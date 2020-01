AKSJONERTE: Bevæpnet politi gikk inn i dette hospitset i Arna i Bergen kl. 14 i dag og pågrep en person i forbindelse med drapssaken. Foto: HELGE MIKALSEN

To døde i Bergen: Ny pågripelse i drapsetterforskning

BERGEN (VG) Politiet har pågrepet tre personer i forbindelse med etterforskningen av et dobbeltdrap i Bergen. Fra før er to siktet i saken.

De tre ble pågrepet på et hospits i Arna i Bergen, hvor bevæpnet politi gikk inn med skjold og gevær i 14-tiden i dag.

– Vi pågrep tre personer her i forbindelse med drapssaken, opplyser politiets innsatsleder Frank Listøl.

Han sier at pågripelsene var udramatiske. Kl. 14.450 tok politiet med seg en kvinne med rullator fra hospitset i Arna.

En av politiets hypoteser er at mannen og kvinnen som mandag ble funnet døde utenfor Bergen, er drept et annet sted. Politiet driver etterforskning ved et hospits i byen.

– Vi vet foreløpig ikke om dette er drapsstedet, opplyser Halseth.

Hum bekrefter at undersøkelsene inne i og utenfor huset skjer i forbindelse med drapsetterforskningen.

– Det er ikke mangel på tekniske spor på funnstedet, men informasjon i løpet av etterforskningen som gjør at vi tror drapene kan ha skjedd et annet sted, sier påtaleansvarlig ved Vest politidistrikt Inger-Lise Høyland til VG.

Den avdøde kvinnen skal ha hatt stikkskader, får VG opplyst.

Hospitset har videoovervåking

Politiet har siden morgentimene tirsdag arbeidet i et hospits på Kronstad ved Store Lungegårdsvann i Bergen. Ved 11-tiden settes opp et telt til kriminalteknikerne utenfor huset.

SJEKKER: Politiet har i morges drevet etterforskning i et hospits i Bergen. Foto: HELGE MIKALSEN

Mannen som driver det aktuelle hospitset, kan ikke forstå at det midlertidige botilbudet kan være åstedet for et mulig dobbeltdrap.

– Huset er godt overvåket og kameraene er aktive, sier mannen til VG.

Påtaleansvarlig understreker at politiet etterforsker bredt og foreløpig ikke vil binde seg til hypoteser.

– Men vi har en tanke om hvor det kan ha skjedd, sier Høyland.

De to som er siktet for drap eller medvirkning til drap, er menn i 30-årene og 50-årene. De har fått oppnevnt forsvarere og blir avhørt av politiet i formiddag.

– Vi har ikke avklart om de blir fremstilt for varetektsfengsling, sier Høyland.

Hun legger til at politiet foreløpig kan gi begrenset informasjon.

Kjenner ikke hendelsesforløpet

– Vi har ikke kontroll med hendelsesforløpet, sier den påtaleansvarlige hos politiet.

Høyland ønsker ikke å si hvilken type miljø de to døde kommer fra. De ble funnet under en presenning i et populært turområde i Arna øst for byen mandag.

Politiet regner med å avslutte undersøkelsene på stedet med et hundesøk i ettermiddag.

Obduksjonen startet i morges og politiet håper på en foreløpig rapport i løpet av kvelden. Arbeidet med å varsle pårørende, er ikke avsluttet.

Et tredvetalls personer har vært inne til avhør hos politiet.

ETTERFORSKER: Politiinspektør Tore Salvesen og påtaleansvarlig Inger-Lise Høyland i Vest politidistrikt. Foto: HELGE MIKALSEN

Siktede domfelt tidligere

Den siktede i 50-årene er domfelt mer enn 20 ganger, en rekke av dem for vold og trusler. Han er blant annet dømt for psykisk trakassering og grov vold mot sin tidligere samboer og datter.

Mannen er også dømt for oppbevaring av mindre kvanta narkotika og kjøring i ruspåvirket tilstand.

Den siktede i 30-årene er domfelt flere ganger for grov narkotikakriminalitet og vinningsforbrytelser.

– Avhør utover dagen

Advokat Kjetil Ottesen representerer den siktede som er i 30-årene.

– Jeg kjenner ingen detaljer i saken ennå. Vi blir sannsynligvis sittende i avhør utover dagen, sier advokat Ottesen, som bekrefter at han har representert mannen tidligere.

Advokaten vil ikke opplyse om siktede tidligere er straffedømt.

Siktede i 50-årene har fått oppnevnt advokat Einar Råen som forsvarer.

SPERRET: Politiet satte opp sperring i Gullfjellsvegen noen kilometer fra funnstedet mandag kveld. Foto: HELGE MIKALSEN

To menn ble mandag kveld pågrepet i Bergen, siktet for drap eller medvirkning til drap. Det skjedde etter at turgåere samme dag fant blodige klær i en bekk ved Gullfjellsvegen.

Da politiet kom til stedet, som ligger i Bjørndalen øst i Bergen kommune, fant de ved 12.45-tiden en 29 år gammel kvinne død under en presenning.

Da kriminalteknikere undersøkte åstedet i 15.30-tiden mandag, fant de enda et dødt menneske i den samme presenningen – en mann i 40-årene.

Politiet vil ikke svare på om de avdøde var forsøkt skjult.

Foruten de blodige klærne fant politiet ifølge VGs opplysninger en madrass og sekker med klær.

De to døde er formelt identifisert. De er norske statsborgere og kjent for politiet fra før.

Ber turgåere melde seg

Dykkere fra brannvesenet søkte mandag i Osavatnet, som ligger øverst i Bjørndalen ved foten av Gullfjellet. Gullfjellsvegen går forbi Osavatnet.

Politiets kriminalteknikere var også på stedet.

– Det ble gjort funn på stedet, men jeg kan ikke gå i detalj på om det er i vannet eller om det er på land, sier politiinspektør Tore Salvesen.

Politidistrikt Vest får bistand fra Kripos til etterforskningen.

Åstedet ligger i et populært turområde. Politiet ønsker å komme i kontakt med folk som har vært i nærheten av Osavatnet på Unneland i Bergen i helgen eller mandag.

Nummeret til politiets tipstelefon er 47 69 60 60.

Publisert: 14.01.20 kl. 10:04 Oppdatert: 14.01.20 kl. 14:50

