FRED: Britt Karin Furulund (30) ønsker helst å gå i fred når hun og Therapeia er på tur.

Blir kalt dårlig hundeeier når hun ikke vil «hilse»: − Det er kjempefælt

Hundeeier Britt Karin Furulund (30) sier hun har fått stygge kommentarer når hun ikke lar hunden Therapeia hilse på andre hunder. Nå går hun tur på natten for å unngå «hilsing».

Etter flere ubehagelige kommentarer skrev Britt Karin Furulund et leserinnlegg i Bergensavisen. Hun skulle ønske andre hundeeiere respekterte hennes ønske om å ikke hilse.

– Det kan være mange grunner til at man ikke ønsker å hilse på andre hunder.

Hun vil at valpen Therapeia, som er en Nova scotia duck tolling retriever, skal bli lydig og ikke la seg distrahere av andre hunder. Dette mener hun er viktig på blant annet hundestevner og jaktprøve.

– Dersom Therapia får hilse på andre hunder, drar hun også mye i båndet. Hun kommer til å bli 18 kilo og kan lett dra meg over ende.

I leserinnlegget fokuserer også Furulund på at mange hundeeiere har psykiske lidelser, og av den grunn ikke ønsker å hilse på andre hunder.

«Det er et økt fokus på psykisk helse for tiden, kanskje vi kan utvide fokuset til å også spørre hverandre før man slipper hunden frem?» skriver hun.

– Kalt dyremishandler

I løpet av de seks månedene hun har hatt Therapeia, har hun flere ganger opplevd å få ubehagelig kommentarer fordi hun ikke vil hilse på andre hunder, forteller hun.

– Jeg har blitt kalt dyremishandler, og spurt hva som er galt med hunden min.

Furulund har også opplevd at andre hundeeiere har kjeftet på henne og kalt henne en dårlig hundeeier.

– Det er kjempefælt å stå der i situasjonen.

Hun understreker at de aller fleste hundeeiere er vennlige og forståelsesfulle. Dessverre har likevel de vonde opplevelsene blitt overskyggende.

Går tur midt på natten

– Jeg ender ofte opp med å gå tur etter midnatt i ukedagene, forteller hun.

Hun sier det er rolig på natten, og de kan gå lange turer uten å måtte hilse på andre hunder.

– Selvfølgelig skulle jeg helst sovet som alle andre.

– Fortvilende

Furulund mener hundeeiere burde kalle inn hunden når de møter en annen hund, og spørre hundeeier om det er greit å hilse.

– Da hadde det vært veldig enkelt å svare «nei takk, men takk for at du spør», sier hun.

30-åringen har opplevd at hun går ut til siden av stien med Therapeia for å unngå en møtende hund, men at den andre hundeeieren lar hunden følge etter dem av stien.

– Det er veldig fortvilende at det plutselig dukker opp en snute mellom meg og hunden min, mens jeg øver på kontakt med min hund.

– Vises ikke hensyn

– Problemet hun beskriver er veldig vanlig, sier Magne Gjertsen ved Aktiv Hund Hundeskole.

Han møter mange som har samme utfordring som Furulund. Både fra andre hundeeiere og turgåere som ønsker å hilse på hunden.

– Mange hundeeiere prøver å få styring og kontroll på sin hund, og opplever at det ikke vises hensyn til dette når de er ute på tur. For mange er også hilsing uforutsigbart, som er slitsomt både for hundeeiere og hundene selv.

RESPEKT: Hundetrener Magne Gjertsen ved Aktiv Hund Hundeskole, sier det er viktig å godta et nei fra hundeeiere.

Gjertsen sier den største utfordringen er hundeeiere med manglende kontroll som lar hunden gå et stykke foran, og dermed gjør det vanskelig for møtende hundeeiere å unngå hunden.

Han oppfordrer hundeeiere til å trene hunden til å kun søke kontakt etter klarsignal fra eier, samt alltid spørre den andre hundeeieren om lov før man hilser.

– Hunden trenger ikke hilse på alle hunder den møter på veien. Det er mye viktigere å lære hunden å kunne gå forbi og være i et urbant miljø uten å hilse på alle.

