Pandemi-konflikt rundt Nye OUS

Debatten om nye Oslo universitetssykehus og nedleggelsen av Ullevål sykehus blusser opp under coronakrisen.

Det nye regionsykehuset i Oslo skal etter planen stå klart i 2030 og har en prislapp på minst 38 milliarder kroner.

Det har vært kraftig motstand mot planene som innebærer at Ullevål sykehus legges ned og det nye storsykehuset bygges på en mindre tomt på Gaustad, slik regjeringen har vedtatt.

Nå har corona-pandemien gitt motstanderne nye argumenter i sykehusstriden:

– Pandemien tvinger norske politikere til å tenke gjennom smittevern og hvordan vi rigger oss på en helt ny måte. Nye OUS består ikke syretesten denne pandemien er, sier lege og tillitsvalgt Christian Grimsgaard til VG som representerer legene ved Oslo universitetssykehus.

Prosjektdirektør Just Ebbesen som leder sykehusprosjektet avviser at pandemien kan velte de eksisterende planene for Nye OUS.

– Nei. Snarere tvert imot. Behovet for moderne sykehus som er vesentlig bedre rustet til å håndtere stadig nye utfordringer med smitte, og samtidig har bedre funksjonalitet i daglig drift, er helt sentralt, skriver Ebbesen til VG.

HØYT? Kritikerne omtaler de planlagte byggene som høye tårn. Prosjektledelsen hevder det ikke er spesielt høye bygg. Foto: Ratio/ARKITEMA

– Ikke bygge svære høye tårn

Det var fagbladet Dagens Medisin som først omtalte konflikten, som fikk nytt liv da Helsedirektoratets assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad var hovedgjest i Lørdagsrevyen 28. mars.

Her snakket Nakstad om hva Norge bør lære av corona-pandemien: Større forsyningslager, legemiddelproduksjon – og nye sykehus:

«Kanskje må vi ha systemer med sykehus med mer plass, ikke bygge svære høye tårn, men på en måte ha mer smittevernhensyn inn i måten vi bygger sykehus på», sa Nakstad.

Nye Oslo universitetssykehus på Gaustad er planlagt med langt høyere bygg enn sykehusene på Ullevål og Rikshospitalet har i dag. Kritikerne har omtalt dette som «høye tårn».

VG har spurt Nakstad om det var ment som et innspill i sykehusdebatten – og om han mener sykehus må bygges på en annen måte enn før pandemien?

Nakstad har ingen flere kommentarer til dette, skriver pressevakt i Helsedirektoratet.

HELSETOPP: Espen Rostrup Nakstad har fått en svært sentral posisjon i Helse-Norge under pandemien. Foto: Line Møller

– Nakstad har helt rett

Professor emerita Bjørg Marit Andersen er tidligere smittevernoverlege ved Oslo universitetssykehus og sier kommentaren fra Nakstad er kjempeflott.

– Han har helt rett. Vi må bygge sykehus som setter smittevern først. Vi kan ikke ha høyblokker, trange rom og heiser og korridorer som brukes av hele huset, sier Andersen til VG.

– Men vil ikke moderne teknikk kunne forhindre smitte mellom avdelinger på annet vis?

– Det mest effektive er fortsatt å kunne avskjære bygg og skjerme pasienter med infeksjoner og smitte. Dersom man samler all aktivitet på ett sted, kan en smittesituasjon få alvorlige konsekvenser for hele regionen og landet, sier hun.

Prosjektdirektør for Nye OUS, Just Ebbesen, ønsker ikke å kommentere hvordan han tolker utsagnet fra Espen Rostrup Nakstad:

– Det har jeg ikke noen formening om. Smittevernhensyn er viktig for alle sykehusbyggeprosjekter, også prosjektene i Nye OUS, skriver han til VG

– Ikke spesielt høye bygninger

Ebbesen skriver at høyden på det nye sykehuset ikke er avgjørende, men hvordan bygget er utformet og hvordan man ivaretar smittevernhensyn og beredskap i planleggingen av dette.

– Nye OUS er ikke planlagt med spesielt høye bygninger. Det er også snakk om bygg med stor grunnflate. Mange andre sykehus både i Norge og internasjonalt er like høye eller høyere, skriver han.

Kritikerne har etterlyst pandemi-planer for det nye regionsykehuset i Oslo. I en kronikk i fagbladet Dagens Medisin skriver Just Ebbesen og prosjektdirektør Dag Bøhler i Sykehusbygg HF at «beredskap for en kommende pandemi er en del av planene for det nye OUS.»

– Hva er beredskapsplanene for en pandemi for Nye OUS?

– Selve beredskapsplanen er ikke ferdig utarbeidet for bygg som står ferdig om 9–10 år, skriver Ebbesen til VG.

Han skriver videre at pandemiberedskap blir en del av forprosjektet, og av sykehusets totale beredskapsplan når byggene er ferdige.

– Når vi skriver at beredskap for en kommende pandemi er en del av planene for det nye OUS, betyr det at smittevernhensyn og andre bygningsmessige forhold som er viktige for god håndtering av både daglig smitteproblematikk og en pandemi, er og blir ivaretatt i planene for de nye byggene.

DYRT: Nye Oslo universitetssykehus er anslått til å koste minst 38 milliarder kroner. Foto: Ratio/ARKITEMA

– Lite fleksible bygg

Tillitsvalgt for OUS-legene tror politikerne vil få øynene opp for den sårbarheten han mener ligger i sykehusprosjektet.

– For å takle en pandemi trenger man sykehus med god kapasitet og stor fleksibilitet. I Gaustad-prosjektet er det ingen mulighet for utvidelse. Det er kompakte, høye og lite fleksible bygg.

– Ifølge prosjektdirektøren er det ikke planlagt spesielt høye bygg.

– Det er vel liten tvil om at bygget er høyt og kompakt. Det er ganske opplagt at det blir mer krevende å forhindre smitteveier i et sånt bygg. Det ville vært lettere i nye, lavere og enkeltstående bygg.

Han sier seg enig i at moderne bygg har flere fordeler når det gjelder smittevern.

– Det er opplagt. Men vi kommer ikke unna at fysisk avstand og distansering er gode smitteverntiltak. Det er samme logikk i sykehus som ellers i samfunnet, sier Grimsgaard.

LEGGES NED: Ullevål sykehus skal etter planene rives, og den store tomten sentralt i Oslo skal selges. Foto: Frode Hansen

Smitten ved øyeklinikken

Grimsgaard viser til at de lavere, enkeltstående bygningene på dagens Ullevål sykehus hadde en god effekt da en lege ved øyeklinikken ved Ullevål ble smittet av corona.

– Dessverre har man bestemt seg for tomten før man planla sykehuset. Skal man løse behovet på Gaustad-tomten må det nødvendigvis bygges høyt. Det er synd når det finnes en stor, fleksibel tomt på Ullevål, sier han.

Medisinsk direktør Hilde Myhren ved Oslo universitetssykehus bekrefter at corona-smitten ved øyeklinikken på OUS ble begrenset til ett bygg. Hun skriver at det ville skjedd i hvilket som helst bygg, enten det er frittstående eller ikke.

– Det er riktig at det ble fremhevet at smitten på Ullevål var begrenset til et eget bygg. Dette skyldtes også at Øyeavdelingens personell i beskjeden grad har kontakt med personell på andre avdelinger, skriver Myhren.

– Dette bevegelsesmønsteret hadde også vært en fordel om de holdt til i et stort felles bygg.

– Var det en fordel at Ullevål har lavere, frittstående bygg når dere skulle begrense coronasmitte fra Øyeavdelingen?

– I og med at bygningsmassen er gammel og lite tilrettelagt for vern mot eventuell luftsmitte, kan man si at det i denne situasjonen var en fordel. Men et mer moderne bygg kunne gitt bedre muligheter for delvis nedlukking og dermed holdt aktiviteten oppe slik at pasientene fortsatt kunne fått både øyeblikkelig hjelp og planlagte behandling, skriver Myhren.

