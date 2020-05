HOLD AVSTAND: Trond Larsen (t.v.) og Jostein Ellingsen tar sin første kommunalt godkjente vårpils. Foto: Frode Hansen

Ølkranene åpne igjen: – Fantastisk deilig å se folk

– Det jeg har savnet aller mest er å møte disse kålhuene og juge, sier Jostein Ellingsen på utestedet Bohemen. Etter 45 dager uten utepils er det igjen åpent for servering i hovedstaden.

Klokken 14 onsdag var det igjen lov å servere alkohol på Oslos utesteder. Godt før det var køen begynt å bygge seg opp utenfor. En av de første inn var Trond Larsen. Sammen med kameraten Jostein Ellingsen laget han en pakt 21. mars, da byrådsleder Raymond Johansen stengte dørene for servering. Da hadde kommunens kontrollører fått inn flere tips om utesteder som ikke overholdt smittevernsreglene.

SERVERING: Ingen får hente ved baren, men må la seg bli servert av Kjell Grønningen. Foto: Frode Hansen

– Da avtalte vi at den dagen det åpnet igjen, skulle vi møtes her, sier Trond Larsen.

Jostein nikker og løfter glasset. De er begge styremedlemmer i Klanen, som eier Bohemen.

– Jeg blir her til det stenger. Det er viktig å holde økonomien igang, sier Larsen

Det er ikke en vanlig dag på utestedene. Alle steder VG observerer, har gjort ulike tiltak for å sørge for avstand mellom gjestene. På Bohemen er det håndsprit i døra, og ikke lov å sette seg andre steder enn der man blir vist av servitør Kjell Grønningen. Han har målestokk i baklomma for å sørge for at reglementert avstand overholdes.

TOMMESTOKK: Kommunens regler om avstand må overholdes. Derfor går servitør Kjell Grønningen med tommestokk i baklomma. Foto: Frode Hansen

Dette er skjenkekravene Slik er de kommunale kravene til serverings- og skjenkesteder i hovedstaden. Kravene er de samme inne og ute: Bordservering

Flere enn fem personer skal ikke være sammen i gruppe, med mindre de er en del av samme husholdning

Det skal være to meter avstand mellom ulike grupper av gjester, eller en likeverdig løsning som gir minst like god beskyttelse (f.eks. skillevegger)

Serverings- og skjenkesteder bør, så langt det er praktisk mulig, tilrettelegge for at det er minst en meters avstand mellom alle gjester

Skjenketid til 23.30 og åpningstid til 24.00

Bare de som har registrert seg hos Næringsetaten, kan skjenke alkohol

Det skal utarbeides en egen risikovurdering for smittevern Vis mer

Bekymret for kampstart

Kommunens krav er at det skal være to meters avstand mellom ulike grupper eller gjester, eller en likeverdig løsning som gir minst like god beskyttelse.

– Vi har laget et godt rammeverk og gode retningslinjer sammen med bransjen og det påligger utestedene et stort ansvar i å passe på og veilede gjestene. Så er det like viktig at gjestene er med på å overholde reglene slik at dette blir bra og trygt for alle, sier næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) til VG.

Hun forteller at Næringsetaten vil passe godt på framover.

- Men i første rekke vil vi legge vekt på veiledning og dialog. Jeg er nokså sikker på at alle, både gjester og serveringssteder ønsker at man ikke må stramme inn igjen. Vi står i dette sammen og det er bra for alle om vi kan fortsette å ta en pils i sola og et glass til maten, sier byråden.

ENDELIG: Utepils med vennegjengen. Fra v.: Mathias Sivertsen, Mona Thoresen, Eilert Johansen og Ivan Winnberg. Foto: Frode Hansen

Bohemen-folket tror folk vil være disiplinerte.

– Vi vet at hvis vi tabber oss ut nå, blir det skjenkestopp igjen. Og det vil vi ikke. Alle skjønner at vi ikke vil være foruten dette. Det er ikke ølen selv, det største savnet har vært å møte disse kålhuene og juge, sier Jostein Ellingsen og peker med glasset mot kameratene.

Daglig leder Stephan Konupek ved Bohemen er glad for å få åpne igjen. Selv om han er bekymret for hvor lenge de må leve med restriksjonene på antall gjester og avstand dem imellom. Slik er det vanligvis ikke på fotballpuben.

– Hvis det fortsatt er slik når tippeligaen begynner, blir det vanskelig. Så dette blir læring for oss alle, sier Konupek.

TILTAK: Vennegjengen stiller forberedt til vårens første utepils i hovedstaden. Foto: Frode Hansen

Medbragt

I sola utenfor César Bar og Café sitter en vennegjeng og skåler. På benkene er det tapet opp kryss hvor det ikke er lov til å sitte. Slik sørger utestedet for avstand mellom gjestene.

Vennegjengen har med medbragt sprit for å sørge for håndhygienen.

– Jeg kom hit ti på ett for å være sikker på å få et bord i sola. Men jeg var ikke den første i køen, sier Mona Thoresen.

Dette er første gang på lenge hun har møtt vennene.

– Jeg har stort sett holdt meg hjemme. Så det er fantastisk deilig å se folk, sier hun.

