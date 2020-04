KUTT: Rystad-studien forteller om kostnadskutt på norsk sokkel på rundt 25 prosent som følge av Coronaviruset. Det får dramatiske konsekvenser for ingeniører på land. Foto: Helge Mikalsen

Ny corona-studie: – Et jordskjelv vil treffe Norge

En ny studie slår alarm om nesten halverte norske oljeinvesteringer frem mot 2022. – Den varsler at et jordskjelv vil treffe Norge og norsk industri, sier styreleder Monica Th. Bjørkmann i Norsk olje og gass.

For mindre enn 20 minutter siden

Det er analysebyrået Rystad Energy som har gått gjennom prosjektene på norsk sokkel.

Her er noen hovedfunn:

Investeringsnivået på norsk kontinentalsokkel ligger an til å bli redusert med 56–72 milliarder kroner (38-49 prosent) i 2022, sammenlignet med investeringsnivået i 2019.

Av det utgjør corona-effekten 27–43 milliarder kroner (23-37 prosent) i 2022 – sammenlignet med investeringsplaner før corona-krisen satte inn.

De skriver at det vil ha store konsekvenser for oljeservicenæringen på land og til havs:

Verst går det utover bygging av plattformer, hvor markedet vil falle med opp mot 70 prosent i 2022, sammenlignet med 2019-nivå.

Og smellen har allerede truffet land:

Ingeniørtjenester til planlegging av prosjekt faller med rundt 60 prosent fra i fjor til i år.

Rigg- og boretjenester ligger an til et fall på 20–30 prosent i 2022, sammenlignet med 2019-nivå (nedgang relatert til reduksjon av leteaktivitet er ikke med i studien)

les også Norske Christina jager penger på Wall Street

– Studien baserer seg på informasjon fra operatørene på norsk sokkel, som viser kostnadskutt i størrelsesorden 25 prosent, sier Tore Guldbrandsøy, leder av Rystad Energys Stavanger-kontor.

Rystad Energy er et ledende norsk analyseselskap innenfor energisektoren i Norge, etablert i 2004, med kontorer blant annet i London, New York, Tokyo, Sydney, Singapore og Dubai.

– Kan du forklare hvordan 25 prosent kostnadskutt på sokkelen gir 60 prosent kutt av ingeniørtjenester?

– Hovedårsaken er at aktivitet på sokkelen utsettes og at planer legges på is. Det rammer spesielt ingeniørene, fordi de er ledende i utvikling av planer for nye prosjekter.

– Hvorfor må oljeselskapene kutte?

– Fordi oljeprisen har falt kraftig og færre kjører bil og bruker mindre olje og gass. Det gjør at selskapene ikke har penger tilgjengelig og utsetter både planlagte prosjekter og vedlikehold.

– Ikke bare det, men vi ser også at vedtatte prosjekter som er godkjent av myndighetene, også utsettes. Det er det siste selskapene ønsker å utsette. Dette får alvorlige konsekvenser på land.

– Blodet renner i gatene

Han sitter selv i Stavanger, som høsten 2014 ble rammet av et kraftig oljeprisfall.

– Blodet renner i gatene, sa en bekymret hotellinvestor Petter Stordalen til VG i 2015.

Både han og Stavanger kan stå foran minst like store rystelser når denne vinterens oljeprisfall har paret seg med coronaviruset.

– Jeg er redd for at det Stavanger opplevde i 2015 bare småtteri mot det vi må stålsette oss mot nå, sier styreleder Monica Th. Bjørkmann i Norsk olje og gass (NHO).

ADVARER: Styreleder Monica Th. Bjørkmann i Norsk olje og gass (NHO) Foto: Subsea7

– Studien til Rystad viser at det ligger an til full tørke i igangsetting av nye prosjekter i 2020. Med en kostnadskutt på opp mot 50 prosent frem til 2022, står vi foran et varslet jordskjelv, som vil få dramatiske virkninger, ikke bare i Stavanger og på Sør-Vestlandet, men for de fleste kommuner. Når leverandørindustrien rammes så tøft, er det en katastrofe for hele norsk industri, ja får hele landets økonomi.

Hennes advarsler kommer samtidig som Det internasjonale pengefondet varslet at det norske bruttoproduktet vil falle med over seks prosent i år.

Får støtte

Hun er redd for at hverken politikerne eller det norske folk forstår hvilke rystelser Norge står overfor.

– Det er lett å se og forstå at en frisørsalong, et treningssenter, landets skoler og barnehager stenger – og at de må bli kompensert:

– Men når katastrofen først treffer om noen uker, måneder eller år, da trengs det at noen roper alarm veldig høyt. Disse tallene fra Rystad bør få alarmen til å gå, sier Bjørkmann.

les også På jakt etter ny jobb? Her er ekspertenes råd

Hun legger til:

– Det finnes en medisin mot den forestående krisen i norsk industri. Og det fine med den er at den ikke koster penger: Alt vi ber om er skatteutsettelse: Det vil kunne bidra til at oljeselskapene ikke stanser eller utsetter prosjektene sine.

– Det er forespeilet å komme i forbindelse med revidert budsjett før sommeren?

– Det er for sent: Det er ingen grunn til å vente, spesielt når det ikke koster noe. Venter vi to-tre måneder kan mye være tapt. Nei, skatteutsettelse bør gjennomføres i løpet av et par uker, er den klare meldingen fra styrelederen i Norsk olje og gass.

les også Hvorfor dør noen av corona, mens andre ikke får symptomer?

Hennes forlag vil bli lagt på bordet i Stortinget.

– Vi både støtter forslaget til utsatt skatt og at det bør skje så raskt som mulig. Vi vil presse på for å få gjennomslag for det, sier Frps finanspolitiske talsperson, nestleder Sylvi Listhaug til VG.

Publisert: 15.04.20 kl. 11:02

Fra andre aviser