PRESENTERTE LÆREPLANER: Jan Tore Sanner avbildet før han presenterte den nye fagfornyelsen i skolen - på Smestad skole mandag. Foto: Håkon Mosvold Larsen, Scanpix

Sanner: Styrker sidemålet i nye læreplaner - Mållaget: Feil

Regjeringen og Jan Tore Sanner mener sidemålet styrkes i skolen i de nye læreplanene. - Det er feil, kontrer leder Magne Aasbrenn i Noregs Mållag.

Nå nettopp

Som ventet medfører regjeringens kutt i karakter-setting og halvårsvurdering av sidemål i norskfaget i ungdomsskolen og vg1 og vg2, sterke reaksjoner.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H), mener likevel at sidemålet, som for de fleste er nynorsk, blir styrket i de nye læreplanene som ble lagt frem mandag.

les også Slik skal regjeringen fornye skolefagene

Utvanning

– Vi har styrket sidemålet i læreplanene. Allerede i andre klasse møter elevene sidemålet. Samtidig har vi fulgt opp rådene om å redusere antall karakterer til halvårsvurdering i norskfaget i åttende og niende klasse, sier Sanner til VG.

– Er ikke det en utvanning av sidemålet?

– Nei, for det blir fortsatt sluttvurdering med egne sidemål-karakterer. Jeg er uenig i at det er en utvanning, svarer skolestatsråden.

Endringene Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) vil ha slutt på at elever på 8. og 9. trinn får karakter i sidemål til jul.

Halvårsvurderingen i sidemål fjernes på 8. og 9. trinn, men beholdes på 10. trinn, ifølge de nye læreplanene som ble lagt fram mandag.

Det blir også slutt på halvårsvurderingene i sidemål på 1. og 2. trinn på videregående.

(Kilder: Regjeringens nye læreplaner for grunnskolen og videregående skole/Utdanningsdirektoratet)

Leder Magne Aasbrenn i Noregs Mållag, er rykende uenig med statsråden.

BRYTER MED SPRÅKLOV: Regjeringens nye læreplaner bryter med regjeringens egen, offensive språklov som ble lansert for få måneder siden, ifølge Magne Aasbrenn, leder i Noregs Mållag. Foto: Noregs Mållag

– Vi i Noregs Mållag har advart Sanner om at denne endringen i lærerplaner og vurdering vil svekke nynorsken. Dette er resultat av en politisk holdning om at det ikke er så farlig med halvårsvurderinger av sidemålet, sier Aasbrenn til VG.

les også Sliter med å bremse digital mobbing – mørketall uroer skolestatsråden

Tidligere nynorsk

– Er det frekt av Sanner å si at regjeringen styrker sidemålet?

– Det er feil å påstå det. Mållaget har kompetanse på dette. Med regjeringens opplegg blir det mer opp til lærerne å finne ut av hvordan de vil prioritere sidemål i norsk-undervisningen, sier Aasbrenn som selv underviser i norsk i videregående skole.

les også Avviser streikerett for elever

– Er det ikke et poeng at elevene skal introduseres for sidemål tidligere enn før?

– Det er et positivt tiltak, svarer Aasbrenn, som likevel mener det ikke veier opp for endringene i vurdering.

Publisert: 18.11.19 kl. 13:41

Mer om