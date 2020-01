STARTET: Denne bilen, en Opel Zafira 2005-modell, startet brannen på Sola. Foto: Viking Redningstjeneste

Ap etter Sola-brannen: – Bør vurdere krav om sprinklere

Arbeiderpartiet ber statsråd Ingvil Tybring-Gjedde (Frp) vurdere å stille krav om sprinkleranlegg i alle parkeringshus av en viss størrelse.

Leder for Stortingets justiskomité Lene Vågslid (Ap) ber beredskapsministeren ta initiativ til en kartlegging av sikkerhet og beredskap i alle parkeringshus.

– Viser kartleggingen at sprinkleranlegg eller tilsvarende brannsikring er hensiktsmessig og gjennomførbart, mener vi det bør stilles krav om det, sier stortingsrepresentant Vågslid.

Hun sendte det skriftlige spørsmålet til statsråden til Stortinget fredag.

– Etter brannen på Stavanger lufthavn er det grunn til å spørre om vi kan beskytte store materielle verdier bedre, sier stortingsrepresentant Lene Vågslid.

Ingen absolutte krav i dag

Det er ikke absolutte krav om sprinkleranlegg i noe parkeringshus. Branntekniske forskrifter er ikke primært ment å beskytte materielle verdier.

Finans Norge anslår at verdier for flere hundre millioner kroner gikk tapt i storbrannen på Stavanger lufthavn. Parkeringshuset er delvis kollapset, 200–300 biler er ødelagt.

– Kravene til brannsikkerhet i bygg skal først og fremst hindre personskader og tap av menneskeliv, sier avdelingsdirektør Christine Molland Karlsen i Direktoratet for byggkvalitet.

Brannsjef: – Samfunnsøkonomisk feil

Brann- og redningssjef i Rogaland Nils-Erik Haagenrud ledet innsatsen tirsdag.

– Samfunnsøkonomisk er det helt feil ikke å ha større fokus på de materielle verdiene. Når vi ser hva en slik brann koster, er det vanvittig å spare på enkle tiltak som sprinklere, sier Haagenrud.

Daglig leder i Total Sprinkler Ottar Tvedt anslår overfor VG at prosjektering og montering av et sprinkleranlegg i parkeringshuset på Sola ville kostet ca. syv millioner kroner.

– Påregnelig utvikling av brannen

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) evaluere brannen i parkeringshuset, hvor ingen personer kom til skade.

– Vi trenger mer kunnskap om hvorfor denne brannen ble så omfattende, for å vurdere om dagens regelverk er godt nok, sier avdelingsdirektør Karlsen i DIBK.

Storbrannen startet i en syvseters dieselbil av 2005-modell og spredte seg raskt i det store parkeringshuset, hvor det sto over 1600 biler.

– Hva som videre skjedde på Sola, er påregnelig og naturlig under de rådende forhold, sier seksjonssjef for brann og redning i DSB Dag Rune Omland.

Rogaland brann og redning måtte raskt evakuere røykdykkerne, fordi stålkonstruksjonen kunne kollapse. Slukkeinnsatsen ble begrenset til vannkanoner fra utsiden.

Brannvesenet kom ikke til

– Når brann i et parkeringshus først tar tak, er det fryktelig vrient for brannvesen og redningsressurser å komme inn og begrense omfanget, sier Omland.

Han viser til at bilene står tett i tett, takhøyden begrenser hva brann- og redningsvesenet kan gjøre – og konstruksjonen er ikke dimensjonert for å holde så lenge.

– Problemet var at vi ikke kom til i bygget, sier brann- og redningssjef Haagenrud.

Brann- og redningssjef i Rogaland Nils-Erik Haagerud er kritisk til at parkeringshuset ikke hadde sprinkleranlegg som kunne begrenset spredningen av bilbrannen. Foto: HELGE MIKALSEN

Han minner om den byggtekniske forskriften Tek 17, hvor det står at bygg skal utformes slik at brannmannskapene har brukbar tilgjengelighet for rednings- og slukkeinnsats.

I samme forskrift heter det at bygg skal prosjekteres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet ved brann både for personer, for materielle verdier og for miljøet.

– På Sola ser det ikke ut til at noen av disse reglene er fulgt, sier Lene Vågslid (Ap).

Reglene skal sikre tid til rømning

Regelverket skal sikre at det finnes tilfredsstillende rømningsveier og gi nødvendig tid til at folk kan komme seg i sikkerhet, dersom det oppstår brann.

UTENFOR: Brann- og redningsmannskapene kunne ikke ta seg inn i det brennende parkeringshuset, fordi det kunne kollapse. Foto: HELGE MIKALSEN

I åpne parkeringshus inntil fem etasjer skal konstruksjonen ha brannmotstand til å holde seg oppe i minst 15 minutter. Der vil den åpne fasaden lufte vekk røyk og branngasser.

Lukkede parkeringsanlegg skal ha bæresystem som ikke kan brenne – eller en konstruksjon som holder lenger enn det er nødvendig for å evakuere.

Rømningstiden i et lukket parkeringshus vil avhenge av antall etasjer – fra minst 15 minutter i en etasje til minst 90 minutter i fem eller flere etasjer.

Byggeieren kan velge høyere sikkerhet

Direktoratet for byggkvalitet stiller krav i forhold til evakuering. Så er det opp til byggherren og de prosjekterende hvordan kravet skal innfris – med sikkerhetsmargin.

– Byggeieren kan velge å ha høyere brannsikkerhet for å ivareta materielle verdier i bygget, sier avdelingsdirektør Christine Molland Karlsen.

På Sola kollapset deler av parkeringshuset under brannen.

Bilbrann er ikke uvanlig: Siden 2016 har det vært mer enn 3000 branner i personbiler.

Publisert: 10.01.20 kl. 12:25

