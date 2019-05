STARTET TURNÉ: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett holdt workshop i København søndag. Foto: Gøran Bohlin/VG

Legeforeningen: Helsemyndighetene må vurdere prinsesse Märtha

Leder for rådet i legeetikk mener at prinsesse Märtha Louises bruk av alternativ behandling må vurderes av helsemyndighetene. Årsak: Prinsessen er også fysioterapeut.

– Märtha Louise er fysioterapeut, og er dermed et autorisert helsepersonell. Det har betydning for hva hun kan gjøre, sier Svein Aarseth, leder for rådet i legeetikk hos Legeforeningen.

Ifølge Helsepersonellregisteret er Märtha Louise ennå autorisert fysioterapeut. Autorisasjonen utløper september 2051, ifølge registeret. Etter det VG kjenner til, bruker hun ikke autorisasjonen som fysioterapeut i presentasjonen av sin virksomhet.

– Må vurderes som helsepersonell

Det har likevel lite å si, mener Svein Aarseth.

– Er man autorisert helsepersonell, så har det innvirkning på hva man kan bedrive av alternativ behandling, sier Aarseth og forklarer:

– Jeg er lege. Da kan ikke jeg gå ut av døren og si at nå er jeg ikke lege lenger, nå er jeg sjaman. Riktignok er det ikke hun som har kalt seg sjaman, og det er prinsessetittelen hun bruker i denne sammenhengen. Men hvis noen skal vurdere hennes arbeid, så må hun vurderes som helsepersonell, mener han.

BER OM TILSYN: Svein Aarseth, leder for rådet i legeetikk hos Legeforeningen, ber om at Helsetilsynet fører tilsyn med prinsessens virksomhet. Foto: Legeforeningen

Mener Helsetilsynet må inn

Forbrukertilsynet har tidligere sagt til NRK at de vil følge med på hvordan turneen som Durek Verrett og Märtha Louise markedsføres. Aarseth mener at det er feil instans.

– Det er riktig at det er forbrukermyndighetene som følger opp det alternative feltet. Men det er Helsetilsynet som bedriver tilsyn av helsepersonell. Det er Märtha Louise, så lenge hun har autorisasjonen som helsepersonell, sier Aarseth.

Helsetilsynet: Ikke tilsyn

Avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Anne Myhr, skriver i en mail til VG at de ikke har gjennomført tilsyn med prinsessens virksomhet, og at de heller ikke har planer om å gjøre det. Hun peker på at det er fylkesmannen som er førsteinstans når det gjelder klager og bekymringsmeldinger.

– Når autorisert helsepersonell utøver alternativ behandling gjelder helsepersonelloven. Helsepersonellovens krav og plikter gjelder uavhengig av om helsepersonellet utfører alternativ eller konvensjonell behandling, men de må skille klart mellom alternativ og konvensjonell behandling slik at pasientene forstår hva slags behandling de får, sier hun.

Myhr understreker at helsepersonell har en plikt til å organisere sin virksomhet på en måte som skiller klart mellom det ordinære helsetilbudet og den alternative behandlingen.

– Videre er kravet til informasjon og pasientsamtykke skjerpet når autorisert helsepersonell tilbyr alternativ behandling og benytter metoder som ligger utenfor den virksomheten pasienter vanligvis forventer av slikt personell.

Kritiserte leger

Søndag ettermiddag holdt Durek Verrett og Märtha Louise en workshop i København. Der kritiserte Verret legestanden.

– Hver gang de får en lege til å uttale seg, som har noe å si, begynner jeg å le. For en lege forstår ikke min verden, sa han.

Aarseth ler.

– Det har han rett i. Det er ingen som kan forklare hva han driver med, sier han.

Han tror ikke Verrets legekritikk er et stort problem.

– Jeg håper og tror at pasienter vet at leger arbeider ut fra kunnskapsbasert metode, og at de har tillit til det. Men hvis det er noen pasienter som havner i en situasjon hvor de pålegges å velge bort kunnskapsbasert medisin, så er det problematisk.

