UTLEVERT: Den 28 år gamle mannen (t.v.) er sentral i den kriminelle gjengen Young Bloods. Foto: Politiet / Privat

Young Bloods-leder skal ha bestukket politimenn – fikk kontakte venner

Marokkansk politi etterforsker to politibetjenter de mener kan ha blitt bestukket i forbindelse med utleveringen av Young Bloods-lederen. Han skal ha fått kontakte seks venner under transporten.

I helgen ble en lederskikkelse i Oslo-gjengen Young Bloods utlevert fra Marokko. Han er siktet for medvirkning til drapsforsøk i Oslo i 2012, kidnapping i 2015 og påvirkning av aktører i rettsvesenet.

Ifølge det marokkanske nyhetsbyrået MAP har marokkansk politi åpnet etterforskning mot to politimenn i forbindelse med utleveringen av en nordmann lørdag. VG får opplyst at denne nordmannen er den 28 år gamle Young Bloods-lederen.

Politibetjentene er ifølge pressemeldingen mistenkt for å ha blitt bestukket av 28-åringen, som videre skal ha fått hjelp til å få kontakt med seks venner før han ble utlevert til Norge.

Mannen skulle fraktes fra fengselet i Salé utenfor hovedstaden i Rabat, til flyplassen i Marrakech, for transport videre til Norge.

Underveis på denne turen skal mannen ha fått lov til å ha kontakt med vennene. Disse mennene skal ha tilknytning til Skandinavia, men være av marokkansk og irakisk opprinnelse, står det i pressemeldingen.

– Jeg kan bekrefte at en av mine klienter ble arrestert. Jeg har foreløpig ingen kommentar til denne saken. Jeg har ingen informasjon som skulle tilsi at anklagene fra marokkanske myndigheter er riktige, sier advokat Tom Barth-Hofstad som representerer en av de seks 28-åringen skal ha fått kontakt med under uttransporteringen.

– Jeg antar at dette beror på en misforståelse, legger han til.

Nære venner

Barth-Hofstads klient er tidligere domfelt i flere store narkotikasaker. Ifølge VGs opplysninger er mannen etterlyst av politiet.

Mannen i 20-årene har den siste tiden hatt tett kontakt med den utpekte gjenglederen i Young Bloods, blant annet i sammenheng med at de fester på luksuriøse steder utenfor Norges grenser.

I MAROKKO: Disse bildene av 28-åringen i den marokkanske byen Marrakech, sikret VG fra sosiale medier I 2018. Foto: Privat

– Ingen restriksjoner

Politiadvokat Nina Bakken bekrefter overfor VG at den 28-årige gjenglederen ble fraktet av marokkanske myndigheter til Marrakech før han ble utlevert.

– Har han kunnet kontakte folk her hjemme mens han har sittet fengslet?

– Så vidt jeg vet har han ikke hatt restriksjoner i det marokkanske fengselet. Dermed kan vi ikke utelukke dette, sier Bakken.

– Vil det være utfordrende for etterforskningen dersom han har hatt kontakt med nettverk her hjemme?

– Det vil være utfordrende, men det er også utfordrende at det har gått så lang tid siden lovbruddene skjedde, svarer politiadvokaten.

Young Bloods-lederens forsvarer Abdelilah Saeme bekrefter at hans klient har sittet fengslet uten restriksjoner i Marokko . Hvem 28-åringen har hatt kontakt med ønsker han ikke å kommentere.

Saeme forteller til VG at han ikke er kjent med at hans klient skal ha bestukket politimenn i Marokko.

LUKSUSHOTELL: Her er 28-åringen avbildet på et hotell i Marrakech i april i fjor. Foto: PRIVAT

20 saker

Politiet har varslet at ny informasjon har gjort at de vil sette i gang nye etterforskningsskritt. Å foreta avhør er en del av dette arbeidet. Hvilke personer politiet nå ønsker å avhøre er klausulert.

Mandag ble mannen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll. Han nekter straffskyld.

Gjengen Young Bloods står bak drapsforsøk, kidnappinger og knyttes til store innførsler av narkotika til Norge. Politiet har siden mars 2017 gått hardt til verks i et forsøk på å knuse den kriminelle gjengen.

Tall fra politiets straffesaksregister viser at 28-åringen har vært registrert som mistenkt eller siktet i 20 saker. Men han er aldri blitt domfelt for alvorlig kriminalitet.

Publisert: 14.05.19 kl. 05:55