Solberg: – Vi kan ikke senke skuldrene

Statsminister Erna Solberg innledet fredagens pressekonferanse med å si at mye kanskje kommer til å være annerledes i lang tid fremover.

– Det at vi har lave tall nå, er ingen garanti for at smittetallene holder seg lave fremover. Det er et viktig budskap fra meg. Vi kan ikke senke skuldrene, vi må fremdeles jobbe hardt for å holde kontroll over smitten, sier Erna Solberg.

Landet er i ferd med å gradvis åpnes igjen. Barnehagene har vært åpne en uke, og 27. april åpner blant annet skolene for 1.-4.-klasse og frisører.

– Vi må alle fortsatt forholde oss til smittevernregler og anbefalingene som helsemyndigheten gir. Er vi uforsiktige, vil det kunne få alvorlige konsekvenser for andre. I verste fall må vi stramme tiltakene til igjen. Det må vi jobbe hardt for å unngå, og det må vi gjøre sammen, sier Solberg.

VIKTIG BUDSKAP: Statsminister Erna Solberg ber om at vi ikke kan senke skuldrene. Foto: Heiko Junge

