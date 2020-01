HILSENER: Tente lys, blomster og hilsener utenfor huset der en brann lørdag kostet fire mennesker livet. Foto: HELGE MIKALSEN

En million kroner samlet inn til brannrammet familie

Over en million kroner er samlet inn til faren og de to sønnene som overlevde boligbrannen i Ytrebygda i Bergen. Mor og tre døtre omkom.

– Den enorme responsen på denne innsamlingen viser en omtanke og varme som er overveldende, sier bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs til VG.

Foreldrene og fire av deres fem barn var hjemme da brannen brøt ut mandag morgen. Far og eldstesønnen kom seg ut. Røykdykkerne hentet mor og døtrene.

Den ni år gamle jenta døde lørdag kveld. Den 41 år gamle moren og datteren på 14 år ble bekreftet døde tirsdag morgen. Yngstejenta på syv år døde onsdag.

Flere har ikke omkommet i en boligbrann i Norge siden 2008.

Tenåringer startet innsamlingen

Klassekamerater av 15-åringen som overnattet borte natt til lørdag, fikk en mor til å åpne innsamlingsaksjonen på folkefinansieringstjenesten spleis.

Ungdommene ville ifølge NRK samle inn penger til nye fotballsko - men de første syv timene fikk de inn 400 000 kroner.

– Vi ønsket å hjelpe de overlevende tilbake til hverdagen med litt mindre bekymringer, men vi er nådd langt utover det, sier Cecilie Lind, moren som startet aksjonen.

Hun og barna hennes er overveldet over responsen.

– Vi hadde aldri sett for oss at det ble så stort. Støtten kommer fra hele landet. Mange skriver at de er så glad for å kunne bidra med noe, etter tragedien, sier Lind.

ÅSTEDET: Brannvesenet ble varslet om brannen i Ytrebygda i Bergen kl. 06.29 lørdag. Foto: Marit Hommedal

Fordi responsen har vært så stor, står familiens bistandsadvokat som mottaker. Men de innsamlede midlene vil gå uavkortet til den syriske familien.

– Det er fantastisk å se at mennesker støtter opp, når en tragedie rammer så hardt. Familien har mistet alt - kjære familiemedlemmer og sine eiendeler, sier advokat Mjøs.

Over 4000 givere

Over 4100 givere hadde bidradd med over mer enn en million kroner torsdag ettermiddag.

De fire avdøde gravlegges i Bergen, sannsynligvis mandag.

Bistandsadvokaten sier at familien ønsker ro. Det kurdiske miljøet har slått ring om dem. Nær familie av dem er kommet fra Tyskland til Bergen for å dele sorgen.

SØRGER: Dijwar Huro (t.v.) mistet sin søster og tre nieser i brannen. Ibrahim Mustafa er nær venn av den kurdiske familien. Foto: Helge Mikalsen

– Det er utrolig vanskelig, trist og vondt. Jeg har en stor sorg i hjertet. Støtten fra alle de andre betyr mye, sa Dijwar Huro til VG tirsdag.

Han er bror til kvinnen som omkom og sønderknust over tapet av henne og niesene.

Flyktet fra krig i Syria

Fembarnsfaren som overlevde, kom til Bergen i 2015 og fikk familiegjenforening i 2017. Familien flyktet fra krigen i Syria og håpet på et bedre liv i Norge.

Faren har fortalt en nær venn at han den fatale morgenen ble vekket av kona som skrek på ham. Da skal det har vært full fyr ved vaskerommet i første etasje.

Mannen vekket 18-åringen som sov i første etasje, men de klarte ikke å ta seg inn utenfra til moren og de tre jentene, som hadde rom i andre etasje.

Brannvesenet fikk melding klokken 06.29. Bare tolv minutter senere gikk røykdykkere inn i tomannsboligen, hvor røykutviklingen var kraftig.

Publisert: 09.01.20 kl. 09:40 Oppdatert: 09.01.20 kl. 17:31

