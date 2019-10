FUNNET DØD I LEILIGHET: En kvinne ble søndag bekreftet død etter det politiet beskriver som en alvorlig voldshendelse. Foto: Ned Alley

Endrer til drapssiktelse etter voldshendelse

To av de tre pågrepne etter en voldshendelse som endte med at en kvinne døde i Trondheim i helgen er nå siktet for drap. Mistanken mot den tredje pågrepne er svekket.

Oppdatert nå nettopp







Den ene av de tre pågrepne i saken, en mann født i 1976, er derfor løslatt. Det opplyser politiet om i en pressemelding.

– På bakgrunn av etterforskningen som ble gjort i går, ble mistankegrunnlaget mot en av de siktede vesentlig svekket, står det.

For de to øvrige pågrepne, en født i 1973 og en den andre i 1981, er siktelsen endret til forsettlig drap eller medvirkning til dette. De var tidligere siktet for kroppsskade med døden til følge.

De to siktede vil fremstilles for fengsling i Sør-Trøndelag tingrett tirsdag.

Døde på sykehus

Kvinnen i 30-årene ble funnet i en leilighet på Lademoen i Trondheim rett etter klokken 11.30 søndag og brakt til St. Olavs hospital, hvor hun ble erklært død.

Den døde kvinnen ble obdusert mandag, og politiet venter på den foreløpige obduksjonsrapporten. Politiet har foretatt flere avhør av vitner og gjort tekniske undersøkelser. De jobber også med å hente informasjon i digitale spor.

Politiet ønsket mandag ikke å si noe om hvilke skader kvinnen hadde, eller om det var brukt noe form for våpen.

Det skal ha vært en kvinnelig slektning av en av de siktede som varslet om hendelsen. Politiet ønsket mandag ikke å si noe om relasjonen mellom de involverte ut over at det var relasjon mellom dem alle og at de tilhører et belastet miljø som er kjent for politiet.

VG kommer tilbake med mer.

Publisert: 29.10.19 kl. 08:57 Oppdatert: 29.10.19 kl. 09:14