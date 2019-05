DET SISTE BILDET: Denne selfien tok Sunniva Ødegård (13) om lag to timer før hun trolig ble drept. Foto: POLITIET

Aktor mener Varhaug-tiltalt så Sunniva (13) timer før drapet

JÆREN TINGRETT (VG) Den tiltalte 18-åringen har forklart at han ikke hadde sett Sunniva Ødegård dagen hun ble drept. Det tror ikke aktor på.

29. juli i fjor, drapskvelden, hadde 13 år gamle Sunniva Ødegård vært på besøk hos en venn. Timer før drapet tok Sunniva og vennen videoer på Snapchat der vennen roper: «Han ser rart på meg. Han ser rart på meg».

Det kom fram da videoen fra Sunnivas mobil ble vist i retten mandag. I tillegg ble vennens tilrettelagte avhørt spilt av. I avhøret forteller vennen at tiltalte sykler forbi, og at han snur seg mot de to.

– Hvem mener du så rart på Sunniva og vennen hennes?

– Vi mener det er tiltalte, ut fra vennens forklaring. Tiltalte har syklet forbi, og han ser på dem, sier aktor, statsadvokat Nina Grande, til VG.

Grande forteller også at Sunniva hadde på seg de samme klærne da hun gikk hjem som hun hadde da tiltalte syklet forbi.

Tirsdag skal Sunnivas far, vitner som så Sunniva og tiltalte kort tid før drapet og vitner som så tiltalte drapskvelden forklare seg.

AKTOR: Statsadvokat Nina Grande. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Mener Sunniva var tilfeldig offer

I sin forklaring forrige uke sa tiltalte at det var tilfeldig at han traff Sunniva den kvelden, at han ikke visste hvem hun var og at han ikke hadde sett Sunniva tidligere denne dagen.

– Min klient har sagt det han har sagt. Det kan hende han har passert dem uten å registrere det, sier 18-åringens forsvarer Tor Inge Borgersen til VG.

Utover det ønsker han ikke å kommentere saken.

– Tror dere på tiltaltes forklaring om at han ikke kjente Sunniva?

– Det er en viss aldersforskjell, så det er ikke sikkert de kjenner hverandre, svarer statsadvokat Grande.

FORSVARERE: Advokatene Tor Inge Borgersen og Aleksander Barkved Steinsvåg representerer den tiltalte 18-åringen. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Ville drepe

I avhør 7. august og 8. august, en uke etter drapet, forklarte tiltalte seg utfyllende om hva han hadde gjort.

Han fortalte blant annet at han på dagen før drapet skjedde begynte å få tanker om at han skulle drepe noen.

– Tankene bare slo inn. Jeg har sagt det kunne være hvem som helst, men ikke noen kjente selvfølgelig, sier tiltalte i avhøret.

Publisert: 21.05.19 kl. 08:02