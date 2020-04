OLJELØFT KOMMER SENERE: Frp-nestleder Sylvi Listhaug sier det kommer bredere pakker for olje- og leverandørindustrien i revidert budsjett senere i vår. Foto: Frode Hansen / VG

Listhaug: – Frisører bør få nærmere 100 enn 70 prosent dekket

Frp-nestleder Sylvi Listhaug sier frisørsalonger og andre som ble stengt på grunn av statens coronatiltak, bør få store deler av sine faste utgifter dekket.

Nå nettopp

Det er to dager igjen til bedrifter som har opplevd stort fall i omsetningen, får vite hvor mye de skal få i corona-støtte fra regjeringen.

– Det blir ikke avklart før regjeringen legger frem sin proposisjon fredag, men vi er beroliget av det regjeringen hittil har skissert, sier Listhaug, finanspolitisk talsperson i Frp, til VG.

– Betyr det mellom 70 og 100 prosent dekning av de faste utgiftene?

– Frp mener det skal kompenseres nærmere 100 enn 70 prosent. De ble fratatt jobben på dagen som følge av tiltakene og da er det naturlig at de blir kompensert.

– Hva med dem som opplevde store fall i omsetningen?

– Det er den store gruppen, ja. Dessverre virker det å være nesten alle. Vi har fått henvendelser fra de fleste bransjer, sirkus og skitrekk, ja det er vel nesten bare apotek og dagligvare som virker å ikke være rammet.

– Hvor mye kan de få?

– Det er naturlig at det blir et noe lavere bidrag enn de som måtte stenge hele virksomheten på grunn av pålegg fra myndighetene. I Danmark opererer de med støtteordninger til de som fikk minst 40 prosent inntektsfall. Vi er åpen for å diskutere om det er et naturlig utgangspunkt også i Norge, sier Listhaug.

– Og så kan det være naturlig at det settes et maks og et minimumsbeløp. Jeg er glad for at regjeringen jobber sammen med organisasjonene om dette.

Hun sier det er mange årsaker til at regjeringen trenger mer tid.

– Det er et omfattende arbeid å avklare hvem som skal omfattes av de to ordningene. Man må også avgrense så det ikke legger til rette for misbruk.

Kompensasjonsordningen for små og mellomstore bedrifter skal etter planen legges frem for Stortinget 3. april.

les også Dette er tiltakene i regjeringens nye krisepakke

Listhaug er ellers fornøyd med at de har fått på plass viktige grep for norsk oljeindustri og leverandørindustrien på land.

– Regjeringen skal i forbindelse med revidert budsjett i vår, komme med forslag om ulike virkemidler for olje- og leverandørindustrien som kan stimulere til investeringer.

Hun sier oljeprisfallet kommer på toppen av corona-krisen.

– Med en oljepris på 26 dollar fatet og sviktende etterspørsel på kort sikt på grunn av pandemien, så må vi bidra til at vår største og viktigste næringsklynge ikke blir rammet av nedleggelser og konkurser.

130 millioner

Hun viser til at gjennomsnittlig oljepris i fjor var 64 dollar fatet.

– Vi må sørge for at våre verft ikke går tom for oppdrag, men holder hjulene i gang. Olje- og leverandørindustrien er viktig om Norge skal bidra til en grønnere verden i fremtiden. Det er derfor helt avgjørende at de overlever krisen, sier hun og legger til:

– Satt på spissen er det enklere å starte opp igjen en blomsterbutikk enn et verft. Stenges et verft, åpner det sannsynligvis aldri igjen.

les også Valgkamp i en pandemi

– Frp mener dette er så viktig at vi forventer at regjeringen i revidert også kommer med midlertidige endringer i skatteregimet for oljesektoren for å fremskynde investeringer.

Hun sier de har kjempet frem en satsing på forskning og utdanning.

– I pakken som ble lagt frem i Stortinget tirsdag, økes bevilgningene med 130 millioner kroner til forskning innenfor petroleumssektoren. Det dreier seg om økt bevilgning til Petromax 2 fra 195 millioner kroner til 245 millioner kroner og til Demo 2000 fra 70 millioner kroner til 150 millioner kroner.

Publisert: 01.04.20 kl. 12:14

Fra andre aviser