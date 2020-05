OPPHOLDSVÆR: Slik vil det ikke se ut i hovedstaden på nasjonaldagen i år, men oppholdsvær skal det bli i Oslo. Foto: Frode Hansen, VG

Slik blir 17. mai-været

Sør- og Østlandet ser ut til å få det fineste 17. mai-været, mens det heller mot bygevær og lave temperaturer i store deler av landet.

Espen Solly

Camilla Svennæs Bergland

Nå nettopp

Flere steder i Sør-Norge hadde strålende sol og temperaturer rundt 20 grader i april. Natt til mandag gikk det fra vår til vinter fra Rogaland til Finnmark, og store deler av Norge våknet opp til snø.

Ifølge vakthavende meteorolog i Storm Geo, Ina Ynnesdal, er det to områder hvor det virker relativt sikkert hvordan været blir på nasjonaldagen. Det er på Øst- og Sørlandet, og i midtre deler av landet.

– Øst- og Sørlandet ser ut til å ligge litt på lesiden uansett hvordan værsituasjonen blir. Det ser ut til å bli oppholdsvær, men det er usikkert hvor mye sol det blir, sier Ynnesdal.

TRONDHEIM: Slik så det ut i Trondheim mandag morgen. Foto: Line Albertsen

I Møre og Romsdal, Trøndelag og til dels sørlige deler av Nordland blir det mest sannsynlig bygevær.

– De kan få en dag med skiftende vær i Vestland, Rogaland og fra Bodø og nordover. Det heller mot bygevær, så er det usikkert hvor mye byger det blir, og om de kan få noen perioder med opphold, sier Ynnesdal.

Lave temperaturer

– Det ser ut som at vinnerne blir Øst- og Sørlandet. Om morgenen vil temperaturen være ned mot null og fem grader. Men etter hvert som solen begynner å jobbe, vil det komme opp mot ti til 15 grader, sier Geir Ottar Fagerlid, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Han legger til at det nord for Bodø ligger an til å bli en kald værtype, men solrikt.

– Det er betydelig mengder med snø mange plasser, og vi må helt tilbake til 1997 for å se lignende i mai. På Svalbard vil det være fare for snøbyger, sier Fagerlid.

På Twitter skriver Meteorologene at prognosene fremdeles er usikre, men at det kun østafjells er muligheter for tosifret antall grader.

– Temperaturen vil stige mot helgen, men det fortsetter å være litt kaldt. Vi kommer nok ikke til å koke i bunaden, avslutter Ynnesdal.

Publisert: 11.05.20 kl. 21:10

