UENIGE: Statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Jonas og Erna: Uenige om veien tilbake til jobb

LO og NHO mener at mange permitterte kan få komme tilbake på jobb gjennom et lønnstilskudd fra det offentlige. Ap-leder Jonas Gahr Støre er enig. Men statsminister Erna Solberg (H) ser store svakheter ved et slikt forslag.

Nå nettopp

– Lønnstilskudd er et interessant forslag. Det kan gå i hop økonomisk, i stedet for å betale dagpenger. Da kan pengene gå via bedriftene og utgiftene til permittering kan gå ned, sier Støre til VG.

Men i det reviderte statsbudsjettet som Solberg-regjeringen la fram tirsdag, kommer det forslag om å utvide retten til dagpenger til slutten av oktober, for dem som ble akutt permittert etter at Norge stengte ned 12. mars. Nå er grensen for permittering 26 uker.

Regjeringen varsler at den vil gi lønnstilskudd til arbeidsgiverne lengst nord i Norge, men bare til de som ikke betaler arbeidsgiveravgift som en følge av at satsene for arbeidsgiveravgift for resten av Norge er satt ned i coronakrisen.

Foretrekker permittering

Men lengre enn det ønsker ikke regjeringen å gå i denne omgangen. Erna Solberg foretrekker den norske modellen med permittering:

– Lønnstilskudd kan være bra for marginale grupper som sliter med å komme inn i arbeidsmarkedet, svarer Erna Solberg.

– Men man permitterer ikke på grunn av mangel på penger, men mangel på arbeid, legger hun til.

BUDSJETT-DAG: Ap-leder Jonas Gahr Støre i dyp samtale med Frp-leder Siv Jensen i Stortinget tirsdag. Foto: Lise Åserud, SCANPIX

1. mai-forslag

Både NHO og LO løfter nå lønnstilskudd som et alternativ til å permittere folk.

1. mai foreslo LO-leder Hans Christian Gabrielsen at coronarammede bedrifter får lønnstilskudd, slik at de henter permitterte ansatte tilbake.

– Lønnstilskudd gjør det lettere for bedrifter å ta inn ledige, selv om omsetningen fortsatt er lav, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid nå.

Arbeidsgiverne og arbeidstagerne står nå sammen om bekymringen for at permitteringer fører føre til langvarig passivitet. Begge parter mener derfor at permitterings-pausen må kunne brukes til opplæring og skolering av dem som midlertidig står uten jobb.

– Klarer man å holde folk unna total ledighet og gjøre dem bedre skodd til å starte opp igjen, så er det bedre enn å være helt ledig eller permittert på utsiden av arbeidslivet over lang tid, sier Frode Alfheim, forbundsleder i LO-forbundet Industri Energi, til VG.

Holde folk nær jobben

– 4000 nye studieplasser i revidert budsjett er bra. Men bedriftsintern opplæring burde prøves ut i stor skala, sier Jonas Gahr Støre.

– Titusenvis av de permitterte har ikke formell utdanning. Dette er tiden til å hjelpe dem. Lønnstilskudd kan også brukes til å holde folk nærmere arbeidslivet i en periode når det er lav aktivitet, for eksempel i industrien, eller i reiselivet, sier Ap-lederen til VG.

Økonomiprofessor Ragnar Torvik ved NTNU sa til VG i april at Stortingets nye permitteringsregler gjør det lettere å sparke folk, istedenfor å holde dem i arbeid.

Han mener også at kontantstøtten til næringslivet straffer innovative bedrifter som omstiller seg og har suksess under corona-krisen.

Ser til Danmark

Torvik viste til at Danmark har en ordning med subsidiering av lønn nå i corona-krisen.

– Men Danmark har ikke permitteringsregler, argumenterer Erna Solberg.

– Mange frisører er 40 prosent permittert fordi det ikke er plass til alle jobben på grunn av avstandsregelen. I reiselivet er folk permittert fordi det ikke er jobb som skal gjøres, sier statsministeren til VG.

Solberg åpner likevel for at lønnstilskudd kan bli vurdert, og at det kan komme nye forslag når regjeringen legger fram en ny sak for Stortinget, om gjenoppstart av samfunnet, om et par uker.

– Men de fleste som raskt ble permittert var på grunn av smittevernreglene. Etter hvert vil det ikke være smittevern som er årsaken, men mangel på etterspørsel. Da kan det bli lettere å skille mellom ordningene. Men det må alltid være midlertidig, og regjeringen må sette en sluttdato så disse ordningene ikke sklir ut, sier Erna Solberg.

Frp først

Regjeringen vil trolig først starte forhandlinger med Frp for å få flertall for revidert budsjett. Da statsbudsjettet ble lagt fram i fjor høst, var Frp en del av regjeringen.

Men Frp-nestleder Sylvi Listhaug er lunken til tanken om lønnstilskudd:

– Det er stor fare for misbruk og enda flere permitterte, fordi bedriftene da kan permittere folk de har arbeidsoppgaver til for å få tilgang til lønnstilskuddet, sier Listhaug til VG.

Publisert: 12.05.20 kl. 22:56

