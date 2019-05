PÅ VEI TIL OSLO: Her er KNM «Maud» på vei inn mot Oslo – første seilas etter skipsdåpen i Bergen tirsdag. Foto: Theodor Obrestad Schei / Forsvaret

KNM «Maud»: Marinens nye våpen – nesten uten våpen

Den har ikke torpedoer, raketter eller antiluftskyts, og den har ikke en kanon. Men la deg ikke lure – dette er et av marinens viktigste skip.

Hadde ikke gråfargen røpet den, ville den minnet om en overdimensjonert snurpebåt fra Austevoll. Vi snakker om Den norske marinens nye stolthet – logistikkfartøyet KNM «Maud».

Kan lande Chinook-helikopter

183 meters lengde gjør den til det største skipet i norsk marine noensinne – nesten 50 meter lengre enn marinens hissigste krigsskip – fregattene.

Helt uten våpen er den riktignok ikke. Den har fire fjernstyrte mitraljøser som kan brukes i nærkamp og styres via nattkameraer.

PASSERTE DRØBAK: Torsdag ved 13-tiden passerte KNM «Maud» Drøbaksundet på vei inn til Oslo for å vise seg fram for regjering og storting. Foto: HARALD VIKØYR, VG

Men det er andre egenskaper som gjør den til norsk sjøforsvars nye stolthet: Den kan sørge for at andre skip kan holde seg i strid og slippe å dra til lands for for eksempel bunkring. Den har over ni tusen kubikkmeter bunkersolje om bord og kan bunkre minst to skip om gangen. I tillegg har den enorme lagre for våpen, ammunisjon og reservedeler som gjør at skip i strid kan holde det gående uten avbrudd. Og om den trenger ny besetning – kan de komme i svære Chinook-helikoptre og lande på akterdekk.

SYKEHUS PÅ KJØL: Skipslege John Hegle Vasbø råder over et middels norsk sykehus om bord i KNM «Maud». Foto: HARALD VIKØYR, VG

Savnet lenge

– Dette er et skip vi har savnet lenge, og en type skip som mange av våre NATO-partnere for lengst har skaffet seg, forklarer nestkommanderende om bord, Richard Salomonsen. Han har fulgt skipet fra verftet i Korea via Panamakanalen til Norge.

Skipet fyller mange behov, blant annet byr det på et fullt utstyrt sykehus med to operasjonsbord og 48 sykesenger.

– Kapasiteten er på linje med et middels norsk sykehus, forklarer skipslege og orlogskaptein Jon Helge Vasbø.

Tester har imidlertid vist at det kan by på problemer å operere i tung sjø – både ved at personalet blir ustø og at de kan bli preget av været:

– Nå har skipet gode stabilisatorer, men ja, man kan bli sjøsyk når man står og konsentrerer seg, forklarer skipslege Vasbø.

ØKER EFFEKTIVITET: Marinen er i ferd med å øke til fem fregattbesetninger – mens de for bare får år siden hadde bare tre, forklarer sjef for Sjøforsvaret, kontreadmiral Nils-Andreas Stensønes. Foto: HARALD VIKØYR, VG

Flerdobler effektiviteten

Den endelige prisen for skipet ligger på drøye to milliarder kroner.

Sjef for marinen, flaggkommandør Terje Andersen sier at KNM «Maud» vil få en spesiell rolle etter tapet av fregatten KNM «Helge Ingstad».

– Den innebærer at vi kan gange opp effekten av de andre fartøyene. Den vil gjøre at vi kan ha et høyere aktivitetsnivå på de fire fregattene vi har igjen, slik at en del av tomrommet fylles.

Sjef for Sjøforsvaret, kontreadmiral Nils-Andreas Stensønes, sier at Marinen nå er i ferd med å øke antallet fregattbesetninger:

– For noen år tilbake hadde vi fem fregatter og tre fregattbesetninger. Nå har vi fire fregattbesetninger og er i ferd med å øke til fem besetninger som skal fordele seg på de fire gjenværende fregattene.

Fredag ligger KNM «Maud» ved kai i Oslo for å vises fram til Regjeringen og Stortinget – og lørdag arrangeres det åpent skip – der folk kan komme om bord i det splitter nye marineskipet.

Publisert: 27.05.19 kl. 13:56