LØSLATT: Fredag ettermiddag gikk Tom Hagen ut av Oslo fengsel. Han er fortsatt siktet. Foto: Gisle Oddstad, VG

Hagen-avhør kan gå i vasken: Dette vil politiet ha svar på

Drapssiktede Tom Hagen (70) skulle i gang med lange og omfattende avhør. Nå er det ikke sikkert han vil la seg avhøre. Her de viktigste temaene politiet vil ha svar på.

Nå nettopp

Politiet rakk bare to korte avhør med Tom Hagen før han ble løslatt før helgen. I utgangspunktet var han villig til å forklare seg for politiet, men nå kan dette være endret.

– Vi må ta en fortløpende vurdering om hvorvidt han skal gå i avhør når retten slår fast at det ikke engang er skjellig grunn til mistanke. Hagen har et ønske om bidra til å løse saken, men med det utgangspunktet politiet har nå, så er det ikke gitt at han skal i avhør. Politiet har foreløpig ikke bedt om nye avhør, sier forsvarer Svein Holden til VG.







Selv om Tom Hagen er løslatt, er han fortsatt siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen. Han nekter straffskyld og avviser å ha noe med forsvinningen å gjøre.

Opplysninger til VG: Slik er Tom Hagens video-alibi

De to politifolkene som har fått ansvaret for avhørene er håndplukket for oppgaven, og har begge lang erfaring fra avhør i alvorlige straffesaker.

Ifølge VGs opplysninger hadde politiet planlagt og gjennomgått strukturen på avhørene i flere uker før pågripelsen for to uker siden.

Tradisjonen i norsk politi er at den siktede først forklarer seg fritt. Senere blir avhørene mer og mer detaljerte og konfronterende, basert på den frie forklaringen og bevis i saken.

VG kan her presentere noen av de sentrale temaene som politiet vil ha svar på.

Forholdet til kona

Noe av det første politiet vil avhøre Tom Hagen om er relasjonen til savnede Anne-Elisabeth Hagen. I jakten på mulig motiv vil han få spørsmål om ekteskapet gjennom 49 år. Den tidligere omtalte ektepakten og økonomien dem imellom er sentrale tema for politiet.

Etter det VG får opplyst har ekteskapet til tider vært turbulent, og politiet ønsker å høre Tom Hagens syn på opplysninger som har dukket opp i politiets vitneavhør og omfattende undersøkelser.

Som VG har omtalt, har forretningspartneren og familievennen Glenn Hartmann-Hansen, samt venneparet som var på teater med Hagen-paret kvelden før forsvinningen, sagt at alt virket normalt i dagene før.

Venneparet forteller: Slik var Anne-Elisabeths siste kveld før hun forsvant

GIFT I MANGE ÅR: Anne-Elisabeth og Tom Hagen. Foto: Privat

Bevegelser 31. oktober

Politiet har kartlagt alle Tom Hagens bevegelser dagen da kona forsvant. Stikkord for politiet er det som blir omtalt som avvik denne dagen.

Etter det VG får opplyst opptrer Tom Hagen noe annerledes sammenlignet med rutiner og bevegelsesmønster andre dager. Avvikene handler blant annet om når han drar på jobb, når han drar hjem, og hva han gjør på arbeidsplassen.

Dette kan ha naturlige forklaringer, og selv har han blant annet forklart at han dro tidligere hjem fordi kona ikke svarer ham på telefonen. Han har også fortalt at de to hadde planer senere denne dagen.

Politiets hodepine: Flere hull i tidslinjen

Kjennskap og relasjoner

Politiet har jobbet med å kartlegge alle Tom Hagens relasjoner. Hvem er det han kjenner? Hvem er det han har hatt kontakt med?

Spesielt i jakten på en eller flere mulig medhjelpere er politiet opptatt av å spørre grundig om alle hans forbindelser. Kontakten mellom Tom Hagen og den siktede mannen i 30-årene med krypto-kunnskap vil være tema. Når startet kontakten, og når ble den avsluttet, er sentrale spørsmål for politiet.

Han vil blant annet få spørsmål om flere møter med mannen i 30-årene, som blant annet skal ha handlet om forretninger og kryptovaluta, får VG opplyst.

Mannen nekter straffskyld for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Hans forsvarer har sagt at mannen opplever anklagene som «absurde».

Nekter straffskyld: Dette er den siktede mannen med krypto-kunnskap

Spor på åstedet

VG får opplyst at funn på åstedet er blant bevisene som danner grunnlaget for drapssiktelsen. Her fant krimteknikerne blant annet DNA-spor fra Tom Hagen og biologiske spor fra Anne-Elisabeth Hagen.

Funnene er av særlig interesse for politiet, til tross for at de er funnet i huset der de begge bodde, får VG opplyst. Politiet fant også skoavtrykk fra en Sprox-sko, Anne-Elisabeth Hagens klær og personlige eiendeler, hennes telefon, et trusselbrev, en konvolutt og en strips.

Tom Hagen vil i eventuelle avhør bli spurt om sporene på åstedet, og ulike funn som politiet hevder kan peke på hans involvering i saken.

VG har tidligere omtalt video-alibiet, som viser Tom Hagens bil kjørende inn på arbeidsplassen forsvinningsdagen. Hvis man legger opptaket til grunn er han ikke i huset i Sloraveien når den kriminelle handlingen mot kona trolig finner sted.

Les også: Politiet mener fortsatt at boligen er åsted for et drap

Beslag og kjøp

Både før og etter pågripelsen av Tom Hagen har politiet gjort flere beslag på eiendommer tilknyttet milliardæren. De ønsker å spørre ham om dette.

Det har også vært et stort prosjekt for politiet å finne ut av når, hvor og hvem som kjøpte Sprox-sko, brevark, konvolutt og strips. Det vil være sentralt for politiet å høre Tom Hagens forklaring rundt disse gjenstandene, nå som han er siktet for drap.

Hagen-søsken: Overbevist om at Tom er uskyldig

Kryptovaluta og digital kompetanse

Tom Hagens digitale kompetanse og forhold til kryptovaluta er av særlig interesse for politiet. De er kjent med at han har vist interesse kryptovaluta de siste årene, men da først og fremst som investeringsobjekt, får VG opplyst. Han har samtidig gitt uttrykk for å ha lite digital kompetanse. Dette har flere av hans bekjente også sagt. Dette vil politiet bore i.

Se video – slik var instruksjonene i trusselbrevet:

Anne-Elisabeth Hagens bevegelser

Tom Hagen vil få spørsmål om konas bevegelser den aktuelle morgenen. Politiet har analysert hennes bevegelser, og mener de stopper helt opp en gang tidlig på formiddagen, får VG opplyst.

Klokken 09.14 skal hun ha vært i en to minutter lang telefonsamtale med et familiemedlem. Det er av politiet tidligere omtalt som det siste livstegnet. Tidligere på morgenen skal hun ha vært i en telefonsamtale med en person ansatt hos Tom Hagen.

Politiet har tidligere uttalt at Anne-Elisabeth Hagen kan ha blitt utsatt for en kriminell handling tidlig på formiddagen etter 09.14-samtalen.

Hagens teorier

Tom Hagen har selv gjennom hele etterforskningen kommet med egne teorier om hvordan kona kan ha forsvunnet og hvem som kan stå bak.

VG har tidligere omtalt hans hovedteori, som er at svaret ligger i lokalmiljøet. Tom Hagen har blant annet skrevet til politiet at det kan være noen som kjenner ham som står bak. Han har også nevnt konkrete navn overfor politiet. Dette vil også være tema i eventuelle avhør.

Les også: Sendte e-post til politiet dager før pågripelsen

På spørsmål om politiet har planlagt flere avhør av Tom Hagen, og om han ønsker å la seg avhøre videre, svarer påtaleansvarlig Haris Hrenovica i en e-post mandag:

– Politiet ønsker å fortsette med avhør av Tom Hagen, men vi ønsker ikke å gi ytterligere detaljer rundt dette.

Før løslatelsen ba VG påtaleansvarlig om kommentarer på hovedpunktene i denne saken. Han ønsket ikke å kommentere hva som vil være tema i eventuelle avhør, men skrev følgende:

– I en sak som er av en slik karakter og omfang vil det være mange temaer politiet er interessert i å få siktedes forklaring på. Vi regner med at det vil ta tid å gjennomgå de ulike temaene på en forsvarlig måte. Hvilke tema vi ønsker å spørre den siktede om er et anliggende mellom politiet og Tom Hagen.

Publisert: 12.05.20 kl. 05:58

Fra andre aviser