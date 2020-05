AVLYST: Universitetet i Oslo og samtlige av landets universiteter og høyskoler avlyser nå høstens utvekslingsopphold. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Avlyser utveksling til høsten

Samtlige universiteter og høyskoler bekrefter nå at de avlyser utveksling til høsten, som følge av coronapandemien.

Nå nettopp

Coronapandemien skaper stor usikkerhet for reisende. Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land på ubestemt tid. Dette har fått konsekvenser for studenter som har søkt utveksling til høsten.

– Det er vanskelig å gå inn på de enkelte studiesteders vurderinger, men det er veldig synd at studenter ikke får muligheten til å dra på utveksling, sier Hanna Flood, president i Association of Norwegian Students Abroad (ANSA), til VG.

LEIT: President i ANSA Hanna Flood synes det er synd at studenter mister utvekslingsmuligheter til høsten. Foto: Thea Høyer/ANSA

– Det å studere i utlandet er i hvert fall en av de beste avgjørelsene jeg noen gang har tatt. Man lærer utrolig mye om seg selv, andre kulturer og det å se Norge fra et internasjonalt perspektiv. Det er utrolig leit at de skal gå glipp av denne erfaringen.

les også ANSA blir kontaktet av bekymrede studenter i utlandet

Hun håper lærestedene har mulighet til å sende studenter til enkelte land eller regioner dersom det er forsvarlig, og at man ikke kansellerer alt før det er avklart.

Disse avlyser over hele verden

Universitetet i Oslo (UiO) skriver på sine nettsider fredag at all ordinær utveksling for høstsemesteret 2020 avlyses.

– Jeg er glad for at samfunnet og UiO nå gradvis kan åpne opp, og vi arbeider for å komme tilbake i en normal situasjon. Likevel mener jeg at vi ikke kan sette studenter som har planlagt utveksling til høsten i en vanskelig og usikker situasjon, sier UiO-rektor Svein Stølen.

HÅPEFULL: Rektor ved UiO Svein Stølen håper at studenter kan reise på utveksling til våren. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Denne våren måtte over 200 UiO-studenter reise hjem fra sitt utvekslingsopphold. Nærmere 100 studenter har allerede fått høstens utvekslingsopphold kansellert etter avlysning hos partneruniversitetet.

– Vi håper at vi våren 2021 kan ønske utvekslingsstudenter velkommen, og at våre studenter igjen kan reise på studieopphold utenlands, sier Stølen.

Norges arktiske universitet (UiT) avlyser all ordinær fysisk studentutveksling for høstsemesteret. For høstsemesteret 2020 er det om lag 300 studenter som har planlagt et utvekslingsopphold, skriver de på sine sider.

– Det er viktig med forutsigbarhet og trygge rammer for studenter som skal studere i utlandet og for studenter som kommer fra utlandet til Norge. Dagens situasjon er usikker og vi mener at det er en for stor risiko å tilrettelegge for utveksling, sier rektor Anne Husebekk.

VID vitenskapelige høgskole har besluttet å avlyse all praksis og utveksling til utlandet høstsemesteret.

– Det smerter oss å måtte avlyse utveksling høsten 2020, men vi gjør det ut fra en totalvurdering av risiko, både med tanke på studentenes økonomiske forpliktelser, helse og mulighet for evakuering ved sykdom eller andre hendelser, sier rektor Bård Mæland.

Avlyser kun utenfor Europa

Ledelsen ved Høgskulen på Vestlandet vedtok allerede 27. april at all utveksling til land utenfor Europa og Norden avlyses for høstsemesteret.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) avlyser all utveksling til land utenfor Europa «med grunnlag i ansvaret NTNU har for egne studenter på utveksling, og fordi NTNU setter studentenes helse først», skriver de på sine sider.

Flere av NTNUs partnerinstitusjoner har allerede valgt å kansellere all utveksling til høsten.

Av praktiske årsaker vil det ikke være mulig å endre eller omprioritere destinasjon på innsendte søknader. Det er mulig for studenter å i stedet søke utvekslingsopphold til våren 2021, med forbehold om at NTNU kan avlyse dette i løpet av høsten.

Handelshøyskolen BI har bestemt at alle utvekslingsopphold til land utenfor Europa for høstsemesteret 2020 er avlyst.

De skriver på sine nettsider at beslutningen tas med hensyn til Utenriksdepartementets reiseråd og for å sikre forutsigbarhet og trygghet for deres studenter. Studenter som har takket ja til opphold i utlandet, får ikke endre destinasjon eller utsette til vårsemesteret.

Høyskolen Kristiania har også besluttet å avlyse all utveksling til land utenfor Europa til høsten. Det vil ikke være mulig for studenter å endre destinasjon for utvekslingssemesteret på nåværende tidspunkt.

les også Eksperter om coronakrisen: 11 ting som aldri blir som før

Høgskolen i Innlandet (HINN) avlyser også utveksling til land utenfor Europa. Når det gjelder utveksling våren 2021 vil HINN ta en beslutning i løpet av høsten.

Studiestedene som kun har avlyst utenfor Europa, vil komme med en beslutning senere i mai om hva som vil skje med utvekslingsopphold innen Europa. Det er ofte mer fleksibelt her, i tillegg til at semestrene ofte starter litt senere.

Utveksling fra OsloMet høsten 2020 skal kun gjennomføres til utvalgte land og partnerinstitusjoner, opplyses det om på deres nettsider.

Publisert: 09.05.20 kl. 11:48

Fra andre aviser