkrete muligheten i NBIM, sier han.

– Du inviterte mannen du skal etterfølge: Det er ikke unaturlig at dere pratet om hvem som skulle ta over etter ham?

– Det er riktig at Slyngstad hadde signalisert sin avgang før seminaret ble avholdt. Men han var invitert 18 måneder tidligere og var der for å være med i et panel om hvordan fremtidens kapitalisme kan se ut. For øvrig har han ikke hatt noen innflytelse over den ansettelsesprosessen. Det var styret som valgte meg.

Foto: Tore Kristiansen

