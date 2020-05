OPTIMIST: Helse- og omsorgsminister Bent Høie etter Regjeringens pressekonferanse torsdag. Foto: Fredrik Hagen

Slik vil regjeringen håndtere en ny smittebølge: – Ingenting er utelukket

Nå lettes det på coronarestriksjonene i tur og orden, men helse- og omsorgsminister Bent Høie utelukker ikke at inngripende tiltak vil gjeninnføres.

Torsdag la Høie sammen med resten av regjeringen frem planen for en gradvis gjenåpning av det norske samfunnet.

I etterkant la regjeringen ut strategien for håndteringen av covid-19. Der skriver de:

«Vi må være forberedt på å justere tiltak for å beholde kontroll.»

– Hva skal til for at denne åpningen stopper opp, eller at dere må gjeninnføre tiltak?

– Hvis smittetallet går over én kan vi få en bratt kurve, så lenge det er under én er vi på vei nedover, så dette er en veldig viktig faktor, forklarer Høie til VG.

Fredag var reproduksjonstallet 0,55.

– Om smittetallet går over én, vil dere da gjeninnføre inngripende tiltak?

– Vi håper at vi vil oppdage en økt smittespredning lokalt. Da vil det være aktuelt å innføre tiltak lokalt. Da er ikke verktøykassen så ulik den vi har brukt, men vi har muligheten til å være mer målrettede.

– Vil det være utelukket med nye nasjonale tiltak?

– Nei, ingenting er utelukket. Hvis vi ikke oppdager spredningen lokalt, og den blir nasjonal, da er vi forberedt på å gjøre nasjonale tiltak, svarer Høie.

Avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet (FHI), Line Vold, forteller til VG at dette er scenarioer de også jobber med.

– Vi har nå en prosess hvor vi går gjennom og lager med en mer finkornet plan for det faglige grunnlaget for hvilke tiltak som er aktuelle å implementere når, forklarer Vold.

Hun påpeker også at lokale forhold vil spille inn i denne planen.

Mener de har kontroll på viruset

Men både Høie og Vold mener at Norge nå er godt rustet for å kunne holde epidemien under kontroll, og at generelle tiltak som avstand, håndhygiene og å holde seg hjemme når man er syk, skal være nok til å holde smittespredningen nede, og dermed slippe en bølge to.

– Det er generelle tiltak som vil vare i hele perioden. Vi bruker testing, sporing og kontrollering som et effektivt tiltak, så må vi også ha beredskap for mer omfattende tiltak, påpeker Høie.

Han har tidligere advart om at noen av de mildeste retningslinjene er noe vi må leve med i opptil to år.

– Det eneste som gjør at dette viruset ikke vil være en folkehelsetrussel, det er at vi enten har en vaksine, eller en behandling som gjør at andelen alvorlig syke blir betydelig mindre, eller helt ny kunnskap som vi i dag ikke vet om, avslutter helse- og omsorgsministeren.

