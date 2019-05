arrow-left













expand-left arrow-right SKUDDSKADER: Inngangsdøren til butikken er skutt i stykker og vinduene er fulle av kulehull.

Skudd løsnet mot butikk på Stovner

Onsdag kveld ble løsnet skudd mot en stengt butikk på Stovner i Oslo. Et vitne forteller til VG at han hørte opp mot ti skudd.

Politiet fikk flere meldinger om skyteepisoden, og at det skulle være skutt med hagle. Vitner fortalte at flere personer hadde løpt fra stedet.

Like etter klokken 23 opplyser politiet at funn på stedet viser at det er snakk om et automatvåpen og ikke en hagle.

– Det er en grønnsaksbutikk, som ligger rett ved siden av en Kiwi-butikk, som er beskutt. Butikken var stengt, forteller operasjonsleder i Oslo politidistrikt til VG.

Politiet har gjennomsøkt butikken, og det er ikke gjort funn av noen skadede personer.

– Vi jobber med å avhøre vitner, innehaver av den aktuelle butikken, samt sikre video fra stedet, opplyser politiet.

Politiet har ikke oversikt over hvor den aktuelle butikken ble beskutt.

Politiet forteller at de søker etter en til fire gjerningspersoner, med blant annet helikopter og hund. De beskriver en av personene de leter etter som en høy, tynn, ung mann, med svarte klær og tildekket ansikt.

Like etter midnatt opplyser politiet på Twitter at de har avsluttet det operative søket etter gjerningspersonene.

– Vi har avsluttet søket, men vi er fortsatt på stedet og gjennomfører rundspørringer og gjør tekniske undersøkelser. Men den aktive letingen etter de som har gjort dette er avsluttet, sier operasjonsleder Line Scott til VG cirka 00.35.

– Vi har gjort kriminaltekniske undersøkelser på stedet i natt. Det er blitt gjort avhør av flere vitner og innehaver av butikken. Vi har også sikret oss videomateriell fra stedet som kan ha fanget opp selve hendelsen, sier operasjonsleder Line Skott til NTB klokken 6 torsdag morgen.

Et vitne forteller til VG at han hørte en tett salve på opptil ti skudd. Vitnet så en svartkledd person i joggebukser løpe fra området for så å forsvinne forbi et garasjeanlegg.

– Jeg hørte det godt. Jeg hørte at det var en salve med ti skudd, sier vitnet til VG.

Et vitne VG har snakket med forteller at han så en bil kjøre i høy hastighet i området etter at han hadde hørt skuddene. Han kjenner ikke til om bilen har noe med skyteepisoden å gjøre.

Det er mye politi på stedet i tillegg til patruljer som søker etter gjerningsmenn. Et våpen ligger på bakken foran butikken.

I en tidligere versjon av denne saken ble det oppgitt at det var en Kiwi-butikk som var beskutt. Opplysninger innhentet fra politiet senere tirsdag kveld viser imidlertid at det er en grønnsaksbutikk ved siden av Kiwi som ble skutt mot. Dette ble endret 15.05. klokken 23.49.

Publisert: 15.05.19 kl. 22:27 Oppdatert: 16.05.19 kl. 07:53