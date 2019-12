AVMAGRET: Børge Ousland, her fra dagen han sammen med Mike Horn kom om bord på «Lance». Foto: Jørgen Braastad

Børge Ousland må bygge opp kroppen på nytt: – Tar kanskje et halvt år

POLHAVET (VG) Etter den store ekspedisjonen kan selv det å gå trapper sette ut kroppen til Børge Ousland. Nå skal han bygge seg opp på nytt.

«Lance» glir gjennom det svarte vannet i retning Longyearbyen. Det hele er over. Børge Ousland og Mike Horn har kommet seg ut av isen etter ekspedisjonen over Polhavet.

Ousland anslår at det vil ta minst like lang tid som de var på tur å bygge opp kroppen igjen.

– Det tar kanskje opptil et halvt år. Fordi du bryter ned kroppen fra dag én når du holder på slik, med åtte til tolv timer på ski hver eneste dag. Det tar tid å komme seg etter en sånn type ekspedisjon, sier Ousland.

AVSLAPNING: Børge Ousland slapper av mens han ser på «In to the wild» i messa på «Lance». Foto: Jørgen Braastad

Kroppen ble satt ut

Da slitet for å få «Lance» løs fra isen var på sitt mest ekstreme, var Ousland også i front i arbeidet. Han kjørte som oftest det motordrevede boret ned i den tykke isen, for deretter å dra det opp igjen fullt av snø og slush. Ousland forteller at han ble helt ødelagt av dette.

– Jeg kjenner det veldig godt, spesielt når jeg er ute og jobber. Jeg merker at jeg blir fort sliten. Bare å gå opp trappene til broen tar tid, påpeker Ousland.

Da Ousland og Horn kom inn i båten 8. desember og gikk ned i messa for å spise, ble det vitset med at de to måtte bli der nede. At de ikke vil greie de elleve trappetrinnene opp til lugarene sine igjen.

– Det er helt andre muskler og bevegelser enn det å gå på ski. Kroppen er en ufattelig maskin som tilvenner og tilpasser seg. Så det å gå på ski rett frem, blir som å sette på en autopilot for meg. Og selv om vi var helt utslitte på slutten av turen, klarte vi å gå på ski. Men når vi plutselig begynner å gjøre en annen bevegelse, som å gå opp trappen, blir kroppen bare helt satt ut, sier Ousland.

JOBBET HARDT: Her jobber Aleksander Gamme (t.v.), Børge Ousland og Bjørn Åge Worhinn med å sage en råk rundt «Lance», før skipet løsnet. Foto: Jørgen Braastad

Har fortsatt kramper

Det var spesielt i beina han kjente det på turen. På kveldene i teltet kunne musklene trekke seg sammen i voldsomme kramper.

–Det river og sliter i disse lårmusklene, og det er et problem som fortsatte også her. Jeg fikk magnesium av legen som har hjulpet lite grann, så nå har jeg det ikke så mye lenger. Men det er så vondt, sier Ousland.

Når han kommer hjem, må han starte på nytt igjen.

– Nå har det bare vært fokus på hvile, ikke så mye mer. Å hvile og spise. Men når jeg kommer hjem, vet jeg at jeg må starte den gradvise oppbyggingen igjen. Ta den første joggeturen. Det kommer til å bli jævlig tungt. Jeg må aktivere SATS-kortet mitt igjen og begynne å bygge opp kroppen, sier Ousland.

Dette skal han ha nå

For å holde hjernen i gang og opptatt har han under turen gått og tenkt på hva han skal gjøre med Manshausen i Steigen.

– Alt har lyst til å gi seg. Du lengter bare etter hvile. Da har jeg en mentalhygiene med å planlegge hva som blir det neste på Manshausen, hva jeg skal gjøre videre og planlegge det. Jeg har masse tekniske forbedringer og ting jeg skal lage bedre. Jeg skal bygge hønsehus og drivhus.

– Du skal ikke sitte i ro?

– Nei, jeg er ikke en fyr som sitter så mye i ro. Men nå skal jeg kose meg med familien, først og fremst. Jeg har savnet dem ufattelig mye og de har vært en viktig del av turen. Kona mi har støttet meg utrolig gjennom hele ekspedisjonen. Nå skal jeg være sammen med dem og ta vare på dem. Jeg har to døtre som er åtte og elleve, påpeker polfareren.

OPPDATERER SEG: Børge Ousland leser en gammel papiravis om bord på «Lance». Foto: Jørgen Braastad

