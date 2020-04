KREVENDE SITUASJON: Syv personer ved Vallerhjemmet i Bærum har dødd som følge av corona-viruset. Foto: Lise Åserud

Syv døde ved sykehjem i Bærum: En pasient uten symptomer kan være opphavet til smitten

Ved Vallerhjemmet i Bærum har syv beboere dødd, og over 50 pasienter og ansatte blitt smittet med corona. Nå spør kommuneoverlegen om flere burde vært testet tidligere.

På sykehjemmet i Bærum har syv beboere dødd av corona, og det er oppdaget nye smittede. Totalt har 20 beboere og over 30 ansatte fått påvist coronaviruset.

Kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen sier at han ikke kan love at situasjonen nå er under kontroll.

– Vi har kommet opp i en veldig krevende situasjon. Vi har seks nye smittede nå, og det er blant en gruppe som tåler en infeksjon veldig dårlig, sier Nilsen.

Vallerhjemmet i Bærum er egentlig for korttidspleie av de som skal tilbake til sitt vanlige hjem. Smitten har dermed rammet eldre med sykdom, men en friskere gruppe enn de fleste andre sykehjem med covid-19.

Over halvparten av de som har dødd av corona i Norge, var på et sykehjem eller omsorgsinstitusjon ifølge VGs oversikt.

I flere kommuner har de opplevd utbrudd på sykehjem. Bærum er blant kommunene som er hardest rammet, sammen med Oslo, Bergen, Drammen og Kristiansand.

Den første pasientene ble testet 26. mars. Noen dager senere fikk sykehjemmet det første dødsfallet. Kommuneoverlegen tror at en pasient uten symptomer var opphavet til smitten, men at smitten også har blitt spredt av ansatte.

– Vi tror at det er en pasient som har kommet inn med smitten, og det er en pasient som har vært flere steder. Denne mannen hadde ingen symptomer da han ble testet. Det er krevende, sier Nilsen.

De tror at ansatte kan ha spredt smitten også, ifølge kommuneoverlegen. Flere beboere skal ha testet positivt uten symptomer, andre har hatt symptomer som ikke er typisk for corona.

– Det vi lærer aller mest av dette, er hva gjør vi når så mange tilsynelatende har andre symptomer? spør kommuneoverlegen.

Mange av de syke eldre viser andre symptomer på smitten, en befolkningen ellers. Det kan være nedsatt allmenntilstand, forvirring eller diaré.

LEDET AN: Her testes en innbygger i Otta i Sel kommune, der 1000 av 6000 innbyggere ble satt i karantene. Å spore smitten til opphavet har vært viktig for kommunen. Foto: Geir Olsen

Testet flere enn de skal

Sykehjemmet har nå valgt å gå lengre enn retningslinjene i testing for corona. Retningslinjene sier at man bare tester de med symptomer eller klar mistanke.

– Nå har vi testet alle. Alle aktuelle ansatte og beboere, med eller uten symptomer. Det er ikke i tråd med retningslinjene. Det oppleves som helt nødvendig, sier Nilsen.

– Skulle du ønske at dette var noe dere hadde gjort før?

– Det er det første spørsmålet vi må gå inn i. Det er lett å tenke etterpå at det hadde vært bedre å gjøre videre testing tidligere. Da hadde vi hatt et bedre grunnlag for å lage helt rene og urene avdelinger.

For å få til den utvidede testingen måtte det avtales med laboratoriet på sykehuset i Akershus.

Går lenger enn retningslinjene

De har også valgt å gå lengre enn retningslinjene for smittevern, som tilsier at ansatte bare bruker utstyret når de behandler pasienter de vet eller mistenker at har corona.

Nå behandles alle med fullt smittevernutstyr, som hansker, briller, munnbind og smittedrakt. Selv de pasientene som er regnet som friske.

– Vi har ikke tro på at dette er under kontroll, men vi har gjort dette utvidede tiltaket, som er å gå lenger enn kravet, sier kommuneoverlegen.

