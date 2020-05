RASER: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen sier at «sånn kan vi pokker ikke ha det i Norge». Foto: Odin Jæger

LO-sjefen sjokkert over politihenleggelse: – Skammelig

Politiet i Oslo har henlagt anmeldelsen av Fagarbeideren AS, som ikke betalte lønn til sine arbeidere før jul. – Det er skammelig. Vi anker, fastslår en opprørt LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

VG skrev en reportasjeserie om Fagarbeidersaken før jul 2019.

Mannen som fungerte som leder i Fagarbeideren AS, ble i 2002 og 2013 dømt til henholdsvis 2 1/2 år og to år og ti måneders fengsel for arbeidslivsbedrageri. Han har en rekke konkurssaker bak seg, og ble fradømt retten til å drive næringsvirksomhet resten av livet.

Mannen skiftet navn og drev videre. VG har dokumentert hvordan arbeiderne ikke fikk lønn i høst. Selskapet hadde blant annet oppdrag i forbindelse med byggingen av politiets nye beredskapssenter.

Fagarbeideren AS gikk konkurs og saken vakte sterke reaksjoner:

LO grep inn for å sikre at blant andre arbeidere fra Bulgaria kom seg hjem til jul.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen har engasjert seg i saken. I dag holder han digitalt 1. mai-tale på LOs nettsider.

– 1. mai-talen er tatt opp i forkant og jeg rakk dessverre ikke å kommentere anmeldelsen. Men jeg tar det opp i vår livesending 1. mai og er veldig glad for at jeg gjennom VG kan komme med et klokkeklart budskap til alle på norske arbeidsplasser rundt omkring i hele landet:

– Politiets henleggelse er en trussel mot arbeidsfolk, norsk arbeidsliv og den norske velferdsstaten. Banditter som det vi her har med å gjøre er en trussel – ikke bare mot et anstendig arbeidsliv – men også en trussel mot den norske velferdsstaten.

– Det er harde ord?

– Her snakker vi om en som er dømt flere ganger og fradømt retten til å drive næringsvirksomhet resten av livet. En henleggelse fra politiet med begrunnelse i manglende kapasitet er en beskjed om at det nærmest er fritt frem for denne type kriminalitet, sier LO-sjefen og slår neven i bordet:

– Sånn kan vi pokker ikke ha det i Norge!

– Ingen kommentar

VG pratet med den bedrageridømte mannen torsdag kveld og forela ham anklagene som kommer fram i denne saken. Han sier følgende:

– Jeg ønsker ikke å gi kommentarer til saken, sier han.

Det er manglende kapasitet som er begrunnelsen for henleggelsen fra Oslo politidistrikt:

«De underrettes om at forholdet er henlagt på grunn av manglende kapasitet til å behandle saken nå. På grunn av arbeidsmengden i strafferettspleien må det dessverre skje nødvendige prioriteringer av hvilke saker som kan behandles. Etter retningslinjene for slik prioritering blir denne saken ikke tatt under behandling», skriver påtaleansvarlig jurist Hanne Fauske ved Oslo politidistrikt som begrunnelse for henleggelsen.

Vil gå til Stortinget

Gabrielsen sier de vil kjempe kraftig imot.

– Vi kommer til å anke politiets avgjørelse om å henlegge saken. Blir dette stående forventer jeg at våre lovgivere på Stortinget følger opp.

LO-lederen viser også til at regjeringen kom med «store og flotte ord» i fjor, da de lanserte sin nye langsiktige strategi mot arbeidslivskriminalitet, men at dette ikke blir fulgt opp i praksis kan tyde på at de økonomiske midlene ikke samsvarer med de store ordene.

– Det er avgjørende viktig for at denne type saker får høy prioritet, og at det er midler hos politiet til å etterforske denne type kriminalitet. Hvis ikke har regjeringens strategi mot arbeidskriminalitet spilt fallitt.

Det var organisasjonen Fair Play Bygg, Oslo og omegn, som varslet om saken, sammen med Hope for Justice Norge – som jobber for å hjelpe ofre for menneskehandel. Fair Play er en organisasjon dannet av arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstagerorganisasjoner, som har gått sammen for å rydde opp i bygge- og anleggsbransjen.

– Det er for jævlig at politiet henlegger. Jeg blir forbanna, sier Lars Mamen, som har drevet frem saken for Fair Play bygg.

TOK INITIATIV TIL KAMP: Lars Mamen i møtet med rundt 30 arbeidere som ikke fikk lønn fra Fagarbeideren i Høst. Foto: Hallgeir Vågenes

Han sier det er altfor lett å vise til at det «ikke er kapasitet til å etterforske».

– I Fagarbeideren har mange, både norske og utenlandske arbeidsfolk blitt svindlet for lønn, blitt utsatt for sosial dumping. Vi må få dømt flere for grov utnytting av arbeidsfolk, svindel og menneskehandel i arbeidslivet i Norge, sier han.

Polsk arbeider: – Om ikke dette er ulovlig, hvor går grensen?

En av arbeiderne som ble offer, er Adam Chyllinski fra Polen.

Han ble ansatt i Fagarbeideren AS 4. mai 2019, med lovnad om fulltidsjobb, gode arbeidsvilkår og gratis bolig.

Hope for Justice har sjekket ut at han sluttet å få lønn etter to måneder.

Men han fortsatte å jobbe, fordi han ble lovet lønn.

Chyllinski tok kontakt med Hope For Justice i begynnelsen av oktober, for å få hjelp. Han ble med på politianmeldelsen.

I dag sitter han hoderystende tilbake.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Om ikke dette er ulovlig, hvor går grensen da, spør han:

– Det er skuffende at vi ikke får muligheten til å bli hørt. Slik som vi ble behandlet bør ikke skje, ikke i Norge, ikke noe sted.

NHO-støtter LO

Leder Sondre Høysæter i Hope for Justice Norge sier de skal kjempe for at Chyllinski vinner frem.

– Dette viser nok en gang at Norge har en utfordring med å forstå utnyttelse i arbeid. I møte med de mulige ofrene for menneskehandel i denne saken synes det opplagt at de ikke hadde andre muligheter enn å gjøre som de fikk beskjed om. Vi synes det er uholdbart at gjerningspersonene i denne sammenheng ikke skal bli holdt ansvarlig for sine overtredelser.

De og LO får full støtte hos arbeidsgiverne i denne saken.

Administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening i NHO ber om ny vurdering av anmeldelsen.

– Vi må ha et arbeidsliv der alle følger spillereglene, og de kriminelle aktørene må tas. Det er svært bekymringsfullt at politiet henlegger saken på grunn av kapasitet. Her var det mange alvorlige forhold som burde få en endelig avklaring. Det er forståelse for at politiet står i mange dilemmaer når det gjelder prioriteringer, men samfunnet har ikke råd til at arbeidslivskriminalitet ikke prioriteres, sier han.

Sier han ikke hadde noen lederrolle

Påtaleansvarlig jurist ved Oslo politidistrikt, Hanne Fauske, sier hun ikke har fått sett noen påklagelse av henleggelsen og at hun derfor ikke kan kommentere den.

– Det er jeg som har henlagt saken og som har tatt den beslutningen. En nærmere begrunnelse for det vil jeg gi til statsadvokaten nå som saken er påklaget, sier hun.

Styreleder Jan Ove Sævareid i Fagarbeideren AS har hele tiden hevdet at han er blitt lurt trill rundt av mannen han sier ledet den daglige driften i selskapet.

