To funnet døde i Bergen: Kan ha blitt drept et annet sted

BERGEN (VG) En av politiets hypoteser er at mannen og kvinnen som mandag ble funnet døde i Bergen, er drept et annet sted og fraktet til funnstedet i Arna.

– Men vi etterforsker bredt og vil ikke binde oss til hypoteser, fremholdt påtaleansvarlig ved Vest politidistrikt Inger-Lise Høyland på en pressekonferanse i dag, tirsdag.

De to som er siktet for drap eller medvirkning til drap, er menn i 30-årene og 50-årene. De har fått oppnevnt forsvarere og blir avhørt av politiet i formiddag.

– Vi har ikke avklart om de blir fremstilt for varetektsfengsling, sier Høyland.

Hun legger til at politiet foreløpig kan gi begrenset informasjon.

– Vi har ikke kontroll med henelsesforløpet, sier den påtaleansvarlige hos politiet.

To menn ble mandag kveld pågrepet i Bergen, siktet for drap eller medvirkning til drap. Det skjedde etter at turgåere samme dag fant blodige klær i en bekk ved Gullfjellsvegen.

Da politiet kom til stedet, som ligger i Bjørndalen øst i Bergen kommune, fant de ved 12.45-tiden en 29 år gammel kvinne død under en presenning.

Da kriminalteknikere undersøkte åstedet i 15.30-tiden mandag, fant de enda et dødt menneske i den samme presenningen – en mann i 40-årene.

Politiet vil ikke svare på om de avdøde var forsøkt skjult.

ETTERFORSKER: Politiinspektør Tore Salvesen og påtaleansvarlig Inger-Lise Høyland i Vest politidistrikt. Foto: HELGE MIKALSEN

Foruten de blodige klærne fant politiet ifølge VGs opplysninger en madrass og sekker med klær.

De to døde er formelt identifisert. De er norske statsborgere og kjent for politiet fra før.

Dobbeltdrap er en hypotese

Politiet i Bergen ville mandag ikke utelukke flere pågripelser.

– Vi arbeider ut ifra flere hypoteser, men en av dem er at begge er drap, sa påtaleansvarlig ved Vest politidistrikt Inger-Lise Høyland.

Hun opplyste at politiet gjør kriminaltekniske undersøkelser flere steder

– Det blir gjort vitneavhør av naboer og omgangskretsen til de to vi mener er døde, uttalte påtaleansvarlig Inger-Lise Høyland mandag.

Politiet vil ikke gå inn på hendelsesforløpet, av hensyn til etterforskningen.

Ber turgåere melde seg

Dykkere fra brannvesenet søkte mandag i Osavatnet, som ligger øverst i Bjørndalen ved foten av Gullfjellet. Gullfjellsvegen går forbi Osavatnet.

Politiets kriminalteknikere var også på stedet.

– Det ble gjort funn på stedet, men jeg kan ikke gå i detalj på om det er i vannet eller om det er på land, sier politiinspektør Tore Salvesen.

Politidistrikt Vest får bistand fra Kripos til etterforskningen.

Åstedet ligger i et populært turområde. Politiet ønsker å komme i kontakt med folk som har vært i nærheten av Osavatnet på Unneland i Bergen i helgen eller mandag.

Nummeret til politiets tipstelefon er 47 69 60 60.

Publisert: 14.01.20 kl. 10:04

