MÅTTE GI OPP: Bellona og Natur og Ungdom måtte gi opp aksjonen til havs og har gått til havn på Træna. Foto: Gunnar Nærø

Bellona-aksjonen blåste bort

Bellona-båten skulle forsøke å hindre oljeplattform å lete etter olje ved Træna-revet. Den planen blåste bort.

Bellona-leder Frederic Hauge fortalte til VG mandag at de har seilt Bellona-skipet Kallinika til Nordland, at de ville gå til havs for fysisk å hindre at boreriggen West Hercules får starte boring.

Det tyske oljeselskapet DEA Wintershall skal bruke riggen ved Trænarevet.

Vær til besvær

Riggen har slitt i været, men Hauge melder at den nå er på plass.

– Men på grunn av været, har boringen blitt utsatt. Og vi måtte gi oss. 25 sekundermeter vind ble for mye og vi har nå seilt mot land og er på Træna, sier Hauge til VG.

– Betyr det at dere gir opp?

– Været tilsier det. Vi hadde aldri realistiske planer om å greie å stanse boringen, men å markere vår politiske motstand. Vi vil følge opp å kreve at Kongen i statsråd stanser boringen.

– Som sendes til klima- og miljøminister Ola Elvestuen?

– Ja, vil vi sende brevet til ham og kreve at det fattes et vedtak med oppsettende virkning.

– Det er ikke særlig realistisk like etter at han har avslått klagen fra dere om å stanse boringen?

– Nei, det er muligens ikke det så lenge han er ansvarlig statsråd. Jeg hadde faktisk ikke trodd det var mulig at Venstre skulle være med på å gi tillatelse til boring i så sårbare områder. Jeg tror det partiet vil få enda større problemer, hvis de finner olje der.

PÅ PLASS: Boreriggen West Hercules er på plass på feltet hvor de nå skal begynne prøveboring. Bildet er tatt i 2018. Foto: STAFF / X01095

Forståelse

Stabssjef Bent-Are Eilertsen ved Nordland politidistrikt i Bodø sier de har avventet situasjonen.

– Vi har en god dialog med alle naturvernorganisasjoner. Vi ønsker at både den lovlige næringsvirksomheten skal gå sin gang, samtidig som at vi ønsker at de som vil ytre seg får gjøre det - innenfor de grenser som er satt. Når plattformen er på plass vil det bli opprettet en sikkerhetssone på 500 meter rundt plattformen.

Han legger til:

– Vi har stor forståelse for begge parter, og sikkerhet er prioritet nummer en. De skal få ytre seg, ta bildene de vil ta og markere seg, men vi har også ansvaret for at ingen går i vannet og at vi ikke plutselig er over i en redningsaksjon, sier Eilertsen til VG.

Toutatis-feltet, som ligger i Norskehavet 50 kilometer nord for Træna:

Brønnen ligger om lag 7,5 km nord for Trænarevet og om lag 83 km fra Røst. Blokken grenser mot det petroleumsfrie området ved Røstbanken og Lofoten.

